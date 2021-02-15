Продукт недели: шампиньоны
5 интересных фактов о шампиньонах
Мы привыкли есть шампиньоны печеными, вареными или жареными, однако это один из немногих грибов, которые можно есть сырыми — без термической обработки по вкусу они напоминают орехи.
Шампиньоны часто называют «вторым мясом». Такое «прозвище» возникло потому, что в них белка не меньше, чем в говядине. При этом, в отличие от мяса, в этих грибах крайне мало жиров и углеводов, потому они незаменимы для тех, кто уже собрался сбросить накопленные за зиму килограммы. Еще один плюс: калорийность шампиньонов всего 27 ккал на 100 граммов, при этом они очень сытны.
Первые упоминая о шампиньонах появились 1000 лет назад. Обнаружили их итальянцы, которые быстро оценили не только вкусовые качества продукта, но и их неприхотливость в выращивании — делать это можно было даже дома. В остальной Европе грибы появились лишь в XVIII веке, причем в том же Париже долгое время считались редким деликатесом.
Вы удивитесь, но шампиньоны ценят не только в кулинарии, но и в косметологии. Существуют салоны, в бьюти-меню которых есть маски, лосьоны и другие продукты для красоты с этим грибом в качестве главного ингредиента. Правда стоит подобная косметика крайне дорого. В медицине шампиньоны тоже в чести. Врачи рекомендуют есть их при диабете, бронхите, язве и гепатите. Из грибов также делают специальную масляную вытяжку, которую прописывают пациентам с кожными заболеваниями.
В шампиньонах содержится большое количество хитина, который способствует выводу из организма лишних жиров, а также витаминов В5 и РР, которые благотворно влияют на работу печени. Полезен этот гриб и для работы сердца и контроля давления — за это спасибо калию и никотиновой кислоте в его составе.
Шампиньоны с сулугуни
Традиционный грузинский рецепт от команды проекта «Сочетайзер»
Фото: архив пресс-службы
Что нужно на 2 порции:
- 250 г шампиньонов
- 370 г сулугуни
- 2 г соли
- 2 г молотого черного перца
Как приготовить:
Шаг 1. Шампиньоны тщательно протрите смоченным в воде бумажным полотенцем. Отделите ножки, а шляпки выложите в небольшую жаропрочную форму.
Шаг 2. Из сулугуни вырежьте маленькие шарики с помощью ложки-нуазетки и разложите их в шляпки грибов. Посолите и поперчите.
Шаг 3. Запекайте в разогретой до 200 °С духовке 25−30 минут.
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Фото: depositphotos
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