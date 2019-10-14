Продукт недели: чеснок

Что нужно:

чеснок (сколько влезет в банки)

крыжовник или виноград без косточек

1 л воды

2 ст. л. без горки соли

2 ч. л. без горки сахара

200 мл 9%-го уксуса

Как приготовить:

Шаг 1. Чеснок промойте, отрежьте корневые части и почистите.

Шаг 2. Крыжовник помойте, при желании удалите хвостики (если выбрали виноград, просто промойте).

Шаг 3. Стерилизуйте пол-литровые банки и уложите в них чеснок, пустоты засыпьте ягодами крыжовника или винограда, залейте банки чистым кипятком и дайте постоять минут 10. Затем слейте жидкость в раковину — она нам больше не нужна.

Шаг 4. Сварите рассол: в воду добавьте соль и сахар, дайте закипеть и аккуратно влейте уксус.

Шаг 5. Залейте банки с чесноком и ягодами кипящим рассолом и аккуратно закатайте.

Шаг 6. Банки переверните, накройте чем-нибудь теплым и дождитесь остывания. Употреблять в пищу можно через месяц, а лучше через 50-60 дней.