Продукт недели: яблоко

5 интересных фактов о яблоках
- Яблоня – первое дерево, которое начали культивировать наши далекие предки еще в 6500 году до нашей эры (по крайней мере, именно так утверждают археологи). Сегодня же насчитывается более 7 000 сортов, и год от года, благодаря стараниям селекционеров, их становится все больше. Однако едим мы всего не более 100 видов яблок – все остальные используются лишь в декоративных и технических целях.
- Яблоко, если бросить его в воду, не утонет – «виноват» в этом воздух, из которого этот фрукт состоит аж на четверть.
- Яблоки богаты витаминами Е, В1, В2, В6, Р, С, железом, пищевыми волокнами. Но большая их часть расположена сразу под кожурой, потому, когда вы очищаете эти фрукты, то срезаете почти все полезные вещества и антиоксиданты. Кстати, еще один любопытный факт: самая высокая концентрация витаминов – именно в зеленых, неспелых фруктах, а по мере созревания она снижается.
- Яблоки содержат огромное количество пектина и клетчатки, которые необходимы для нормализации холестерина, профилактики инфарктов и инсультов. Беременным рекомендуют употреблять эти фрукты для повышения гемоглобина и уровня железа, а страдающим от сахарного диабета – в качестве натурального сахарозаменителя. А еще яблоки необходимы для улучшения пищеварения – дневная норма пищевых волокон содержится всего в двух штуках, но людям, страдающим от гастрита и язвенной болезни, они противопоказаны.
- Цветущие яблоневые сады можно назвать визитной карточкой весенней России, однако больше всего яблок выращивают не в нашей стране, а в Китае, на втором месте США и только потом мы.
Бургундская яблочная запеканка
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно на 2 порции:
- 2-3 яблока
- 50 г сливочного масла
- 100 мл молока
- 50 г сахарной пудры
- 2 щепотки корицы и ванили
- 2 яйца
- щепотка соли
Как приготовить:
Шаг 1. Яблоки очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте кубиками.
Шаг 2. Масло растопите в сотейнике. Выложите в него яблоки и тушите около 3 минут, постоянно помешивая. Важно не превратить их в мягкое пюре.
Шаг 3. Муку просейте, смешайте с сахарной пудрой. Добавьте яйца и перемешайте. Затем постепенно вливая молоко, взбейте массу до однородности. По консистенции должно получиться тесто для оладий. Затем в тесто добавьте тушеные яблоки, перемешайте.
Шаг 4. Выложите полученную смесь в смазанную маслом форму, посыпьте ванилью и корицей и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут – о готовности будет свидетельствовать аппетитная золотистая корочка.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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