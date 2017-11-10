Гравлакс, паштида, трдельник и еще парочка блюд со странными названиями и волшебным вкусом
Перелистывая страницы кулинарной книги, можно встретить множество странных и необычных названий, которые были присвоены различным блюдам. Но одно дело, когда ты дома, а совсем другое, когда за спиной стоит официант и ждет заказ. Нет ничего страшного, если вы поинтересуетесь, что же скрывается под этим названием и из чего состоит блюдо. Не бойтесь пробовать новое и вкусное. Специально для читательниц Passion.ru мы собрали пять рецептов вкусных блюд с необычными названиями. И даже если вы не решитесь их приготовить, то будете знать, что это такое!