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Продукт недели: творог

Кажется, нет в России человека, который не любил бы творог: его едят и взрослые, и дети, и спортсмены, и желающие сбросить вес. Специалисты в один голос твердят о пользе этого продукта, мы, в свою очередь, с ними полностью согласны и желаем приоткрыть вам неизвестные грани этого всем известного продукта, а потому назначаем его продуктом недели. Читайте до конца – рецепт быстрого творожного десерта будет вам дополнительной наградой.

5 интересных фактов о твороге

  • Творог – продукт, который придумали очень давно. Известно, что его употребляли в пищу еще древние римляне, которые ели его с медом или солью. Его же подавали в качестве изысканной закуски к вину.

  • Вы будете удивлены, но творог относится к категории мягких сыров, просто его не прессуют для последующей длительной выдержки. Готовится этот продукт невероятно просто: его можно сделать даже самостоятельно – для этого нужно только молоко. Однако в промышленных масштабах в России его стали производить только в конце XIX века. Кстати, из 10 литров молока получается всего 1,5 килограмма творога.

  • В твороге содержится огромное количество кальция, при этом, что особенно важно, в нем также есть лактоза и аминокислоты, помогающие усвоению этого важного микроэлемента. Кроме того, в этом продукте много витамина D, что, согласно выводам Гарвардских ученых, которые сделаны на основе 16-летних исследований, жизненно важно для профилактики рака груди.

  • Творог не рекомендуется есть перед сном, если вы следите за фигурой. Несмотря на несомненную пользу этого продукта, он все же довольно калорийный (в среднем 160 ккал на 100 г), а ночью скорость метаболизма замедляется. Так что, если не хотите поправиться, ешьте творог утром – это зарядит вас энергией и позволит оставаться сытыми до самого обеда.

  • Творог ни в коем случае нельзя замораживать: при таком способе хранения он теряет абсолютно все свои вкусовые качества и большую часть полезных веществ. Происходит это потому, что влага в его составе отделяется от сухой массы, из-за чего продукт становится водянистым и зернистым. Специалисты рекомендуют выбирать свежий творог с небольшим сроком хранения – так вы гарантированно получите качественный продукт и максимальную пользу от его употребления в пищу.

Быстрый творожный десерт

Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 1 сладкая груша
  • 200 г мягкого творога или маскарпоне
  • 2 ст. л. сметаны или йогурта
  • 30 г овсяных хлопьев
  • 2 ч. л. сахарной пудры или мёда
  • 10 г вишни или клубники
  • 15 г орехов

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте творог со сметаной (йогуртом), добавьте сахарную пудру (мед) и 2-3 минуты взбивайте миксером, пока не образуется однородная масса.

Шаг 2. Грушу нарежьте маленькими кубиками. На сухой сковороде обжарьте овсяные хлопья до лёгкого золотистого цвета. Добавьте к ним измельчённые орехи, мёд – всё перемешайте. У вас получится быстрый вариант гранолы.

Шаг 3. Разложите творожный десерт по креманкам в такой последовательности: кубики груши, творожная масса, сверху присыпьте гранолой и ягодами.

Фото: depositphotos

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