6 лайфхаков по правильному питанию, если у вас совсем нет времени готовить

Лайфхак для тех, кто питается в кафе и ресторанах: даже если вам ужасно хочется десерт, не заказывайте его сразу. Съешьте сначала основные блюда, подождите минут десять — и решайте уже после этого. Возможно, десерт и не потребуется, ведь наступление сытости происходит не мгновенно.

Свежее решение: пусть фрукты и овощи будут под рукой

Чтобы не доводить до ситуации, когда мы, изголодавшись, едим все подряд, стоит регулярно перекусывать свежими овощами и фруктами. Заодно это поможет получать нужное количество витаминов и клетчатки. Последняя, кстати, не только помогает удовлетворить чувство голода, но и выводит токсины и координирует уровень сахара в крови. Однако не будем лукавить: есть достаточно овощей и фруктов удается далеко не всем и не всегда. Чтобы завести и закрепить такую привычку, помойте и нарежьте овощи заранее и поставьте их на виду. Поверьте, сельдерейные или морковные палочки выручат вас в минуты голода без вреда для фигуры.