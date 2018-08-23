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Что такое тартар — блюдо, закуска или название соуса?

У поваров есть любимая байка о том, как, клиент, заказав по меню тартар, возвращает блюдо на кухню, возмущенно требуя его пожарить. Или заказывают тар-тар и получают не блюдо, а соус... Чтобы не попасть впросак мы специально подготовили материал о том, что же это такое. А заодно подготовили оригинальные рецепты от лучших шеф-поваров столицы.

Кто есть кто?

Тартар - это блюдо удовлетворяет в человек сразу две потребности – эстета и первобытные инстинкты. Речь идет остаринном татарском рецепте. Раньше егоготовили только из мяса, а теперь вы можете попробовать тартар из лосося, овощей и фруктов, и даже ягод. А тар-тар - это нечто другое, даше пишется не так. Историки русской кухни Павел и Ольга Сюткины, так же разбирались с этим блюдом. По их мнению, название блюдо произошло от соуса тартар, которым изначально заправлячлось сырое мясо. Сам же соус — это просто искаженное название соуса «таратор», распространенного в Турции, Греции, Болгарии. И вполне возможно нзвание блюда тартар произошло от того, что оно подавалось с соусом, по французски оно звучало «à la tartare». Что интересно, по мнению историков блюдо не имело никакого отношения к тартару - наездники, отправляясь в дорогу, клали сырую конину под лошадиные седла. А на привалах с удовольствием ели. Тартар упоминается на страницах «Книги путешествий» Марко Поло, в книгах Жюль Верна и в истории про графа Монте Кристо у Дюма. Знали бы оникакие варианта тартара сейчас существуют - сошли бы с ума. Ну что, готовим?

Бифшстекс по-татарски из мраморной говядины

Ресторан «Восход», шеф-повар Максим Тарусин

Вам понадобится:

  • говяжья вырезка – 100 г
  • соль – 2 г
  • перец – 1 г
  • лук шалот – 15 г
  • горчица дижонская – 8 г
  • табаско – 3 г
  • петрушка – 5 г
  • масло оливковое – 15 г
  • гренки из бородинского хлеба – 15 г
  • салат корн – 4 г

Приготовление:

Нарезать кубиком говяжью вырезку и заправить дижонской горчицей, табаско, оливковым маслом, луком шалот и хорошо перемешать. На тарелку выложить готовый тартар, гренками из бородинского хлеба и салатом корн.

Говяжья вырезка с лисичками

Фото: Шеф-повар Максим Тарусин, Ресторан «Восход»

Вам понадобится:

  • говяжья вырезка – 100 г
  • лисички – 50 г
  • соль – 2 г
  • перец – 1 г
  • лук шалот – 15 г
  • соленые огурцы – 25 г
  • горчица дижонская – 8 г
  • табаско – 3 г
  • петрушка – 5 г
  • масло оливковое – 15 г
  • картофельные чипсы с паприкой – 15 г
  • салат корн – 4 г

Приготовление:

Лисички обжарить на оливковом масле с солью и перцем до готовности. Отдельно нарезать кубиком говяжью вырезку, соленые огурцы и заправить дижонской горчицей, табаско, оливковым маслом, хорошо перемешать. На тарелку выложить готовый тартар, рядом положить лисички, украсить картофельными чипсами и салатом корн.

Тартар из тунца с черной икрой тобико и авокадо

Ресторана MyMoscow (by wow), шеф-повар Павел Гроцкий

Вам понадобится:

(на 4 порции):

  • Тунец акаме (филе) – 400 г
  • Авокадо без косточки – 360 г
  • Икра тобико – 60 г
  • Имбирный соус – 80 г
  • Лук зеленый – 12 г

Приготовление:

Авокадо нарезать тонким ломтиком и выложить в глубокую миску. Филе тунца порубить мелким кубиком, выложить на авокадо. Зеленый лук мелко нарезать, посыпать сверху на тунец. Икру тобико выложить сверху в центр блюда. Заправить тартар имбирным соусом.

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