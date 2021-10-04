Продукт недели: тыква

Что нужно:

130 г запеченной тыквы

30 мл орехового соуса

30 г свежего мини-шпината

10 г кускуса

50 г консервированных артишоков

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. меда

по 1 щепотке перца и соли

Для орехового соуса:

15 г кедровых орехов

15 г грецких орехов

1 ч. л. меда

1 ч. л. оливкового масла

1 ч. л. бальзамического уксуса

Как приготовить:

Шаг 1. Очистите тыкву и разрежьте на большие куски, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и медом. Затем выложите на противень, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте до размягчения.

Шаг 2. Приготовьте ореховый соус. Для этого пробейте в блендере до однородности орехи, мед, оливковое масло и бальзамический уксус.

Шаг 3. Сварите кускус в соотношении 1:3 с водой. После закипания доварите пару минут, снимите с огня и накройте крышкой. Добавьте оливковое масло и перемешайте.

Шаг 4. Шпинат, кускус и нарезанный дольками артишок залейте ореховым соусом и перемешайте. Выложите на тарелку вместе с тыквой.