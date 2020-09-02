Шарлотка и еще 4 вдохновляющих рецепта блюд с яблоками

Что нужно:

6 яиц

100 г сливочного масла (холодное)

300 г сахара

300 г муки

1,1 кг свежих яблок

100 мл молока

40 г меда

1 лимон

2 г соли

3 г разрыхлителя

1 ванильная палочка

сахарная пудра для декора

Как приготовить:

Шаг 1. Яблоки разрежьте на две части, удалите сердцевину. Половинки яблок разрежьте еще раз пополам. Затем каждую часть нарежьте на слайсы толщиной примерно 3-4 мм с помощью ножа или с помощью специальной насадки миксера. Пару яблок нарежьте слайсами и отложите для декора.

Шаг 2. Яйца с сахаром взбейте миксером. Из палочки ванили извлеките семена и добавьте их в чашу миксера к яйцам и сахару. Добавьте мед, щепотку соли и тертую цедру лимона. Продолжайте взбивать до пышной белой консистенции. Сливочное масло нарежьте на небольшие кусочки. Выложите в чашу миксера к яйцам с сахаром и перемешайте все до однородной консистенции на средней скорости.

Шаг 3. В муку добавьте разрыхлитель теста. Аккуратно, в три этапа, добавляйте муку в миксер к яйцам и маслу, продолжая размешивать тесто. Как только мука полностью смешается с яйцами и маслом, постепенно влейте в тесто молоко, перемешайте. В готовое тесто выложите нарезанные яблоки, перемешайте.

Шаг 4. Форму для пирога застелите пергаментом для запекания. Влейте тесто с яблоками, равномерно распределите. Сверху выложите слайсы яблок для декора. Отправьте запекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Готовый пирог нарежьте на порции, выложите на сервировочную тарелку, украсьте сахарной пудрой.

Овсяные маффины с яблоком

Рецепт от Катерины Агроник, ведущей программы «Сладкая жизнь» на телеканале «Кухня ТВ»