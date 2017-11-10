Перелистывая страницы кулинарной книги, можно встретить множество странных и необычных названий, которые были присвоены различным блюдам. Но одно дело, когда ты дома, а совсем другое, когда за спиной стоит официант и ждет заказ. Нет ничего страшного, если вы поинтересуетесь, что же скрывается под этим названием и из чего состоит блюдо. Не бойтесь пробовать новое и вкусное. Специально для читательниц Passion.ru мы собрали пять рецептов вкусных блюд с необычными названиями. И даже если вы не решитесь их приготовить, то будете знать, что это такое!

Гравлакс

По рецепту Джейми Оливера

Гравлакс — блюдо скандинавской кухни. Эту закуску готовят в Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, но особой популярностью она пользуется в Швеции. Благо большинство туристов не знают шведского, а шведы спокойно относятся к буквальному переводу слова «гравлакс» — «закопанный» или «похороненный» лосось. Дело в том, что раньше рыбу щедро солили и натирали различными специями, а затем закапывали в землю или песок. В наши дни ее больше не закапывают. Вместо этого в ход идет пищевая пленка или фольга. Но ингредиенты остались прежними.

Вам понадобится:

  • 1 филе семги с кожей (примерно 700 г), мелкие косточки удалить
  • 160 г каменной соли
  • 50 г сахара демерара
  • 40 г свежего хрена, очистить и мелко натереть (или готовый тертый хрен)
  • 300 г свеклы, очистить и крупно натереть
  • 50 мл шнапса или водки
  • Большой пучок укропа, желательно с зонтиками, зонтики отложить, зелень мелко порубить
  • 1 лимон

Приготовление:

Выложите семгу на большой поднос кожей вниз и равномерно посыпьте каменной солью — соль вытянет из рыбы лишнюю влагу, и ее можно будет спокойно нарезать. Посыпьте сахаром, а затем тертым хреном и свеклой. Слегка прижмите. Сбрызните шнапсом и посыпьте укропом, укропными зонтиками и мелко натертой цедрой лимона. Плотно заверните поднос в пленку. Придавите грузом (подойдет пара бутылок воды или еще один поднос с несколькими банками консервов) и поставьте на 48 часов в холодильник. Через двое суток снимите пленку и, придерживая филе, слейте из подноса сок. Руками снимите маринад. Насухо вытрите рыбу бумажным полотенцем. Начав с хвоста, аккуратно прорежьте мясо у самой кожи очень длинным и острым ножом. Режьте длинными движениями, держа нож слегка под углом к коже. Полностью снимите филе с кожи.

Паштида

От Илоны Фаниллы, известного фуд-блогера, создателя сайта fanilla.ru

Паштида принадлежит кухне Израиля. Это своего рода запеканка, что-то среднее между омлетом и пирогом из наливного теста. Гениальность блюда заключается в том, что, во-первых, начинкой может быть что угодно. Нередко это остатки предыдущего ужина (кусок лосося или курицы, тушеные грибы или капуста, пара ложек зеленых овощей). Во-вторых, паштида легко может подаваться на завтрак как омлет или может стать пирогом и занять место за обеденным столом.

Вам понадобится:

Для начинки:

  • Кабачок — 2 шт.
  • Шампиньоны — 5-6 шт.
  • Зелень (петрушка, укроп) — по небольшому пучку
  • Брынза или фета — 50 г
  • Соль, черный перец
  • Растительное масло — 2 ст. ложки

Для теста:

  • Кефир (простокваша, йогурт) — 200 мл
  • Сметана (жирные сливки, майонез) — 3 ст. ложки
  • Растительное масло — 1 ст. ложка (если в начинке майонез, масло не нужно)
  • Яйца средние — 4 шт.
  • Соль
  • Мука — 1 и 1/3 чашки и 2 ст. ложки на посыпку формы

Приготовление:

Кабачки нарезать кубиками, грибы — на 6-8 частей. Слегка обжарить по очереди на растительном масле. Оставить остывать. Для теста в миске взбить яйца до однородного состояния. Добавить кефир, сметану, масло и перемешать. Посолить тесто, просеять муку и еще раз тщательно перемешать. В остывшую начинку нарезать зелень, раскрошить сыр и слегка поперчить и присолить. Форму для выпечки хорошо смазать маслом. Всыпать в нее пару ложек муки и, вращая форму в разные стороны, распределить муку по стенкам формы. Излишек муки вытряхнуть. Налить на дно чуть меньше половины теста. Сверху распределить начинку и залить ее второй половиной теста. Отправить в духовку запекаться примерно на 35-40 минут до золотистой корочки. Температура запекания — 180 градусов Прежде чем нарезать паштиду, ей надо дать остыть.