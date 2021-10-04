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Продукт недели: тыква

Рассказываем о пользе сезонных продуктов.
Осень — время перемен. Судите сами: тепло сменяется на холод, такие короткие летом ночи становятся длиннее, а мы на Passion.ru возвращаем рубрику «Продукт недели», в которой рассказываем любопытные факты о сезонных овощах, фруктах и других полезных продуктах, а также делимся рецептами из них. Первый овощ — королева октября — тыква. Спорим, что вы из нее чаще всего готовите супы, каши и пироги, а мы для вас нашли рецепт потрясающего салата.
Продукт недели: тыква

5 интересных фактов о тыкве

  • Тыква произрастает на нашей земле в общей сложности больше 7000 лет, и выращивают ее абсолютно везде, кроме Антарктиды (но это вполне объяснимо — там вообще мало какие растения выживают). Существует около 800 сортов этого овоща, но съедобна лишь четверть из них.

  • Самая большая тыква, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса, была выращена бельгийским фермером. Вес гигантской красотки составил внушительные 11,9 центнера (1190 килограммов).

  • Съедобной является как мякоть тыквы, так и ее цветы. Их используют не только для украшения блюд, но и жарят, запекают, добавляют в супы и даже фаршируют. Кстати, любопытный факт: именно тыквенный сок традиционно считался важнейшим ингредиентом приворотного зелья. Что тут скажешь, средневековые алхимики знали толк в ярких вкусах!

  • Вернемся к кулинарии: чаще всего из тыквы готовят каши, супы и начинку для осенних пирогов, однако не менее вкусными получаются и салаты, смузи и десерты. Если вы еще не пробовали тыквенные варенье, торт, хлеб, компоты и цукаты, то чего вы вообще ждете?

  • Для изучения тыквы существует отдельная наука — кукурбитология. Ученые исследуют, как этот овощ влияет на настроение (положительно благодаря содержанию в нем триптофана), замедляет ли старение (тоже да — спасибо витаминам А и Е в ее мякоти). Также тыква очень полезна при похудении. В ней есть витамин Т, который помогает усвоению тяжелой пищи.

Салат с тыквой, кускусом и артишоками

Рецепт от Тициано Казилло, шеф-повара Scrocchiarella

Продукт недели: тыква

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 130 г запеченной тыквы
  • 30 мл орехового соуса
  • 30 г свежего мини-шпината
  • 10 г кускуса
  • 50 г консервированных артишоков
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. меда
  • по 1 щепотке перца и соли

Для орехового соуса:

  • 15 г кедровых орехов
  • 15 г грецких орехов
  • 1 ч. л. меда
  • 1 ч. л. оливкового масла

  • 1 ч. л. бальзамического уксуса

Как приготовить:

Шаг 1. Очистите тыкву и разрежьте на большие куски, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и медом. Затем выложите на противень, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте до размягчения.

Шаг 2. Приготовьте ореховый соус. Для этого пробейте в блендере до однородности орехи, мед, оливковое масло и бальзамический уксус.

Шаг 3. Сварите кускус в соотношении 1:3 с водой. После закипания доварите пару минут, снимите с огня и накройте крышкой. Добавьте оливковое масло и перемешайте.

Шаг 4. Шпинат, кускус и нарезанный дольками артишок залейте ореховым соусом и перемешайте. Выложите на тарелку вместе с тыквой.

Фото: freepik, архив пресс-служб

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