Продукт недели: чеснок
5 интересных фактов о чесноке
- Родина чеснока доподлинно не установлена, известно лишь то, что первыми в пищу его начали употреблять китайцы. От них он и попал сначала в Египет, где пришелся по вкусу самим фараонам, а затем отправился в Древнюю Грецию и Рим. Именно из Византии чеснок пришел в Россию — его завезли в числе прочего торговцы пряностями. И в нашей стране этот продукт моментально стал чрезвычайно популярен. Царь Алексей Михайлович даже издал указ о создании специальных огородов для выращивания чеснока в лекарственных целях.
- Чеснок — уникальное лекарственное средство, подаренное нам природой. Дело в том, что в нем содержится антибиотик натурального происхождения аллицин, который борется с бактериями и повышает защитные функции иммунной системы. Также аллицин обладает мощным антиоксидантным действием и нейтрализует свободные радикалы, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний и воспалительных процессов. Однако для профилактики заболеваний чеснок лучше есть в сыром виде, потому как при нагревании аллицин медленно, но все же разрушается.
- Многочисленные исследования доказывают, что люди, регулярно употребляющие в пищу чеснок, менее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Кроме того, этот продукт незаменим для тех, кто страдает от повышенного холестерина. Благодаря включению в рацион этого растения уровень холестерина снижается на 10-15 %. Но и это еще не все: чеснок помогает выводить тяжелые металлы из организма, улучшает состояние костей, обладает антипаразитарным свойством, препятствует образованию тромбов и повышает работоспособность — в общем, не продукт, а чудо какое-то.
- Так какие же еще вещества, входящие в состав чеснока, делают его таким уникальным? В нем содержится огромное количество витамина С, витамины группы В, провитамин А, растительный белок, полисахариды и полезные жиры, такие ценные вещества, как тиамин, рибофлавин и никотиновая кислота и целая россыпь микроэлементов (в общей сложности 17 различных наименований), среди которых германий (содержится только в чесноке), йод, кальций, молибден, медь, магний, селен и множество других.
Я просто обожаю чеснок, это один из моих самых любимых продуктов. Помимо его безусловной пользы для здоровья, он является природным усилителем вкуса. Чтобы погасить активный вкус самого чеснока, существует несколько простых способов. 1. Нарезанный чеснок нужно довести до кипения в небольшом количестве молока, это позволит избавиться от резкого запаха. 2. Обжарить тонко нарезанный чеснок на сливочном масле на маленьком огне, получатся чесночные чипсы, 3. Взбить блендером ошпаренный кипятком чеснок с растительным маслом и получившееся масло незаметно добавлять во все подряд — за уши не оттянешь, так это вкусно. Еще в Москве появился черный, так называемый ферментированный чеснок. Он практически не имеет вкуса и запаха, только легкое карамельное послевкусие, потому может использоваться даже в десертах.
Маринованный чеснок с крыжовником или виноградом
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- чеснок (сколько влезет в банки)
- крыжовник или виноград без косточек
- 1 л воды
- 2 ст. л. без горки соли
- 2 ч. л. без горки сахара
- 200 мл 9%-го уксуса
Как приготовить:
Шаг 1. Чеснок промойте, отрежьте корневые части и почистите.
Шаг 2. Крыжовник помойте, при желании удалите хвостики (если выбрали виноград, просто промойте).
Шаг 3. Стерилизуйте пол-литровые банки и уложите в них чеснок, пустоты засыпьте ягодами крыжовника или винограда, залейте банки чистым кипятком и дайте постоять минут 10. Затем слейте жидкость в раковину — она нам больше не нужна.
Шаг 4. Сварите рассол: в воду добавьте соль и сахар, дайте закипеть и аккуратно влейте уксус.
Шаг 5. Залейте банки с чесноком и ягодами кипящим рассолом и аккуратно закатайте.
Шаг 6. Банки переверните, накройте чем-нибудь теплым и дождитесь остывания. Употреблять в пищу можно через месяц, а лучше через 50-60 дней.
Фото: vostock-photo
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