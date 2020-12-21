Продукт недели: утиное мясо
5 интересных фактов об утином мясе
Утка относится к темным сортам мяса, потому оно жирное и абсолютно не диетическое. Судите сами: его калорийность — аж 287 ккал на 100 г. Однако при этом оно очень полезное: белка в нем 17,2 г, а жира — 24,2 г, а углеводов нет вовсе. Кроме того, утка еще и ценный кладезь множества витаминов и минеральных веществ таких, как цинк, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а холестерина в ней в разы меньше, чем в свинине.
Сегодня в мире существует огромное количество разных пород домашних уток, которые условно делятся на мясные, яичные и мясо-яичные. Птицы первого типа более тяжелые по весу, зато вторые приносят яиц не меньше, чем куры, а третьи — это нечто среднее. И есть только одно место на земле, где такое мясо практически не употребляется в пищу из-за того, что там просто не разводят уток — это Центральная и Южная Америка.
Вкус и аромат утиного мяса лучше всего подчеркивают кисло-сладкие фрукты, типа яблок и апельсинов.
- Тушка домашней утки, выращенной в естественных условиях, отличается от утиной тушки, которая продается в супермаркете, по цвету, размеру и внешнему виду в целом.
Домашняя птица должна много двигаться, ведь она постоянно находится на свежем воздухе, поэтому у нее будут хорошо развитые, сильные мышцы и крепкие кости. Разница заметна даже внешне: мясо домашней утки темное и плотное, жирность умеренная, кости и суставы прочные, кожица плотная, чуть желтоватая. У «магазинной» тушки больше жира, чем мяса, кожица белая, тонкая, липкая, кости непрочные. Отличается мясо и по вкусовым качествам.
- Мясо домашней утки можно спокойно давать детям, пожилым и ослабленным людям, беременным женщинам, не опасаясь, что в их организм попадут вредные для здоровья химические вещества, лекарства, гормоны. Качественная птица должна быть сертифицирована под ГОСТ, образцы продукции регулярно проходят лабораторные испытания, подтверждающие их отличное качество и экологичность.
«При выборе утки обратите внимание на ее кожу. Она должна быть светлой и однородной по цвету. На ее поверхности не должно быть гематом и темных пятен, повреждений, перьев. О возрасте утки говорит цвет ее жира. Если он темный, то птица уже старая. Хотя считается также, что жир домашней утки в целом темнее. Это действительно так, но он все равно не должен быть слишком насыщенным по цвету. Определить возраст мяса можно по костям. Молодая утка на кончике грудинки имеет хрящик, кости ее еще мягкие. Несвежая тушка имеет характерный кисловатый запах, вплоть до затхлого. Жир в такой птице имеет зеленоватый оттенок и не обладает упругостью на ощупь».
Утка, фаршированная мандаринами
Рецепт от фермерского ресторана «ЛавкаЛавка»
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 1 тушка утки весом 2-2,5 кг
- 600 г мандаринов
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Утку обильно натрите солью и свежим молотым перцем снаружи и внутри.
Шаг 2. Мандарины очистите от кожуры. Разогрейте духовку до 180 градусов. Из половины мандаринов выдавите сок, вторую половину разберите на дольки.
Шаг 3. Выложите утку на глубокий противень, внутрь добавьте часть мандаринов, остальные положите рядом. Полейте соком фруктов, смешанным с яблочным уксусом, и отправьте в духовку на 60-90 минут. Все зависит от размера утки и свойств вашей духовки. Каждые 20 минут открывайте духовку и поливайте соком.
Фото: depositphotos
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