Тарт с карамелизированным яблоком

Вам понадобится:
- Мука безглютеновая 45 гр.
- Миндальная мука 35 гр.
- Сливочное масло 25 гр.
- Сахар 120 гр.
- Ванильный сахар 3 гр.
- Сливки 15 гр.
- Соль 1 гр.
- Молоко 20 гр.
- Желток яичный 1 шт.
- Яблоки зеленые 2 шт.
- Маскарпоне 25 гр.
- Греческий йогурт 25 гр.
- Сахарная пудра 10 гр.
- Мармелад яблочный 20 гр.
- Крошка из песочного теста 10 гр.
Приготовление:
Тесто:
В глубокой емкости замешать сахар (20 гр.), ванильный сахар, соль, сливочное масло; взбить миксером в течение 5-ти минут; Добавить в смесь муку, миндальную муку и перемешать тесто до готовности. Готовое тесто раскатать в тонкий пласт, выложить в форму для тарта, подравнять края. Выпекать в духовой печи 10 минут при температуре 170 градусов.
Соус:
Смешать молоко, сливки, сахар (50 гр.), довести до кипения, непрерывно помешивая до густоты; Перелить соус в холодную емкость и убрать в холодильную камеру до полного охлаждения. Яблочный сорбе (можно просто купить):
- Сахар (50 гр.) и воду (30 гр.) смешать в сотейнике и довести до кипения;
- После проварить еще 10-15 минут до загустения сахарного сиропа;
- Яблоко (1 шт.) промыть, очистить от кожуры, нарезать дольками, добавить в сахарный сироп и раморозить.
После того, как сорбет заморозится, пробить блендером и оставить в морозильной камере.
Яблочные дольки:
- Яблоко (1 шт.) промыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками (половину яблока) и дольками (вторую половину яблока 2-4 мм. толщиной);
- Слегка проварить с сахаром до полуготовности (яблоки должны оставаться хрустящими).
Сливочный крем:
- Маскарпоне, греческий йогурт и сахарную пудру перемешать до однородной массы, выложить в кондитерский мешок и убрать в холодильную камеру.
Собираем десерт:
- На дно тарта выложить яблочные кубики, следующим слоем – сливочный крем, самый верх по кругу украсить тарт яблочными дольками;
- Рядом с тартом выложить яблочный сорбет и произвольно украсить тарелку соусом с крошкой из песочного теста;
- Нарезать яблочный мармедал кубиками, украсить тарелку
Фото: архив ресторана