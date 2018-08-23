Что такое тартар — блюдо, закуска или название соуса?

Кто есть кто?
Тартар - это блюдо удовлетворяет в человек сразу две потребности – эстета и первобытные инстинкты. Речь идет остаринном татарском рецепте. Раньше егоготовили только из мяса, а теперь вы можете попробовать тартар из лосося, овощей и фруктов, и даже ягод. А тар-тар - это нечто другое, даше пишется не так. Историки русской кухни Павел и Ольга Сюткины, так же разбирались с этим блюдом. По их мнению, название блюдо произошло от соуса тартар, которым изначально заправлячлось сырое мясо. Сам же соус — это просто искаженное название соуса «таратор», распространенного в Турции, Греции, Болгарии. И вполне возможно нзвание блюда тартар произошло от того, что оно подавалось с соусом, по французски оно звучало «à la tartare». Что интересно, по мнению историков блюдо не имело никакого отношения к тартару - наездники, отправляясь в дорогу, клали сырую конину под лошадиные седла. А на привалах с удовольствием ели. Тартар упоминается на страницах «Книги путешествий» Марко Поло, в книгах Жюль Верна и в истории про графа Монте Кристо у Дюма. Знали бы оникакие варианта тартара сейчас существуют - сошли бы с ума. Ну что, готовим?
Бифшстекс по-татарски из мраморной говядины
Ресторан «Восход», шеф-повар Максим Тарусин
Вам понадобится:
- говяжья вырезка – 100 г
- соль – 2 г
- перец – 1 г
- лук шалот – 15 г
- горчица дижонская – 8 г
- табаско – 3 г
- петрушка – 5 г
- масло оливковое – 15 г
- гренки из бородинского хлеба – 15 г
- салат корн – 4 г
Приготовление:
Нарезать кубиком говяжью вырезку и заправить дижонской горчицей, табаско, оливковым маслом, луком шалот и хорошо перемешать. На тарелку выложить готовый тартар, гренками из бородинского хлеба и салатом корн.
Говяжья вырезка с лисичками
Фото: Шеф-повар Максим Тарусин, Ресторан «Восход»
Вам понадобится:
- говяжья вырезка – 100 г
- лисички – 50 г
- соль – 2 г
- перец – 1 г
- лук шалот – 15 г
- соленые огурцы – 25 г
- горчица дижонская – 8 г
- табаско – 3 г
- петрушка – 5 г
- масло оливковое – 15 г
- картофельные чипсы с паприкой – 15 г
- салат корн – 4 г
Приготовление:
Лисички обжарить на оливковом масле с солью и перцем до готовности. Отдельно нарезать кубиком говяжью вырезку, соленые огурцы и заправить дижонской горчицей, табаско, оливковым маслом, хорошо перемешать. На тарелку выложить готовый тартар, рядом положить лисички, украсить картофельными чипсами и салатом корн.
Тартар из тунца с черной икрой тобико и авокадо
Ресторана MyMoscow (by wow), шеф-повар Павел Гроцкий
Вам понадобится:
(на 4 порции):
- Тунец акаме (филе) – 400 г
- Авокадо без косточки – 360 г
- Икра тобико – 60 г
- Имбирный соус – 80 г
- Лук зеленый – 12 г
Приготовление:
Авокадо нарезать тонким ломтиком и выложить в глубокую миску. Филе тунца порубить мелким кубиком, выложить на авокадо. Зеленый лук мелко нарезать, посыпать сверху на тунец. Икру тобико выложить сверху в центр блюда. Заправить тартар имбирным соусом.