Продукт недели: соленый огурец
Нас так напугали всем соленым, что мы стали избегать и тех продуктов, которые приносят пользу. Часто говорят о пользе квашеной капусты, но хочется защитить и соленый огурец. Именно соленый, а не маринованный, приготовленный без уксусной и лимонной кислоты. Обильно приправленный при солении перцем горошком, тмином, зонтиками укропа, кориандром, гвоздикой, пахнущий листьями вишни и смородины, с остротой чеснока, кусочков хрена. И как же он вкусно хрустит!
5 интересных фактов о соленых огурцах
В правильно приготовленных соленых огурцах сохраняется большая часть полезных веществ, а со временем появляются ценные молочнокислые бактерии. Также это источник калия, кальция, магния и натрия, а также витаминов А, В и РР и полезных лактобактерий.
Беременным действительно очень часто хочется съесть соленый огурчик. Происходит это потому, что из-за гормональной перестройки на первых месяцах беременности стенки сосудов снижают свой тонус, и тогда при задержке жидкости за счет натрия давление на них увеличивается и самочувствие улучшается. Тот же натрий в рассоле помогает и при алкогольной интоксикации — процесс обезвоживания останавливается, токсины постепенно выводятся и не отравляют организм.
Из-за богатого микроэлементного состава соленые огурцы можно употреблять в пищу людям, занятым тяжелой физической работой, спортсменам, людям с плохим аппетитом и всем, у кого нет проблем со здоровьем.
Соленые огурцы — это низкокалорийный продукт, в разумных количествах их могут есть все желающие снизить вес. Однако помните: это продукт, влияющий на разжигание аппетита, так что не увлекайтесь, а то вместо похудения можете и набрать пару лишних килограммов.
С особой осторожностью к соленым огурцам стоит отнестись людям с хроническими заболеваниями, например, гастритом, холециститом, подагрой, гипертонией, болезнями почек.
Малосольные огурцы по-быстрому
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 1 кг огурцов
- 1 ст. л. крупной соли
- 3-4 зубчика чеснока
- укроп по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Огурцы помойте, зубчики чеснока очистите и раздавите плоской стороной ножа, укроп нашинкуйте крупно. Сложите все в пакет, засыпьте солью, завяжите и хорошо встряхните.
Шаг 2. Уберите пакет в холодильник на 6-8 часов. А затем регулярно, лучше раз в час, встряхивайте — для равномерного распределения рассола, который образуется в процессе. На следующее утро они уже будут готовы — перед употреблением не забудьте сполоснуть их холодной водой.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!