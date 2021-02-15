Продукт недели: шампиньоны

Что нужно на 2 порции:

250 г шампиньонов

370 г сулугуни

2 г соли

2 г молотого черного перца

Как приготовить:

Шаг 1. Шампиньоны тщательно протрите смоченным в воде бумажным полотенцем. Отделите ножки, а шляпки выложите в небольшую жаропрочную форму.

Шаг 2. Из сулугуни вырежьте маленькие шарики с помощью ложки-нуазетки и разложите их в шляпки грибов. Посолите и поперчите.

Шаг 3. Запекайте в разогретой до 200 °С духовке 25−30 минут.

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