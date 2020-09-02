Шарлотка и еще 4 вдохновляющих рецепта блюд с яблоками
Запеченное яблоко с медом и кардамоном
Рецепт от бренд-шефа Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 4 яблока кисло-сладких ароматных сортов
- 200 г меда
- 5 г кардамона
- 80 г очищенных грецких орехов
- 20 г мяты
Как приготовить:
Шаг 1. У яблок удалите сердцевину.
Шаг 2. Выложите яблоки в форму для выпечки, полейте медом, посыпьте кардамоном и запекайте в духовке при температуре 160 градусов в течение 15-20 минут.
Шаг 3. Печеные яблоки перед подачей посыпьте грецкими орехами и рубленой мятой.
Яблочный пирог
Рецепт от Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 6 яиц
- 100 г сливочного масла (холодное)
- 300 г сахара
- 300 г муки
- 1,1 кг свежих яблок
- 100 мл молока
- 40 г меда
- 1 лимон
- 2 г соли
- 3 г разрыхлителя
- 1 ванильная палочка
- сахарная пудра для декора
Как приготовить:
Шаг 1. Яблоки разрежьте на две части, удалите сердцевину. Половинки яблок разрежьте еще раз пополам. Затем каждую часть нарежьте на слайсы толщиной примерно 3-4 мм с помощью ножа или с помощью специальной насадки миксера. Пару яблок нарежьте слайсами и отложите для декора.
Шаг 2. Яйца с сахаром взбейте миксером. Из палочки ванили извлеките семена и добавьте их в чашу миксера к яйцам и сахару. Добавьте мед, щепотку соли и тертую цедру лимона. Продолжайте взбивать до пышной белой консистенции. Сливочное масло нарежьте на небольшие кусочки. Выложите в чашу миксера к яйцам с сахаром и перемешайте все до однородной консистенции на средней скорости.
Шаг 3. В муку добавьте разрыхлитель теста. Аккуратно, в три этапа, добавляйте муку в миксер к яйцам и маслу, продолжая размешивать тесто. Как только мука полностью смешается с яйцами и маслом, постепенно влейте в тесто молоко, перемешайте. В готовое тесто выложите нарезанные яблоки, перемешайте.
Шаг 4. Форму для пирога застелите пергаментом для запекания. Влейте тесто с яблоками, равномерно распределите. Сверху выложите слайсы яблок для декора. Отправьте запекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Готовый пирог нарежьте на порции, выложите на сервировочную тарелку, украсьте сахарной пудрой.
Овсяные маффины с яблоком
Рецепт от Катерины Агроник, ведущей программы «Сладкая жизнь» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно на 12 маффинов:
- 500 г яблок «Гренни Смит»
- 180 г овсяных хлопьев
- 150 г кокосовой стружки
- 175 г меда
- 2 ч. л. экстракта ванили
- 160 мл кокосового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Яблоки вместе с кожурой нашинкуйте на крупной терке.
Шаг 2. Приготовьте посыпку. Кокосовую стружку смешайте с овсяными хлопьями и медом. Все перемешайте и перетрите. Добавьте экстракт ванили.
Шаг 3. Приготовьте тесто. В большой миске смешайте нашинкованные яблоки, муку, специи, кокосовое масло и яйца. Смешайте всю массу до однородности.
Шаг 4. Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их минимум на три четверти. На каждый маффин добавьте немного посыпки. Для украшения используйте яблоко, нарезанное спиралью. Используйте несколько ломтиков для украшения каждого маффина.
Шаг 5. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте маффины выпекаться примерно на 20 минут. Готовые маффины достаньте из духовки, дайте немного остыть.
Шарлотка
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 300 г пшеничной муки
- 100 г тростникового сахара
- 120 мл молока
- 1 яйцо
- 50 мл растительного масла
- 2–3 яблока
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 г соли
- Формы для кексов
Как приготовить:
Шаг 1. Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусками.
Шаг 2. Муку просейте и смешайте с разрыхлителем и сахаром.
Шаг 3. Яйцо тщательно взбейте, постепенно добавляя растительное масло и молоко. Затем перемешайте сухие ингредиенты с жидкими и добавьте яблоки. Таким образом тесто получится достаточно густым.
Шаг 4. Выложите тесто в формы и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20–25. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой: если на зубочистке остается тесто, значит, пирог нужно подержать в духовке еще, если зубочистка сухая — пирог готов.
Салат из печеной свеклы с яблоком
Рецепт от Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 2 свеклы
- 1 зеленое яблоко
- 20 г хрена
- 20 г сметаны
- 20 г укропа
- Соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Смажьте свеклу растительным маслом, посыпьте солью и перцем, упакуйте в фольгу и отправьте в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов. После приготовления остудите, почистите и нарежьте мелкой соломкой.
Шаг 2. Нарежьте яблоко такими же кусочками, как и свеклу. Раздавите и измельчите чеснок. Перемешайте ингредиенты в одной миске вместе со столовой ложкой хрена и сметаны. Посолите. Выложите салат в тарелку и украсьте укропом.
Фото: depositphotos
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