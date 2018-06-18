5 идей для летних низкокалорийных ужинов, которые понравятся абсолютно всем

Свиные отбивные с семенами фенхеля и абрикосами на гриле
Бытует мнение, что блюда из свинины не бывают низкокалорийными. Но ведь все зависит от того, мясо из какой части вы выбираете. Постные, тонко нарезанные свиные отбивные – прекрасная альтернатива уже приевшейся всем куриной грудке. А в сочетании с фенхелем и абрикосами они и вовсе никого не оставят равнодушными.
Калорийность на порцию: 272 калории
Вам понадобится:
- 2 чайные ложки семян кориандра,
- 2 чайные ложки семян фенхеля,
- 2 столовые ложки оливкового масла,
- 1 столовая ложка коричневого сахара,
- ¾ чайной ложки соли,
- ½ чайной ложки молотого черного перца,
- 4 тонко нарезанных свиных отбивных,
- 8 спелых абрикосов или 4 нектарина,
- ¼ чашки сыра фета и немного мяты.
Приготовление:
Обжарьте кориандр и фенхель на сухой сковороде до появления аромата (примерно 1 минуту), измельчите в блендере или в ступке. В маленькой миске смешайте специи с солью, перцем, оливковым маслом и коричневым сахаром. Покройте отбивные с обеих сторон получившимся маринадом. Обжаривайте на сковороде-гриль по 2-3 минуты с каждой стороны. На той же сковороде обжарьте абрикосы или нектарины, периодически помешивая, всего около 4 минут. Разложите отбивные и фрукты по тарелкам, дайте постоять им 5-7 минут. Подавайте с фетой и мятой.
Фаршированные овощами и говядиной перцы
Еще один отличный, легкий рецепт, который подходит для тех, кто устал придумывать комбинации основных блюд и гарниров.
Калорийность на порцию: 287 калорий
Вам понадобится:
- 6 средних сладких красных перцев,
- 500 грамм постного говяжьего фарша,
- 1 столовая ложка оливкового масла,
- 1 средний цуккини,
- 1 средняя луковица,
- 1/3 чашки мелко нарезанного зеленого болгарского перца,
- 2 чашки нарезанного шпината,
- 4 зубчика чеснока (раздавленные),
- 1 чашка дикого риса,
- 1 банка томатного соуса,
- ½ чашки нарезанной моцареллы,
- ¼ чайной ложки соли.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Удалите верхушки у красного перца с семенами. Варите перец в кипящей воде 3-5 минут, затем ополосните холодной водой. Приготовьте рис. В большой сковороде обжаривайте говядину на среднем огне 6-8 минут. Переложите на тарелку. В той же сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте цуккини, лук и зеленый перец до готовности (4-5 минут). Добавьте шпинат и чеснок. Готовьте еще 1 минуту. Перемешайте овощную смесь с фаршем, рисом, томатным соусом и моцареллой. Добавьте смесь в перцы. Выпекайте их в духовке, пока не растает сыр – около 6 минут.