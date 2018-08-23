Что такое тартар — блюдо, закуска или название соуса?

Кто есть кто?

Тартар - это блюдо удовлетворяет в человек сразу две потребности – эстета и первобытные инстинкты. Речь идет остаринном татарском рецепте. Раньше егоготовили только из мяса, а теперь вы можете попробовать тартар из лосося, овощей и фруктов, и даже ягод. А тар-тар - это нечто другое, даше пишется не так. Историки русской кухни Павел и Ольга Сюткины, так же разбирались с этим блюдом. По их мнению, название блюдо произошло от соуса тартар, которым изначально заправлячлось сырое мясо. Сам же соус — это просто искаженное название соуса «таратор», распространенного в Турции, Греции, Болгарии. И вполне возможно нзвание блюда тартар произошло от того, что оно подавалось с соусом, по французски оно звучало «à la tartare». Что интересно, по мнению историков блюдо не имело никакого отношения к тартару - наездники, отправляясь в дорогу, клали сырую конину под лошадиные седла. А на привалах с удовольствием ели. Тартар упоминается на страницах «Книги путешествий» Марко Поло, в книгах Жюль Верна и в истории про графа Монте Кристо у Дюма. Знали бы оникакие варианта тартара сейчас существуют - сошли бы с ума. Ну что, готовим?

Бифшстекс по-татарски из мраморной говядины

Ресторан «Восход», шеф-повар Максим Тарусин