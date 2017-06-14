Существует множество рецептов вкуснейших блюд, простых и не очень, приготовленных путем фарширования. Варианты ограничивает только ваша фантазия! Придумали, создали очередной кулинарный шедевр, а как правильно есть это блюдо, не знаете? Раскрываем все секреты!

Идея нафаршировать один продукт другим стара как мир. Такое блюдо очень интересно по вкусу, потому что впитывает в себя соки всех продуктов. В каждой стране есть свое коронное блюдо: в Израиле это гефилте-фиш, каннеллоне — в Италии, а в Испании — фаршированные кальмары.

На Руси же всегда любили готовить уток с яблоками, голубцы и фаршированные перцы. С них, пожалуй, и начнем.

Фаршированные перцы

Дома это простое и вкусное блюдо, как правило, едят ложкой, причем перец чаще всего подают с бульоном, в котором овощи тушились.

Но правильно сделать так: к перцу нужно подать вилку с ножом, а кладут сам перец на большую неглубокую круглую тарелку. Весь перец надо нарезать сразу на порционные кусочки (лучше кружочки), либо отрезать по кусочку постепенно.

Втыкать вилку в перец не принято. Овощ стоит лишь придерживать вилкой, прижимая его к тарелке. Как вариант, допускается прижимать перец к тарелке ножом, а вилку использовать ребром, отламывая кусочки. И в том, и в другом случае будьте внимательны и аккуратны, чтобы вкуснейшее блюдо не оказалось на скатерти или у вас на коленях, выскочив из-под прибора.

Это же правило действует и при поедании фаршированных помидоров, кабачков, баклажанов. С рыбой и кальмарами та же ситуация — используйте нож и вилку.

Фаршированная птица

Все, конечно, зависит от того, чем эта самая птица нафарширована. Одно дело, если это апельсины или яблоки, и совсем другое, если утка, к примеру, была фарширована гречкой.

Подают такое блюдо на большом подносе, затем разделывают на кусочки специальным ножом, а фарш раскладывают по порционным тарелкам: кусочек птицы, порция фарша (крупа или половинка яблока). Фарш едят с помощью ножа и вилки — если это гарнир, а фрукты и овощи допускается есть руками.

Саму птицу можно есть как с помощью ножа и вилки, так и руками. Если на столе стоят пиалы-полоскательницы — это знак, что птицу можно есть руками. Аккуратно двумя пальцами кусочек берут за конец косточки и объедают с нее мясо. После окончания обеда кости складывают на край тарелки, а пальцы ополаскивают в воде, затем их необходимо промокнуть салфеткой.

Блины с фаршем

Любые фаршированные блинчики нужно есть, используя нож и вилку. И не так важно, чем заправлены эти блины — сладкой начинкой в виде творога, ягод и варенья, или это сытные блины — с мясным фаршем, ветчиной, сыром или рыбой.

Если вы пришли на торжество, где в качестве основного угощения на столе стоят блины, а вокруг них расставлены различные начинки, то поступать нужно следующим образом. В первую очередь подцепляем вилкой верхний на стопке блин за краешек, потихоньку накручиваем его на вилку в рулетик в направлении от себя, кладем его на свою тарелку, раскручиваем, наполняем понравившейся начинкой, а затем едим вилкой с ножом.

Фаршированный деликатес

Пришли с деловыми партнерами во французский ресторан, а там подают фаршированных улиток. Шок? Ничего, справимся!

Так как вкус мяса улиток сам по себе довольно скучный, их, как правило, либо чем-то приправляют, либо фаршируют. При подаче на стол используют специальную тарелку с углублениями, в которых и располагаются улиточки. Если вам подали улиток, то с ними абсолютно точно подадут и специальные приборы — щипцы и вилку с двумя зубцами. Дальше все предельно просто: щипцами держим улитку, а вилкой подцепляем фаршированную улитку. Это очень просто, а вы уже похожи на заправского французского гурмана.

А вообще старайтесь всегда обращать внимание на поданные к блюду приборы — они сами подскажут, как справиться с фаршированным и даже нефаршированным деликатесом!

Приятного аппетита!

А напоследок вашему вниманию предлагаем видеорецепт — как фаршировать утку рисом с яблоками:

Фото: istokphoto.com, shutterstock.com