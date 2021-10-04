Продукт недели: тыква

Продукт недели: тыкваРассказываем о пользе сезонных продуктов.
5 интересных фактов о тыкве
Тыква произрастает на нашей земле в общей сложности больше 7000 лет, и выращивают ее абсолютно везде, кроме Антарктиды (но это вполне объяснимо — там вообще мало какие растения выживают). Существует около 800 сортов этого овоща, но съедобна лишь четверть из них.
Самая большая тыква, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса, была выращена бельгийским фермером. Вес гигантской красотки составил внушительные 11,9 центнера (1190 килограммов).
Съедобной является как мякоть тыквы, так и ее цветы. Их используют не только для украшения блюд, но и жарят, запекают, добавляют в супы и даже фаршируют. Кстати, любопытный факт: именно тыквенный сок традиционно считался важнейшим ингредиентом приворотного зелья. Что тут скажешь, средневековые алхимики знали толк в ярких вкусах!
Вернемся к кулинарии: чаще всего из тыквы готовят каши, супы и начинку для осенних пирогов, однако не менее вкусными получаются и салаты, смузи и десерты. Если вы еще не пробовали тыквенные варенье, торт, хлеб, компоты и цукаты, то чего вы вообще ждете?
Для изучения тыквы существует отдельная наука — кукурбитология. Ученые исследуют, как этот овощ влияет на настроение (положительно благодаря содержанию в нем триптофана), замедляет ли старение (тоже да — спасибо витаминам А и Е в ее мякоти). Также тыква очень полезна при похудении. В ней есть витамин Т, который помогает усвоению тяжелой пищи.
Салат с тыквой, кускусом и артишоками
Рецепт от Тициано Казилло, шеф-повара Scrocchiarella
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 130 г запеченной тыквы
- 30 мл орехового соуса
- 30 г свежего мини-шпината
- 10 г кускуса
- 50 г консервированных артишоков
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. меда
- по 1 щепотке перца и соли
Для орехового соуса:
- 15 г кедровых орехов
- 15 г грецких орехов
- 1 ч. л. меда
- 1 ч. л. оливкового масла
1 ч. л. бальзамического уксуса
Как приготовить:
Шаг 1. Очистите тыкву и разрежьте на большие куски, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и медом. Затем выложите на противень, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте до размягчения.
Шаг 2. Приготовьте ореховый соус. Для этого пробейте в блендере до однородности орехи, мед, оливковое масло и бальзамический уксус.
Шаг 3. Сварите кускус в соотношении 1:3 с водой. После закипания доварите пару минут, снимите с огня и накройте крышкой. Добавьте оливковое масло и перемешайте.
Шаг 4. Шпинат, кускус и нарезанный дольками артишок залейте ореховым соусом и перемешайте. Выложите на тарелку вместе с тыквой.
Фото: freepik, архив пресс-служб
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