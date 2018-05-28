6 блюд из свежих огурцов, которые вам стоит попробовать

Начнем с лимонада, чтобы утолить жажду и поставить напиток в холодильник до прихода гостей. И сразу же вручить им по бокальчику, чтобы задать тему ужина или прекрасного летнего обеда на веранде.

Лимонад «Лайм-огурец» от ресторана «Никола Тесла»

Вам понадобится:

сок лайма — 150 г

огуречный сироп — 70 г

огурец — 1/2 шт.

газированная вода

лед

Приготовление:

Берем кувшин, наливаем в него сок лайма. Огуречный сироп делаем как обычные ягодные сиропы. Нарезаем половину огурца на слайсы. Помещаем их в кувшин. Добавляем в него кусочки льда, доливаем газированную воду и перемешиваем. А еще можно добавить любимое фруктовое или ягодное пюре. Лимонад готов.

Салат из огурцов с клубникой от ресторана «Шинок»