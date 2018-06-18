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5 идей для летних низкокалорийных ужинов, которые понравятся абсолютно всем

Летний сезон совсем не за горами, и ежедневное меню хочется разнообразить сытными, но в то же время низкокалорийными блюдами. Мы вместе с экспертами компании «НатурБуфет» собрали несколько блюд, которые поразят вас малым количеством калорий, а также своим вкусом, полезностью и легкостью в приготовлении.

Свиные отбивные с семенами фенхеля и абрикосами на гриле

Бытует мнение, что блюда из свинины не бывают низкокалорийными. Но ведь все зависит от того, мясо из какой части вы выбираете. Постные, тонко нарезанные свиные отбивные – прекрасная альтернатива уже приевшейся всем куриной грудке. А в сочетании с фенхелем и абрикосами они и вовсе никого не оставят равнодушными.

Калорийность на порцию: 272 калории

Вам понадобится:

  • 2 чайные ложки семян кориандра,
  • 2 чайные ложки семян фенхеля,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка коричневого сахара,
  • ¾ чайной ложки соли,
  • ½ чайной ложки молотого черного перца,
  • 4 тонко нарезанных свиных отбивных,
  • 8 спелых абрикосов или 4 нектарина,
  • ¼ чашки сыра фета и немного мяты.

Приготовление:

Обжарьте кориандр и фенхель на сухой сковороде до появления аромата (примерно 1 минуту), измельчите в блендере или в ступке. В маленькой миске смешайте специи с солью, перцем, оливковым маслом и коричневым сахаром. Покройте отбивные с обеих сторон получившимся маринадом. Обжаривайте на сковороде-гриль по 2-3 минуты с каждой стороны. На той же сковороде обжарьте абрикосы или нектарины, периодически помешивая, всего около 4 минут. Разложите отбивные и фрукты по тарелкам, дайте постоять им 5-7 минут. Подавайте с фетой и мятой.

Фаршированные овощами и говядиной перцы

Еще один отличный, легкий рецепт, который подходит для тех, кто устал придумывать комбинации основных блюд и гарниров.

Калорийность на порцию: 287 калорий

Вам понадобится:

  • 6 средних сладких красных перцев,
  • 500 грамм постного говяжьего фарша,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 1 средний цуккини,
  • 1 средняя луковица,
  • 1/3 чашки мелко нарезанного зеленого болгарского перца,
  • 2 чашки нарезанного шпината,
  • 4 зубчика чеснока (раздавленные),
  • 1 чашка дикого риса,
  • 1 банка томатного соуса,
  • ½ чашки нарезанной моцареллы,
  • ¼ чайной ложки соли.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Удалите верхушки у красного перца с семенами. Варите перец в кипящей воде 3-5 минут, затем ополосните холодной водой. Приготовьте рис. В большой сковороде обжаривайте говядину на среднем огне 6-8 минут. Переложите на тарелку. В той же сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте цуккини, лук и зеленый перец до готовности (4-5 минут). Добавьте шпинат и чеснок. Готовьте еще 1 минуту. Перемешайте овощную смесь с фаршем, рисом, томатным соусом и моцареллой. Добавьте смесь в перцы. Выпекайте их в духовке, пока не растает сыр – около 6 минут.

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