Перелистывая страницы кулинарной книги, можно встретить множество странных и необычных названий, которые были присвоены различным блюдам. Но одно дело, когда ты дома, а совсем другое, когда за спиной стоит официант и ждет заказ. Нет ничего страшного, если вы поинтересуетесь, что же скрывается под этим названием и из чего состоит блюдо. Не бойтесь пробовать новое и вкусное. Специально для читательниц Passion.ru мы собрали пять рецептов вкусных блюд с необычными названиями. И даже если вы не решитесь их приготовить, то будете знать, что это такое!

Гравлакс По рецепту Джейми Оливера Гравлакс — блюдо скандинавской кухни. Эту закуску готовят в Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, но особой популярностью она пользуется в Швеции. Благо большинство туристов не знают шведского, а шведы спокойно относятся к буквальному переводу слова «гравлакс» — «закопанный» или «похороненный» лосось. Дело в том, что раньше рыбу щедро солили и натирали различными специями, а затем закапывали в землю или песок. В наши дни ее больше не закапывают. Вместо этого в ход идет пищевая пленка или фольга. Но ингредиенты остались прежними. Вам понадобится: 1 филе семги с кожей (примерно 700 г), мелкие косточки удалить

160 г каменной соли

50 г сахара демерара

40 г свежего хрена, очистить и мелко натереть (или готовый тертый хрен)

300 г свеклы, очистить и крупно натереть

50 мл шнапса или водки

Большой пучок укропа, желательно с зонтиками, зонтики отложить, зелень мелко порубить

1 лимон Приготовление: Выложите семгу на большой поднос кожей вниз и равномерно посыпьте каменной солью — соль вытянет из рыбы лишнюю влагу, и ее можно будет спокойно нарезать. Посыпьте сахаром, а затем тертым хреном и свеклой. Слегка прижмите. Сбрызните шнапсом и посыпьте укропом, укропными зонтиками и мелко натертой цедрой лимона. Плотно заверните поднос в пленку. Придавите грузом (подойдет пара бутылок воды или еще один поднос с несколькими банками консервов) и поставьте на 48 часов в холодильник. Через двое суток снимите пленку и, придерживая филе, слейте из подноса сок. Руками снимите маринад. Насухо вытрите рыбу бумажным полотенцем. Начав с хвоста, аккуратно прорежьте мясо у самой кожи очень длинным и острым ножом. Режьте длинными движениями, держа нож слегка под углом к коже. Полностью снимите филе с кожи. Паштида От Илоны Фаниллы, известного фуд-блогера, создателя сайта fanilla.ru