Тарт с карамелизированным яблоком

Вам понадобится:

Мука безглютеновая 45 гр.

Миндальная мука 35 гр.

Сливочное масло 25 гр.

Сахар 120 гр.

Ванильный сахар 3 гр.

Сливки 15 гр.

Соль 1 гр.

Молоко 20 гр.

Желток яичный 1 шт.

Яблоки зеленые 2 шт.

Маскарпоне 25 гр.

Греческий йогурт 25 гр.

Сахарная пудра 10 гр.

Мармелад яблочный 20 гр.

Крошка из песочного теста 10 гр.

Приготовление:

Тесто:

В глубокой емкости замешать сахар (20 гр.), ванильный сахар, соль, сливочное масло; взбить миксером в течение 5-ти минут; Добавить в смесь муку, миндальную муку и перемешать тесто до готовности. Готовое тесто раскатать в тонкий пласт, выложить в форму для тарта, подравнять края. Выпекать в духовой печи 10 минут при температуре 170 градусов.

Соус:

Смешать молоко, сливки, сахар (50 гр.), довести до кипения, непрерывно помешивая до густоты; Перелить соус в холодную емкость и убрать в холодильную камеру до полного охлаждения. Яблочный сорбе (можно просто купить):

Сахар (50 гр.) и воду (30 гр.) смешать в сотейнике и довести до кипения;

После проварить еще 10-15 минут до загустения сахарного сиропа;

Яблоко (1 шт.) промыть, очистить от кожуры, нарезать дольками, добавить в сахарный сироп и раморозить.

После того, как сорбет заморозится, пробить блендером и оставить в морозильной камере.

Яблочные дольки:

Яблоко (1 шт.) промыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками (половину яблока) и дольками (вторую половину яблока 2-4 мм. толщиной); Слегка проварить с сахаром до полуготовности (яблоки должны оставаться хрустящими).

Сливочный крем:

Маскарпоне, греческий йогурт и сахарную пудру перемешать до однородной массы, выложить в кондитерский мешок и убрать в холодильную камеру.

Собираем десерт:

На дно тарта выложить яблочные кубики, следующим слоем – сливочный крем, самый верх по кругу украсить тарт яблочными дольками; Рядом с тартом выложить яблочный сорбет и произвольно украсить тарелку соусом с крошкой из песочного теста; Нарезать яблочный мармедал кубиками, украсить тарелку

Фото: архив ресторана