Весна наконец-то началась, а значит, самое время приобрести сумку-холодильник. Нужна она практически всем: и тем, кто обожает выезжать на пикники или на дачу, и тем, кто предпочитает ездить в отпуск на машине. Продавцы-консультанты магазина бытовой техники «Эльдорадо» помогут вам сделать правильный выбор.

На что обратить внимание в первую очередь при выборе термосумки? Для начала стоит решить — вам нужна термосумка или все же сумка-холодильник, которую, как правило, можно подзаряжать от аккумулятора в машине.

Термосумка

Термосумка мягкая, изготовлена из специальных прочных синтетических тканей, которые обладают водоотталкивающими свойствами и не пропускают ультрафиолетовые лучи. Обычно это нейлон, поливинилхлорид или полиэстер. Такие ткани легко очистить, они быстро сохнут.

Что еще необходимо знать?

Стенки сумки. Они не должны быть очень тонкими, между внешним и внутренним слоями ткани необходима термоизоляционная прослойка. Без этого слоя сумка станет нагреваться, а продукты быстро испортятся.

Они не должны быть очень тонкими, между внешним и внутренним слоями ткани необходима термоизоляционная прослойка. Без этого слоя сумка станет нагреваться, а продукты быстро испортятся. Внутренний слой должен быть изготовлен из специально разработанного ПВХ, он удерживает температуру.

должен быть изготовлен из специально разработанного ПВХ, он удерживает температуру. Аккумуляторы холода. Они могут продаваться вместе с сумкой — в этом случае внутри для них будут предусмотрены специальные кармашки, а можно их купить дополнительно. Выбирайте аккумуляторы удобной вам формы и размера. Они бывают как пластмассовые, так и гелевые. Без аккумуляторов термосумка удерживает температуру три-четыре часа, а с ними практически сутки ваши продукты в безопасности. Потом их стоит снова зарядить — «заморозить».

Они могут продаваться вместе с сумкой — в этом случае внутри для них будут предусмотрены специальные кармашки, а можно их купить дополнительно. Выбирайте аккумуляторы удобной вам формы и размера. Они бывают как пластмассовые, так и гелевые. Без аккумуляторов термосумка удерживает температуру три-четыре часа, а с ними практически сутки ваши продукты в безопасности. Потом их стоит снова зарядить — «заморозить». Обратите внимание на то, как сумка-холодильник закрывается. Молния или липучка? Есть ли промежуточный слой между крышкой и внутренним контейнером? Все это необходимо учесть.

Аксессуары. Здесь выбирать только вам. Например, очень удобно везти к шашлычой поляне сумку на роликах, но вот складывается она менее компактно, чем сумка без роликов — если только колесики не съемные. То же самое касается и расположения ремней, ручек, наличия специальной термопосуды и дополнительных кармашков или страховочных ремней. Кстати, к некоторым термосумкам прилагаются мини-термопеналы: туда удобно положить, например, бутерброды и сок ребенку, уходящему в парк на весь день.

Сумка-холодильник

Это своего рода альтернатива термосумке. Другое дело, что корпус портативного холодильника изготовлен из пластика (его уже не сложишь), а аккумуляторы холода заряжаются от розетки или прикуривателя в машине. Внутри аппарат тоже пластиковый, стенки холодильника куда толще, чем у сумки: внутри него пенополиуретановая прослойка толщиной 3-5 см. Колесики и ремни-ручки тоже присутствуют.

В отличие от сумок, у холодильников есть замки: они нужны для того, чтобы обезопасить содержимое. Чаще всего защитные замки встраиваются в ручки контейнера.

Не так важно, что вы предпочтете —портативный холодильник или термосумку, главное, при покупке поинтересуйтесь, имеет ли изделие гарантийный срок службы, попросите предъявить сертификат качества на продукцию. Эти правила помогут вам оградить себя от недостаточно качественной или вредной для здоровья продукции.

Счастливого и вкусного путешествия!

Фото: istock.com, shutterstok.com, архив «Эльдорадо», opticzone.ru