Молоко, мед, апельсины и другие продукты, которые помогут справиться со стрессом
Грецкие орехи
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В них содержится разновидность полиненасыщенной жирной кислоты Омега-3, так называемая альфа-линоленовая кислота, которая нормализует уровень гормонов стресса, отвечает за хорошее настроение, а также снижает артериальное давление – все вместе делает грецкие орехи (а также миндаль и арахис) самым настоящим антистресс-продуктом.
Апельсины
Фото: vostock-photo
Цитрусовые – настоящий кладезь витамина С, который весьма эффективно борется со стрессом, влияя на работу надпочечников, которые и производят адреналин и кортизол, благодаря которым и начинают «шалить нервы» и развивается депрессия. Так что возьмите на заметку, что апельсины, а также лимоны, лаймы, мандарины полезны не только для повышения иммунитета.
Зеленый чай
Фото: vostock-photo
Наверняка вы замечали, что всего одна чашка зеленого чая может творить чудеса? Всего несколько глотков этого напитка – и мысли успокаиваются и приходят в порядок, напряжение уходит, а на душе становится очень спокойно. Действительно, зеленый чай очень полезен, ведь, как известно, в нем содержится огромное количество антиоксидантов, способствующих сохранению молодости, красоты, а также помогающих обрести гармонию. Но есть в его составе еще одно полезное вещество – тианин, которое и помогает снизить уровень стресса.
Темный шоколад
Фото: vostock-photo
Да! Да! И еще раз да! Польза шоколада в борьбе с депрессией, стрессом и плохим настроением научно доказаны. И помогает в этом не только вкус и ощущение немного запретного удовольствия – в этом сладком лакомстве содержатся антиоксиданты, причем в таком количестве, что могут соперничать с чашкой зеленого чая.
Лосось
Фото: vostock-photo
Для душевного спокойствия и энергии нам жизненно необходимы полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Есть лишь одна проблема: наш организм не может их синтезировать самостоятельно. Недостаток Омега-3 может привести к самой настоящей депрессии, потому стоит добавить в свой рацион жирные сорта рыбы, в частности, лосось, в мясе которого этого вещества в избытке.
Молоко
Фото: vostock-photo
Молоко, а также молочные продукты обязательно должны присутствовать в меню всех, кто подвержен регулярным стрессам. Ведь в них очень много кальция, магния и трипофана, которые помогут «разгрузить» нервную систему. Важное условие: молочные продукты не должны быть слишком жирными или, наоборот, обезжиренными – это необходимо для того, чтобы ценные минеральные вещества нормально усваивались организмом.
Помидоры
Фото: vostock-photo
Этот овощ очень часто называют продуктом хорошего настроения. В его составе есть всё, чтобы помогать обрести гармонию, а именно такие вещества как тирамин и фенилаланин. Первое – это органическое соединение, которое синтезируется в серотонин, а второе помогает эндорфинам дольше не разрушаться в нашем организме. Вот такая ядерная антистресс-смесь.
Мед
Фото: vostock-photo
Натуральный (это важное уточнение) мед – просто must-have продукт для тех, кто постоянно находится в стрессе и испытывает серьезные нервные нагрузки. Дело в том, что он улучшает мозговое и сердечное кровообращение, дарит заряд энергии и поднимает настроение. Именно потому его издавна используют не только как противовоспалительное, но и как антистресс-средство.
Спаржа
Фото: vostock-photo
В спарже содержится огромное количество фолиевой кислоты (она же витамин В9), так необходимой для предотвращения сплина и хандры, а также повышения стрессоустойчивости. Также в ней есть полезные энзимы, а также растительный трипофан, который, как известно, ответствен за производство гормона радости серотонина.
Финики
Фото: vostock-photo
Порой чтобы снизить уровень стресса, достаточно лишь съесть что-то сладкое. Но гораздо полезнее куска торта или шоколадного десерта будет пара-тройка сушеных фиников. В них немало сахара, которым вы так жаждете утешиться, а также больше 20 аминокислот, 15 минералов, клетчатка и витамины – очень неплохо, правда?
Овощной салат по-грузински с грецким орехом
рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г томатов
- 150 г огурцов
- 5 г петрушки
- 5 г красного базилика
- 30 г красного лука
- 10 г стручкового зеленого перца
- 10 г белого винного уксуса
- 15 г кахетинского масла
- 50 г грецких орехов
- по 1 г уцхо-сунели и имеретинского шафрана
Как приготовить:
Нарежьте все ингредиенты, заправьте, перемешайте и добавьте соли по вкусу.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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