Доктор Наталья Зубарева объяснила, зачем нам нужен жир, и чем опасен его дефицит
Аргументы в пользу жира
Начну со слов в защиту жира. Модные сейчас «сушки» не имеют ничего общего со здоровьем, да и с красотой, честно говоря. Жир выполняет много важных функций: он защищает внутренние органы от травм, сотрясений и других воздействий внешней среды, служит запасным резервуаром энергии, создает привлекательные формы, обеспечивает красивые волосы и кожу, отвечает за терморегуляцию. Также благодаря жиру осуществляется транспортировка питательных веществ в организме и синтезируется ряд гормонов, в частности, репродуктивных и стероидных, происходят процессы метаболизма. Конечно, мы говорим о нормальном количестве жира, то есть пропорции его ко всему остальному, что есть в организме: костям, мышцам и т.д.
Сколько жира должно быть в организме
Фото: freepik
Так вот, соотношение это должно быть от 21% до 31% для женщин и от 14% до 25% для мужчин. С возрастом оно становится выше у каждого конкретного человека, это происходит из-за естественного замедления метаболических процессов и уменьшения мышечной ткани. Но значит это только одно: надо усилить заботу о своем организме, а не махнуть на него рукой. Возраст — не оправдание лишним килограммам, а лишь дополнительный фактор риска, который они с собой несут. Отмечу, что только в половине случаев распределение и количество жира в организме определяется генетически. И даже в этом случае, по моему опыту, не стоит сваливать вину за большой живот или толстую попу на «плохую наследственность». Чаще всего это будут неправильные пищевые привычки, передающиеся из поколения в поколение.
Опасная разновидность жира в организме
Самый опасный вид жира — висцеральный, расположенный вокруг органов в брюшной полости. Он провоцирует развитие патологий сердечно-сосудистой системы, повышает холестерин и может привести к диабету второго типа, развитию онкозаболеваний. Являясь эндокринным органом, жировая ткань участвует в синтезе половых гормонов и, как я уже отмечала выше, ее неадекватное количество способствует нарушению гормонального фона.
Фото: freepik
По классификации ВОЗ, риск развития сопутствующих ожирению заболеваний резко увеличивается при объеме талии более 94 см у мужчин, для женщин же критической отметкой является 80 см. Также избыток жира в организме может дать старт воспалительному процессу. Это работает так: в результате избытка питательных веществ, которые хранятся в форме липидов внутри клеток жировой ткани, эти клетки постепенно увеличиваются в объеме, и в итоге им начинает не хватать кислорода, то есть энергии. Развивается окислительный стресс, в результате которого активируются клетки иммунной системы, вот только организм начинает бороться сам с собой.
Чем грозит дефицит жира в организме
Недостаток жировой массы не лучше. Достигается такой «эффект» с помощью диет, не имеющих ничего общего с разумным потреблением жиров и балансом КБЖУ. А это — сухая, тусклая кожа, ломкие волосы, раздраженные слизистые оболочки, нарушение теплообмена и проблемы с нервной системой, памятью и концентрацией. Если ситуацию не исправить, начинаются и более серьезные неприятности со здоровьем, в частности, те же гормональные нарушения, сбои или отсутствие цикла (часто бывает у спортсменок на «сушке»), могут развиться патологии сердца и сосудов, печени, почек.
Фото: freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!