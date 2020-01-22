Молоко, мед, апельсины и другие продукты, которые помогут справиться со стрессом

Зима – трудное время года. И дело не только в низких температурах и перманентном отсутствии солнца. На наше настроение и душевное равновесие оказывают сильнейшее негативное влияние неизбежный зимой авитаминоз и короткий световой день. Прибавьте к этому интенсивный график работы и поймете, насколько велик уровень стресса, в котором вы пребываете ежедневно. Чтобы помочь себе справиться с хандрой и психологическими нагрузками надо обязательно принимать витаминные комплексы и, конечно же, скорректировать рацион питания, добавив в него полезные продукты, которые помогут справиться со стрессом.