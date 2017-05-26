Что чаще всего мы используем на кухне? Конечно, чай, хлеб и крупы. Именно их надо хранить правильно. Мы же обычно это делаем не так, как надо, поэтому продукт быстрее портится, а срок его хранения сокращается. Давайте исправим ситуацию!

Хлеб

Что интересно, при всем обилии хлебниц на сегодняшнем рынке, самые правильные были у наших бабушек: металлические. Они не впитывают запахов и хорошо держат температурный режим. Хранится хлеб в них более недели. Пластмасса, оргстекло и даже экологически чистая береста не сохранят ваш хлеб от плесени.

Что же может стать хорошим «хлебным домом» и на долгое время сохранить булки и буханки свежими?

Ткань. Еще наши предки научились сохранять хлеб свежим долго, заворачивая его в ткань (например, в льняное полотенце). Сегодня вы можете использовать специальные льняные хлебные мешочки.

Бумага. Обернув хлеб бумагой, вы не дадите влаге и воздуху проникать к продукту. Он останется мягким надолго. О плесени можете даже не вспоминать. Сейчас в продаже есть бумажные пакетики — они удобны.

Полиэтилен. Да, можно положить хлеб в полиэтиленовый пакет, предварительно проделав в нем отверстия (или проделать отверстия в том пакете, котором вы его купили).

Секреты долгой свежести:

Хлебные изделия лучше всего резать не с края, а с середины (а потом соединить половинки вместе).

Положите в хлебницу кусочек сахара, тогда влажность не испортит ваш хлеб. Щепотка соли (в марлевом мешочке, например) также поможет избежать ее появления.

В любую емкость, где вы будете хранить свежую выпечку, положите… яблоко. Да, именно этот фрукт поможет вашим булочкам оставаться свежими в течение нескольких дней.

Оставляйте хлеб в холодильнике для долгосрочного хранения. А в морозилке хлеб останется свежим даже через месяц, если упаковать его в фольгу и предварительно нарезать небольшими кусками.

А главное — не покупайте хлеб впрок, лучше почаще берите свежий. Тогда вам всегда будет вкусно!

Крупа

Различные крупы для каш и гарниров — один из основных видов продуктов, которые присутствуют на столе каждой семьи. Правильное хранение позволит крупам сохранять полезные свойства и не портиться долгое время. Главное, сразу же после покупки высыпать крупу из пакета, в котором она продавалась, — в нем она может «задохнуться». Другой вопрос — куда?

Мешочки из ткани или бумаги. В них крупа будет чувствовать себя отлично. Особенно в льняных мешочках. Другое дело, что, возможно, это не очень удобно с точки зрения организации пространства в кухонных ящиках.

Посуда из стекла или керамики. Баночки из стекла и керамики — идеальная упаковка для крупы. Крышка должна плотно закрываться, тогда внутрь не сможет проникать влага и насекомые.

Пластиковые емкости. Они стоят дешевле, но если у вас есть возможность хранить крупы, как предложено выше, то было бы лучше. Если же вы остановили свой выбор на пластиковых контейнерах для сыпучих продуктов, то и здесь есть свои плюсы. Они легкие, у них есть дозатор. Главное, чтобы на них была пометка: использовать для пищевых продуктов. Она подтверждает отсутствие в пластике вредных для крупы веществ.

Секреты долгой свежести:

Там, где хранится ваша крупа, должно быть сухо, чисто и темно. Желательно выбирать полку, не расположенную прямо над плитой, рядом с горячей трубой. Чрезмерное тепло и свет способствуют порче крупы.

Проверяйте периодически, не появился ли неприятный запах или мелкие домашние «жители». Появились — не надо вспоминать какие-то бабушкины способы: смело выбрасывайте крупу и покупайте новую. Кстати, чтоб избежать появления мошек, в крупу можно положить зубчик чеснока, сухую пижму или мяту.

Из круп быстрее всего портятся овсяные хлопья — их срок хранения четыре-шесть месяцев, а если они с добавками, то еще меньше. Рис может храниться около полутора лет, горох и гречневая крупа — до двух лет. Остальные крупы лучше употребить в течение девяти-двенадцати месяцев.

Если вы храните крупу в мешочках, положите на эти же полки, чтобы избежать влажности, пакетики с силикагелем (такие обычно лежат в коробках с обувью).

Крупа из свежего урожая содержит гораздо больше полезных веществ, поэтому запасаться ею лучше осенью.

Чай

Мы не будем говорить отдельно о чае в пакетиках, потому что это не совсем чай. Самое главное — не оставлять его в бумажном пакетике или картонной коробке: эта тара не способна удержать и сохранить аромат внутри, а также пропустит посторонние запахи снаружи. После покупки в магазине чай нужно пересыпать в подходящую емкость. В какую?

Металлические баночки. Многие, если не большинство людей, хранят заварку именно в таких баночках. А зря: со временем чай приобретает неприятный «металлический» привкус.

Стеклянная тара. Обязательно с герметичной крышкой. Тогда она не пропустит влагу, не «выпустит» аромат, сохранит все полезные свойства напитка. Но один момент: прозрачные стеклянные банки с чаем лучше хранить в темном месте, так как прямые солнечные лучи портят аромат чайных листов.

Фарфоровые емкости. Это идеальная тара для хранения чая. Вашу заварку не сможет испортить ни свет, ни влага, ни посторонние запахи.

Деревянные коробочки. Они должны быть из сухого дерева и без лакового покрытия.

Секреты долгой свежести:

Емкость для чая должна быть герметичной, крышка быть тяжелой или плотно прилегать.

Черный, зеленый, белый и красный чай любят комнатную температуру, а чай улун — прохладу (его стоит хранить в холодильнике); кстати, и у чая есть срок хранения — не более пяти лет.

Чай любит темноту, отсутствие влаги и регулярные — раз в месяц — проветривания.

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