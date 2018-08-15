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Тарт с карамелизированным яблоком

А еще сливочным кремом и яблочным сорбетом от шеф-повар ресторана и бара «Облака» Антона Магдюка специално для читательниц Passion.ru

Вам понадобится:

  • Мука безглютеновая 45 гр.
  • Миндальная мука 35 гр.
  • Сливочное масло 25 гр.
  • Сахар 120 гр.
  • Ванильный сахар 3 гр.
  • Сливки 15 гр.
  • Соль 1 гр.
  • Молоко 20 гр.
  • Желток яичный 1 шт.
  • Яблоки зеленые 2 шт.
  • Маскарпоне 25 гр.
  • Греческий йогурт 25 гр.
  • Сахарная пудра 10 гр.
  • Мармелад яблочный 20 гр.
  • Крошка из песочного теста 10 гр.

Приготовление:

Тесто:

В глубокой емкости замешать сахар (20 гр.), ванильный сахар, соль, сливочное масло; взбить миксером в течение 5-ти минут; Добавить в смесь муку, миндальную муку и перемешать тесто до готовности. Готовое тесто раскатать в тонкий пласт, выложить в форму для тарта, подравнять края. Выпекать в духовой печи 10 минут при температуре 170 градусов.

Соус:

Смешать молоко, сливки, сахар (50 гр.), довести до кипения, непрерывно помешивая до густоты; Перелить соус в холодную емкость и убрать в холодильную камеру до полного охлаждения. Яблочный сорбе (можно просто купить):

  • Сахар (50 гр.) и воду (30 гр.) смешать в сотейнике и довести до кипения;
  • После проварить еще 10-15 минут до загустения сахарного сиропа;
  • Яблоко (1 шт.) промыть, очистить от кожуры, нарезать дольками, добавить в сахарный сироп и раморозить.

После того, как сорбет заморозится, пробить блендером и оставить в морозильной камере.

Яблочные дольки:

  1. Яблоко (1 шт.) промыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками (половину яблока) и дольками (вторую половину яблока 2-4 мм. толщиной);
  2. Слегка проварить с сахаром до полуготовности (яблоки должны оставаться хрустящими).

Сливочный крем:

  1. Маскарпоне, греческий йогурт и сахарную пудру перемешать до однородной массы, выложить в кондитерский мешок и убрать в холодильную камеру.

Собираем десерт:

  1. На дно тарта выложить яблочные кубики, следующим слоем – сливочный крем, самый верх по кругу украсить тарт яблочными дольками;
  2. Рядом с тартом выложить яблочный сорбет и произвольно украсить тарелку соусом с крошкой из песочного теста;
  3. Нарезать яблочный мармедал кубиками, украсить тарелку

Фото: архив ресторана

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