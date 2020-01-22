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Молоко, мед, апельсины и другие продукты, которые помогут справиться со стрессом

Зима – трудное время года. И дело не только в низких температурах и перманентном отсутствии солнца. На наше настроение и душевное равновесие оказывают сильнейшее негативное влияние неизбежный зимой авитаминоз и короткий световой день. Прибавьте к этому интенсивный график работы и поймете, насколько велик уровень стресса, в котором вы пребываете ежедневно. Чтобы помочь себе справиться с хандрой и психологическими нагрузками надо обязательно принимать витаминные комплексы и, конечно же, скорректировать рацион питания, добавив в него полезные продукты, которые помогут справиться со стрессом.

Грецкие орехи

Фото: vostock-photo

В них содержится разновидность полиненасыщенной жирной кислоты Омега-3, так называемая альфа-линоленовая кислота, которая нормализует уровень гормонов стресса, отвечает за хорошее настроение, а также снижает артериальное давление – все вместе делает грецкие орехи (а также миндаль и арахис) самым настоящим антистресс-продуктом.

Апельсины

Фото: vostock-photo

Цитрусовые – настоящий кладезь витамина С, который весьма эффективно борется со стрессом, влияя на работу надпочечников, которые и производят адреналин и кортизол, благодаря которым и начинают «шалить нервы» и развивается депрессия. Так что возьмите на заметку, что апельсины, а также лимоны, лаймы, мандарины полезны не только для повышения иммунитета.

Зеленый чай

Фото: vostock-photo

Наверняка вы замечали, что всего одна чашка зеленого чая может творить чудеса? Всего несколько глотков этого напитка – и мысли успокаиваются и приходят в порядок, напряжение уходит, а на душе становится очень спокойно. Действительно, зеленый чай очень полезен, ведь, как известно, в нем содержится огромное количество антиоксидантов, способствующих сохранению молодости, красоты, а также помогающих обрести гармонию. Но есть в его составе еще одно полезное вещество – тианин, которое и помогает снизить уровень стресса.

Темный шоколад

Фото: vostock-photo

Да! Да! И еще раз да! Польза шоколада в борьбе с депрессией, стрессом и плохим настроением научно доказаны. И помогает в этом не только вкус и ощущение немного запретного удовольствия – в этом сладком лакомстве содержатся антиоксиданты, причем в таком количестве, что могут соперничать с чашкой зеленого чая.

Лосось

Фото: vostock-photo

Для душевного спокойствия и энергии нам жизненно необходимы полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Есть лишь одна проблема: наш организм не может их синтезировать самостоятельно. Недостаток Омега-3 может привести к самой настоящей депрессии, потому стоит добавить в свой рацион жирные сорта рыбы, в частности, лосось, в мясе которого этого вещества в избытке.

Молоко

Фото: vostock-photo

Молоко, а также молочные продукты обязательно должны присутствовать в меню всех, кто подвержен регулярным стрессам. Ведь в них очень много кальция, магния и трипофана, которые помогут «разгрузить» нервную систему. Важное условие: молочные продукты не должны быть слишком жирными или, наоборот, обезжиренными – это необходимо для того, чтобы ценные минеральные вещества нормально усваивались организмом.

Помидоры

Фото: vostock-photo

Этот овощ очень часто называют продуктом хорошего настроения. В его составе есть всё, чтобы помогать обрести гармонию, а именно такие вещества как тирамин и фенилаланин. Первое – это органическое соединение, которое синтезируется в серотонин, а второе помогает эндорфинам дольше не разрушаться в нашем организме. Вот такая ядерная антистресс-смесь.

Мед

Фото: vostock-photo

Натуральный (это важное уточнение) мед – просто must-have продукт для тех, кто постоянно находится в стрессе и испытывает серьезные нервные нагрузки. Дело в том, что он улучшает мозговое и сердечное кровообращение, дарит заряд энергии и поднимает настроение. Именно потому его издавна используют не только как противовоспалительное, но и как антистресс-средство.

Спаржа

Фото: vostock-photo

В спарже содержится огромное количество фолиевой кислоты (она же витамин В9), так необходимой для предотвращения сплина и хандры, а также повышения стрессоустойчивости. Также в ней есть полезные энзимы, а также растительный трипофан, который, как известно, ответствен за производство гормона радости серотонина.

Финики

Фото: vostock-photo

Порой чтобы снизить уровень стресса, достаточно лишь съесть что-то сладкое. Но гораздо полезнее куска торта или шоколадного десерта будет пара-тройка сушеных фиников. В них немало сахара, которым вы так жаждете утешиться, а также больше 20 аминокислот, 15 минералов, клетчатка и витамины – очень неплохо, правда?

Овощной салат по-грузински с грецким орехом

рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 150 г томатов
  • 150 г огурцов
  • 5 г петрушки
  • 5 г красного базилика
  • 30 г красного лука
  • 10 г стручкового зеленого перца
  • 10 г белого винного уксуса
  • 15 г кахетинского масла
  • 50 г грецких орехов
  • по 1 г уцхо-сунели и имеретинского шафрана

Как приготовить:

Нарежьте все ингредиенты, заправьте, перемешайте и добавьте соли по вкусу.

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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