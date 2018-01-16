У любой женщины, даже у той, что терпеть не может готовить, есть кулинарные книги. Где-то там, в шкафу. Мы предлагаем вам подборку новинок, благодаря которым вас не застанут врасплох голодные гости или друг-сомелье. Потому что вы в курсе про все: как готовить, что и с чем пить, как правильно использовать специи — и даже вегетарианца накормите!

Искусство исключения, или Иммунная диета без паники!

Книге, написанной в тандеме «врач-диетолог и шеф-повар», можно доверять. «Искусство исключения» будет интересна и людям, ведущим здоровый образ жизни, и с ограничениями в питании, в том числе аллергикам и людям, не употребляющим сахар, яйца, молочные и глютеносодержащие продукты. Загляните в книгу: вас ждет меню на каждый день. Азбука вкуса

Разнообразить и сделать свою еду вкуснее — разве не это мечта каждой хозяйки? И сознайтесь, вы с опаской применяете всевозможные специи и травки, соусы... Благодаря этой книге вы перестанете бояться экспериментировать: «Азбука вкуса» является путеводителем по использованию тысяч различных ингредиентов, наряду с пряностями, специями и другими приправами, которые позволят вам создавать невероятные вкусовые комбинации и получать от них наслаждение. У вас начнут просить рецепты. Вино

Великолепное переводное издание откроет вам изысканный вкус вина. Вы сможете узнать все о его сортах, способах приготовления, традициях и обычаях употребления, сочетаниях с закусками. Книга научит вас разбираться в этом напитке, и теперь поход в магазин за вином больше не обернется разочарованием. Издание также расскажет вам об отличиях и разнообразии мира вина: Франция, Италия, Германия, Центральная и Западная Европа, Испания, Португалия, страны Центральной и Восточной Европы, страны Средиземноморья, Южная Африка, Азия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Новая Зеландия — вы узнает о мире вина все! ВКУСНО с Ольгой Лаптевой

Книга Ольги Лаптевой — целый кулинарный мир, в который вы сможете погрузиться с головой. Здесь собраны все самые интересные рецепты из разных уголков мира, которые обязательно придутся вам по вкусу. Они очень простые, продукты в них недорогие, вам не придется тратить бесчисленное количество времени у плиты и духовки... Но самое главное, вам будет интересно открывать для себя все новые и новые блюда. И что еще важнее: всем тем, кого вы позовете в гости, будет очень вкусно! В книге вы найдете множество комментариев знаменитостей — им тоже пришлись по вкусу рецепты, которыми поделится с вами автор. Зеленая книга

Автор полезных статей «Зеленой книги» — вегетарианка с 20-летним стажем, единственный ресторанный обозреватель-вегетарианец, знаменитый кулинарный блогер Екатерина Маслова раскрывает все секреты зеленого меню, дает практические советы и предлагает вкусные, оригинальные рецепты без мяса, молока и яиц. В природе существует множество книг для записи рецептов, но не было еще ни одной для записи рецептов вегетарианских. И вот, встречайте! Наконец-то у вас появится книга, специально рассчитанная на любителей зеленого меню, полезных овощей и сочных фруктов.