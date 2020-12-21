Продукт недели: утиное мясо

«При выборе утки обратите внимание на ее кожу. Она должна быть светлой и однородной по цвету. На ее поверхности не должно быть гематом и темных пятен, повреждений, перьев. О возрасте утки говорит цвет ее жира. Если он темный, то птица уже старая. Хотя считается также, что жир домашней утки в целом темнее. Это действительно так, но он все равно не должен быть слишком насыщенным по цвету. Определить возраст мяса можно по костям. Молодая утка на кончике грудинки имеет хрящик, кости ее еще мягкие. Несвежая тушка имеет характерный кисловатый запах, вплоть до затхлого. Жир в такой птице имеет зеленоватый оттенок и не обладает упругостью на ощупь».