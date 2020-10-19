Продукт недели: творог

Что нужно:

1 сладкая груша

200 г мягкого творога или маскарпоне

2 ст. л. сметаны или йогурта

30 г овсяных хлопьев

2 ч. л. сахарной пудры или мёда

10 г вишни или клубники

15 г орехов

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте творог со сметаной (йогуртом), добавьте сахарную пудру (мед) и 2-3 минуты взбивайте миксером, пока не образуется однородная масса.

Шаг 2. Грушу нарежьте маленькими кубиками. На сухой сковороде обжарьте овсяные хлопья до лёгкого золотистого цвета. Добавьте к ним измельчённые орехи, мёд – всё перемешайте. У вас получится быстрый вариант гранолы.

Шаг 3. Разложите творожный десерт по креманкам в такой последовательности: кубики груши, творожная масса, сверху присыпьте гранолой и ягодами.