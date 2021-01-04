Продукт недели: соленый огурец

Нас так напугали всем соленым, что мы стали избегать и тех продуктов, которые приносят пользу. Часто говорят о пользе квашеной капусты, но хочется защитить и соленый огурец. Именно соленый, а не маринованный, приготовленный без уксусной и лимонной кислоты. Обильно приправленный при солении перцем горошком, тмином, зонтиками укропа, кориандром, гвоздикой, пахнущий листьями вишни и смородины, с остротой чеснока, кусочков хрена. И как же он вкусно хрустит!

5 интересных фактов о соленых огурцах