Продукт недели: яблоко

Что нужно на 2 порции:

2-3 яблока

50 г сливочного масла

100 мл молока

50 г сахарной пудры

2 щепотки корицы и ванили

2 яйца

щепотка соли

Как приготовить:

Шаг 1. Яблоки очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте кубиками.

Шаг 2. Масло растопите в сотейнике. Выложите в него яблоки и тушите около 3 минут, постоянно помешивая. Важно не превратить их в мягкое пюре.

Шаг 3. Муку просейте, смешайте с сахарной пудрой. Добавьте яйца и перемешайте. Затем постепенно вливая молоко, взбейте массу до однородности. По консистенции должно получиться тесто для оладий. Затем в тесто добавьте тушеные яблоки, перемешайте.

Шаг 4. Выложите полученную смесь в смазанную маслом форму, посыпьте ванилью и корицей и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут – о готовности будет свидетельствовать аппетитная золотистая корочка.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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