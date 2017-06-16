Казалось бы, что может быть на кухне необычного и интересного? Дизайнеры не дремлют, стараясь разнообразить кухонную жизнь хозяек. Passion.ru подготовил обзор новинок, благодаря которым приготовление пищи и мытье посуды превратится для вас в удовольствие.

Умная хлебница

Пластиковая дизайнерская хлебница с системой контроля конденсата впитывает лишнюю влагу — ваш хлеб долго останется свежим и ароматным. Все детали съемные, могут мыться в посудомоечной машине, кроме решетки, которую рекомендуется очищать с помощью мыльной губки. Мешочек для запекания картофеля

Достаточно положить парочку картофелин в мешок, затем поместить его в микроволновку на четыре минуты. Секрет мешка Potato Express кроется в уникальной конструкции стенок, которые создают идеальный паровой карман, что дает нужное количество влаги для приготовления очень вкусной, ароматной и нежной картошки! Ложка-зажим

Благодаря такой ложке вы легко насыпете нужное количество продукта в кружку, а пакет плотно закроете зажимом, что поможет сохранить аромат вашего любимого кофе или чая! Кроме того, ложка всегда будет под рукой для следующего использования. Ложка-зажим поможет сэкономить время и сохранит аромат любимого напитка. Раздвижной органайзер

Больше столовые приборы никогда не будут путаться! Так как у раздвижного органайзера есть четыре ячейки для столовых и чайных ложек, вилок и ножей, а также отдельный лоток для мелких насадок и кухонных принадлежностей, который раздвигается и подстраивается под длину ящика. Выдвижной ящик создает дополнительное пространство для хранения крупных приборов — лопаток, венчиков, шумовок. Благодаря своим размерам он удобно впишется в стандартный кухонный выдвижной ящик. Сахарница «Слон»

Этот очаровательный слон с радостью добавит сахар в вашу чашку с чаем или кофе. Необычная и практичная сахарница станет настоящим украшением стола, а также прекрасным подарком всем любителям чаепитий. Такая сахарница будет не только выполнять свою основную функцию, но и станет радовать взгляд гостей, «топая» от одной чашки к другой. Набор для мойки и сушки посуды

Набор для мойки и сушки посуды включает в себя тазик для мытья со встроенной пробкой для слива/удержания воды и съемную сушилку для посуды и столовых приборов. Компактный и функциональный дизайн, который поможет по максимуму использовать существующее пространство: подставка для посуды может использоваться как внутри таза, так и на рабочей поверхности. Сам тазик оснащен удобными широкими ручками для переноски, его размеры идеально впишутся в любую раковину.