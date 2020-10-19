Продукт недели: творог
5 интересных фактов о твороге
Творог – продукт, который придумали очень давно. Известно, что его употребляли в пищу еще древние римляне, которые ели его с медом или солью. Его же подавали в качестве изысканной закуски к вину.
Вы будете удивлены, но творог относится к категории мягких сыров, просто его не прессуют для последующей длительной выдержки. Готовится этот продукт невероятно просто: его можно сделать даже самостоятельно – для этого нужно только молоко. Однако в промышленных масштабах в России его стали производить только в конце XIX века. Кстати, из 10 литров молока получается всего 1,5 килограмма творога.
В твороге содержится огромное количество кальция, при этом, что особенно важно, в нем также есть лактоза и аминокислоты, помогающие усвоению этого важного микроэлемента. Кроме того, в этом продукте много витамина D, что, согласно выводам Гарвардских ученых, которые сделаны на основе 16-летних исследований, жизненно важно для профилактики рака груди.
Творог не рекомендуется есть перед сном, если вы следите за фигурой. Несмотря на несомненную пользу этого продукта, он все же довольно калорийный (в среднем 160 ккал на 100 г), а ночью скорость метаболизма замедляется. Так что, если не хотите поправиться, ешьте творог утром – это зарядит вас энергией и позволит оставаться сытыми до самого обеда.
Творог ни в коем случае нельзя замораживать: при таком способе хранения он теряет абсолютно все свои вкусовые качества и большую часть полезных веществ. Происходит это потому, что влага в его составе отделяется от сухой массы, из-за чего продукт становится водянистым и зернистым. Специалисты рекомендуют выбирать свежий творог с небольшим сроком хранения – так вы гарантированно получите качественный продукт и максимальную пользу от его употребления в пищу.
Быстрый творожный десерт
Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 сладкая груша
- 200 г мягкого творога или маскарпоне
- 2 ст. л. сметаны или йогурта
- 30 г овсяных хлопьев
- 2 ч. л. сахарной пудры или мёда
- 10 г вишни или клубники
- 15 г орехов
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте творог со сметаной (йогуртом), добавьте сахарную пудру (мед) и 2-3 минуты взбивайте миксером, пока не образуется однородная масса.
Шаг 2. Грушу нарежьте маленькими кубиками. На сухой сковороде обжарьте овсяные хлопья до лёгкого золотистого цвета. Добавьте к ним измельчённые орехи, мёд – всё перемешайте. У вас получится быстрый вариант гранолы.
Шаг 3. Разложите творожный десерт по креманкам в такой последовательности: кубики груши, творожная масса, сверху присыпьте гранолой и ягодами.
Фото: depositphotos
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