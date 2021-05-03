Доктор Наталья Зубарева объяснила, зачем нам нужен жир, и чем опасен его дефицит

Так вот, соотношение это должно быть от 21% до 31% для женщин и от 14% до 25% для мужчин. С возрастом оно становится выше у каждого конкретного человека, это происходит из-за естественного замедления метаболических процессов и уменьшения мышечной ткани. Но значит это только одно: надо усилить заботу о своем организме, а не махнуть на него рукой. Возраст — не оправдание лишним килограммам, а лишь дополнительный фактор риска, который они с собой несут. Отмечу, что только в половине случаев распределение и количество жира в организме определяется генетически. И даже в этом случае, по моему опыту, не стоит сваливать вину за большой живот или толстую попу на «плохую наследственность». Чаще всего это будут неправильные пищевые привычки, передающиеся из поколения в поколение.

Опасная разновидность жира в организме

Самый опасный вид жира — висцеральный, расположенный вокруг органов в брюшной полости. Он провоцирует развитие патологий сердечно-сосудистой системы, повышает холестерин и может привести к диабету второго типа, развитию онкозаболеваний. Являясь эндокринным органом, жировая ткань участвует в синтезе половых гормонов и, как я уже отмечала выше, ее неадекватное количество способствует нарушению гормонального фона.