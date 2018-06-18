5 идей для летних низкокалорийных ужинов, которые понравятся абсолютно всем

Бытует мнение, что блюда из свинины не бывают низкокалорийными. Но ведь все зависит от того, мясо из какой части вы выбираете. Постные, тонко нарезанные свиные отбивные – прекрасная альтернатива уже приевшейся всем куриной грудке. А в сочетании с фенхелем и абрикосами они и вовсе никого не оставят равнодушными.

Калорийность на порцию: 272 калории

Вам понадобится:

2 чайные ложки семян кориандра,

2 чайные ложки семян фенхеля,

2 столовые ложки оливкового масла,

1 столовая ложка коричневого сахара,

¾ чайной ложки соли,

½ чайной ложки молотого черного перца,

4 тонко нарезанных свиных отбивных,

8 спелых абрикосов или 4 нектарина,

¼ чашки сыра фета и немного мяты.

Приготовление:

Обжарьте кориандр и фенхель на сухой сковороде до появления аромата (примерно 1 минуту), измельчите в блендере или в ступке. В маленькой миске смешайте специи с солью, перцем, оливковым маслом и коричневым сахаром. Покройте отбивные с обеих сторон получившимся маринадом. Обжаривайте на сковороде-гриль по 2-3 минуты с каждой стороны. На той же сковороде обжарьте абрикосы или нектарины, периодически помешивая, всего около 4 минут. Разложите отбивные и фрукты по тарелкам, дайте постоять им 5-7 минут. Подавайте с фетой и мятой.

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