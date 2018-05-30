Тонкая талия, упругие бедра и никакого фотошопа: поклонники в восторге от изменившихся форм Семенович

Накануне Семенович опубликовала еще одну показательную фотографию, на которой перемены в ее внешности просто очевидны. Певица позирует в компании своих танцовщиц из концертной программы, причем девушки обладают пышными фигурами. Рядом с ними Семенович выглядит действительно впечатляюще!

Ранее Анна упоминала, что не сидит на диетах, а ее главный метод похудения — постоянное движение и активный образ жизни.

Фото: Instagram