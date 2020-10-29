Связь почек и гипертонии: кто в зоне риска, анализы и методы лечения

Кто в зоне риска?

Принято выделять две группы заболеваний почек, которые могут стать причиной повышенного давления:

ренопаренхиматозные патологии — первично поврежденная почечная паренхима (пиелонефрит, гломерулонефрит, гидронефроз и другие).

реноваскулярные патологии — повреждения затрагивают сосуды почек (атеросклероз, фибромышечная дисплазия, васкулиты).

Однако нельзя ставить знак равенства между заболеванием почек и артериальной гипертензией. Другими словами, если контролировать течение основной патологии, то вполне вероятно избежать повышения давления. Да и не каждое заболевание потенциально опасно. Согласно данным статистики, у людей с хроническими заболеваниями почек частота возникновения артериальной гипертензии составляет 60% и зависит от характера патологии почек. С этой точки зрения наиболее опасным заболеванием считается диабетическая нефропатия и атеросклероз артерий почек — почти у 90% людей с такими диагнозами повышается артериальное давление. При поликистозе почек риск гипертонии составляет 70-80%, при хроническом пиелонефрите — 60%, при гломерулонефрите — 50%.

Какие анализы сдать, чтобы понять, что на повышение давления влияют патологии почек?

В программу комплексной диагностики врачи обычно включают следующие обследования:

определение уровня креатинина в крови — помогает оценить, насколько почки хорошо справляются со своими функциями;

содержание альбумина и креатинина в разовой порции мочи (лучше использовать утреннюю);

общий анализ мочи, в котором неблагоприятным признаком является стойкое повышение уровня эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров в осадке мочи;

ультразвуковое сканирование почек — помогает в диагностике аномалий развития, кист, гидронефроза и др.

Однако есть ситуации, когда эти методы могут быть бессильны в определении связи между развитием гипертонии и состоянием почек. Речь идет о пациентах с избытком или, наоборот, дефицитом массы тела, а также о людях, которые придерживаются вегетарианской диеты. Что же делать в такой ситуации? Чтобы разобраться в причинно-следственных связях, проводят более серьезное обследование — оценивают скорость клубочковой фильтрации.