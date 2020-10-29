Связь почек и гипертонии: кто в зоне риска, анализы и методы лечения
Связь между работой почек и гипертонией
Почки по праву считаются одним из важных звеньев, участвующих в регуляции артериального давления. В почечных клубочках вырабатывается вещество под названием ренин, которое непосредственно влияет на тонус сосудов. При повышении концентрации ренина возрастает сосудистый тонус — давление повышается. Однако это не единственный механизм гипертонии. Большую роль играет также задержка натрия в организме, который следом задерживает и воду. Объем циркулирующей плазмы увеличивается, растет кровяное давление. К тому же, на фоне заболеваний почек снижается образование веществ, которые в норме расширяют спазмированные сосуды (вазодилататоры). Получается двоякий дисбаланс. В ответ на повысившееся давление почки «хотят» его снизить, но не могут, т.к. больше не в состоянии вырабатывать достаточное количество вазодилататоров.
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Кто в зоне риска?
Принято выделять две группы заболеваний почек, которые могут стать причиной повышенного давления:
ренопаренхиматозные патологии — первично поврежденная почечная паренхима (пиелонефрит, гломерулонефрит, гидронефроз и другие).
реноваскулярные патологии — повреждения затрагивают сосуды почек (атеросклероз, фибромышечная дисплазия, васкулиты).
Однако нельзя ставить знак равенства между заболеванием почек и артериальной гипертензией. Другими словами, если контролировать течение основной патологии, то вполне вероятно избежать повышения давления. Да и не каждое заболевание потенциально опасно. Согласно данным статистики, у людей с хроническими заболеваниями почек частота возникновения артериальной гипертензии составляет 60% и зависит от характера патологии почек. С этой точки зрения наиболее опасным заболеванием считается диабетическая нефропатия и атеросклероз артерий почек — почти у 90% людей с такими диагнозами повышается артериальное давление. При поликистозе почек риск гипертонии составляет 70-80%, при хроническом пиелонефрите — 60%, при гломерулонефрите — 50%.
Какие анализы сдать, чтобы понять, что на повышение давления влияют патологии почек?
В программу комплексной диагностики врачи обычно включают следующие обследования:
определение уровня креатинина в крови — помогает оценить, насколько почки хорошо справляются со своими функциями;
содержание альбумина и креатинина в разовой порции мочи (лучше использовать утреннюю);
общий анализ мочи, в котором неблагоприятным признаком является стойкое повышение уровня эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров в осадке мочи;
ультразвуковое сканирование почек — помогает в диагностике аномалий развития, кист, гидронефроза и др.
Однако есть ситуации, когда эти методы могут быть бессильны в определении связи между развитием гипертонии и состоянием почек. Речь идет о пациентах с избытком или, наоборот, дефицитом массы тела, а также о людях, которые придерживаются вегетарианской диеты. Что же делать в такой ситуации? Чтобы разобраться в причинно-следственных связях, проводят более серьезное обследование — оценивают скорость клубочковой фильтрации.
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Как гипертония может привести к почечной недостаточности
При длительном существовании артериальной гипертонии почечные сосуды постепенно повреждаются. На любое повреждение организм реагирует разрастанием соединительной ткани. Образующиеся микрорубцы еще больше сдавливают просвет сосудов. В таких условиях почечная паренхима получает мало кислорода и питательных веществ. Этот «голод» приводит к гибели функционально активной ткани почек. Так развивается состояние, которое врачи называют нефроангиосклероз — основная причина почечной недостаточности на фоне гипертонии.
Скорость развития этого осложнения напрямую зависит от уровня систолического («верхнего») давления. Чем оно выше, тем серьезнее повреждается почечная ткань и сосуды. Поэтому так важно принимать гипотензивные препараты на регулярной основе, чтобы избежать незапланированного скачка давления, который наносит непоправимый удар по почкам. И чем больше таких ударов, тем быстрее проявится почечная недостаточность. Но каждому человеку под силу взять эту ситуацию под контроль.
Увы, длительное существование заболеваний почек приводит к многофакторному механизму повышения артериального давления. В процесс вовлекаются как системы, которые повышают уровень давления крови внутри сосуда (становятся чрезмерно активными), так и системы, которые в норме должны его снижать (быстро истощаются). Однако есть и приятная новость — адекватная коррекция фоновой патологии почек делает более эффективной гипотензивную терапию. Это означает, что можно будет уменьшить дозу принимаемого препарата, а иногда даже из многокомпонентной терапии перейти на однокомпонентную.
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Методы лечения, коррекция образа жизни
Во-первых, важно скорректировать образ жизни. Пациенту рекомендуется отказаться от курения, нормализовать массу тела (иногда требуется помощь диетолога-эндокринолога), уменьшить потребление алкоголя, повысить физическую активность (в день пешая ходьба не менее 30 минут) и ограничить потребление поваренной соли не более 5 г в сутки, не забывая, что часть этой нормы уже содержится в овощах, рыбе и мясе. Стоит также быть осторожными с приемом нестероидных препаратов, которые способны наносить дополнительный удар по почкам. По возможности откажитесь от их использования.
Во-вторых, это адекватная компенсация причинного заболевания. Проводится терапия, направленная на улучшение функциональных возможностей почечной ткани.
В-третьих, требуется достижение целевого уровня артериального давления. Систолическое давление не должно быть выше 140 мм рт. ст., а если имеется выраженная потеря белка с мочой, то целевой уровень давления не должен превышать 130 мм рт. ст. Показатель диастолического давления также играет важную роль, он не должен превышать 90 мм рт. ст., а у пациентов, страдающих сахарным диабетом — не более 85 мм рт.ст.
В каждом конкретном случае врач подбирает наиболее обоснованную гипотензивную терапию. Если позволяют особенности клинического случая, то предпочтение отдается таким препаратам, которые не только снижают уровень артериального давления, но и оказывают дополнительный нефропротективный эффект (защищают почки). В первую очередь это относится к ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента и блокаторам ангиотензиновых рецепторов.
Важно помнить, что при наличии заболеваний почек вы входите в группу риска по развитию артериальной гипертензии. Это означает, что к своему здоровью надо относиться бережно и регулярно посещать лечащего врача для выявления первых признаков возможного неблагополучия. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем результативнее окажется лечение.
Фото: Pexels.com
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