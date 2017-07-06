Сырники — прекрасная идея для завтрака. О том, как приготовить вкусные пышные сырники, рассказывает Ренцо де Сарио, шеф-повар сети ресторанов IL Patio.

Секрет №1. Продукты для приготовления сырников должны быть комнатной температуры. Яиц не должно быть много, чтобы тесто не получилось жидким и не требовало лишней муки. Вместо куриных можно взять перепелиные. А еще лучше использовать только желтки. С сахаром тоже надо быть аккуратными: он разжижает творог. И не забудьте про соль, она хорошо сочетается с творогом и придает ему сбалансированный вкус. Муку лучше брать пшеничную, но можно готовить с овсяной, рисовой или кокосовой — это уже дело вкуса. Не забудьте перед приготовлением просеять муку через сито. Секрет №2. Самое главное — выбрать хороший творог. Не покупайте слишком жидкий, его структура должна быть крупистой. Творог выбирайте 9-18% жирности. Чем творог суше, тем меньше муки придется добавлять, а значит, сырники получатся нежнее и будут лучше держать форму. Некоторые протирают творог несколько раз через сито, чтоб сырники были пышнее.

Секрет №3. В сырники можно добавлять и дополнительные ингредиенты: яблоки, груши, сухофрукты, разные ягоды. Можно смешивать обычный творог с десертными творожными массами, которые нередко содержат дополнительные сладкие ингредиенты. Изюм и курагу для сырников нужно предварительно промыть и обсушить, а уже потом добавлять в тесто. Секрет №4. Тесто для сырников получается довольно жидким, поэтому формировать их проще с помощью лопаточки и ложки, а не руками. Если тесто получилось жидким, то в массу можно добавить кукурузный крахмал. Как определить, что тесто готово? Попробуйте скатать его в шарик: если он получается, то все в порядке. Готовому тесту дайте «отдохнуть» 15-20 минут. Секрет №5. Перед формированием сырников присыпьте доску или силиконовый коврик мукой. Для обваливания лучше брать пшеничную, в ней есть клейковина, которая поможет держать форму продукта. Высота сырников — 1,5-2 см. Сырники должны получиться небольшими, следите, чтобы не образовывались защипы и трещинки.

Секрет №6. Сырники выкладывают на раскаленную сковороду. Масло лучше брать растительное и добавить к нему сливочное. Красивые сырники получатся, если их жарить на топленом масле. Жарить сырники надо под крышкой, перевернув через 7-10 минут. Готовность их легко проверить, проткнув зубочисткой. Сырники можно запечь и в духовке, разогретой до 180 градусов. Силиконовый коврик или бумагу для выпечки смазать растительным маслом и выпекать сырники, не переворачивая, 15-20 минут. А рецепты самых вкусных сырников от московских ресторанов вы найдете здесь!