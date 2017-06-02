Хотите за два дня побывать более чем в 50 странах мира? И не просто побывать, а еще и познакомиться с разными национальными кухнями, попробовать блюда со всего света? Добро пожаловать в «Этномир».

Улица Мира

Главный этнографический парк-музей России максимально погружает своих посетителей в менталитет разных стран. Пройдитесь по улице Мира! Это павильон «Вокруг Света». Здесь лучше всего начать свое путешествие, если вы приехали впервые, и изучить 42 дома, обустроенных по всем правилам и традициям тех стран, которые они представляют. Знаете ли вы, что такое седзи? Бывали ли вы когда-нибудь на уроках каллиграфии? Наблюдали ли за тем, как лепят из глины невероятной красоты посуду? Кстати, именно здесь и расположен первый ресторан: грузинское кафе «Золотое руно». Владеет им семья из Аджарии, соответственно, попробовать настоящую грузинскую кухню можно и нужно здесь. Хачапури, хинкали, чанахи, сациви, пхали — пальчики оближешь!

А вот здесь вы найдете рецепт невероятно вкусного хачапури по-аджарски от хозяев «Золотого руна» Лали и Марика Гоголадзе: кликайте.

Кстати вы знаете, как правильно есть этот вкуснейший пирог? Хачапури по-аджарски — это красивые «лодочки» из мягкого нежного теста с сырной начинкой и запеченным яйцом. Нужно отламывать хлебный хвостик сначала с одной стороны, потом с другой — и окунать его в яйцо, смешивая с маслом.

От Грузии до Азии

Посетив грузинское кафе, смело отправляйтесь в юрту. Там вы не только познакомитесь с жизнью кочевников, устройством их домов, но и выпьете настоящего монгольского чая — сутэй цай. Далее по курсу итальянский ресторан «Мука». Здесь вам предложат попробовать настоящую итальянскую пиццу, на тонком хрустящем тесте, так сказать, каноническую, все-таки толстая корочка — это совсем не итальянский стиль. Паста, лазанья, панцанелла и другие блюда этой страны ждут вас именно здесь.

А пока вы читаете эти строки и мечтаете о пицце, шеф-повар ресторана Екатерина Гусар открывает свой секрет и делится рецептом настоящей «Маргариты» — он тут.

Прежде чем продолжить ваше кулинарное путешествие, рекомендуем взять паузу и насладиться пищей духовной: посетить интерактивную экскурсию «Печка кормит, греет, лечит», познакомиться с самой большой русской печью в мире и заглянуть в Дом Пасечника. Там, кстати, вы можете продегустировать не только всевозможные сорта меда, но и выпить медовухи или сбитня.

Передохнули? Тогда вас ждет узбекское кафе «Чайхана» и его шеф-повар Абдурахим Ерматов. Кутабы с зеленью и, конечно, плов с бараниной вне всяких похвал. А еще вас ждут другие блюда и напитки национальной кухни: узбекское вино, салат к плову, самса, шурпа, лагман, бешбармак…

Нет сил читать дальше, хотите попробовать именно узбекского плова и прямо сейчас? Рецепт здесь.