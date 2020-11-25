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10 восхитительных рецептов грузинской кухни, которые вы легко сможете приготовить дома

Блюда грузинской кухни обладают необыкновенным вкусом, который никого не оставит равнодушным. Это и неудивительно, ведь в блюдах всегда присутствуют свежие овощи и яркие специи, которые делают их по-настоящему изысканными и незабываемыми. Приготовить некоторые из них можно в домашних условиях, потратив минимум времени и сил. В новом обзоре на Passion.ru – 10 рецептов самых популярных блюд грузинской кухни, которые можно повторить на собственной кухне.

Цыпленок в вине

Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, Saperavi Cafe

Фото: а

Что нужно:

  • 1 цыпленок
  • 250 мл вина Мукузани
  • Масло растительное
  • Соль, перец – по вкусу
  • 100 г винограда
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Несколько веточек тимьяна

Как приготовить:

Шаг 1. Цыпленка помойте, обсушите, разрежьте пополам по спинке, посолите и поперчите со всех сторон и обжарьте на растительном масле со всех сторон.

Шаг 2. Отдельно выпарите вино вдвое. На сковороде на небольшом количестве масла обжарьте нарезанный ломтиками чеснок, добавьте выпаренное вино, соль и тимьян, потомите минут 5.

Шаг 3. Нарежьте на кусочки цыпленка, выложите в вино, добавьте виноград и потомите минут 5. При необходимости досолите по вкусу.

Чахохбили

Рецепт от Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 1,2 кг курицы
  • 1 кг помидоров
  • 1 кг репчатого лука
  • 1 пучок кинзы
  • 1 пучок базилика
  • 1 пучок петрушки
  • 100 г хмели-сунели
  • 1 головка чеснока
  • 100 мл растительного масла
  • 50 г сливочного масла
  • 5 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Сначала разделайте курицу. Вырежьте хребет, разрежьте окорочка ровно по суставу на две части – ножку и бедро – их и крылья оставьте для блюда, а грудку отложите.

Шаг 2. Обжарьте курицу в глубокой сковороде на оливковом масле до золотистого оттенка, чтобы придать чахохбили чудесный аромат.

Шаг 3. Подготовьте овощи. Очистите и нарежьте кольцами несколько луковиц: чем больше лука, тем больше в итоге получится вкусного густого соуса. Почистите зубчики чеснока. Снимите кожицу с помидоров. Для этого опустите их в кипяток на несколько минут, после чего она легко снимется.

Шаг 4. Загрузите мультиварку: налейте немного масла и закиньте лук, включите режим тушения.

Шаг 5. Перемешайте лук с чесноком в мультиварке, добавьте нарезанные помидоры вместе со всем помидорным соком и обжаренную курицу. Засыпьте хмели-сунели (традиционную грузинскую приправу из десяти пряных трав), соль и немного черного перца для пикантности. Закройте мультиварку и томите блюдо 1-2 часа. Перед подачей добавьте зелень.

Шаг 6. Подавайте рагу в глубокой тарелке. Если получилось много соуса, это хорошо! Макайте в него кусок свежего хлеба с корочкой – будет невероятно вкусно.

Хачапури с грибами

Рецепт от команды закусочной «Вай Мэ!»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 г дрожжевого теста
  • 50 г сулугуни
  • 50 г имеретинского сыра
  • 1 кг вешенок
  • 200 г репчатого лука
  • 100 мл растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг1. Нашинкуте грибы и лук. Разогрейте в кастрюле масло и добавьте грибы. Тушите, пока не выпарится вода. Добавьте лук и тушите еще готовности. Заправьте солью и перцем. Остудите.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 250 градусов. Сформируйте из теста лодочку. Натрите сыр имеретинский и сулугуни и выложите в лодочку, сверху – грибной фарш. Выпекайте 15 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Кукурузный суп тибу

Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, Saperavi Cafe

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 70 г кукурузной желтой муки мелкого помола
  • 30 г красной аджики
  • 30 г жареных зерен кукурузы
  • Сулугуни копченый – по вкусу
  • Оливковое масло

Как приготовить:

Шаг 1. Вскипятите 1 л воды. В миске смешайте муку, аджику и 200 мл воды до однородного состояния. Шаг 2. В кипящую воду добавьте полученную смесь, перемешайте и варите примерно 15 минут (или пока смесь не загустеет). В итоге консистенция должна получиться как у крем-супа. Посолите и поперчите.

Шаг 3. Готовый суп перелейте в тарелку, сверху посыпьте тертым копченым сулугуни, украсьте жареными зернами кукурузы и сбрызните небольшим количеством оливкового масла.

Мчади

Рецепт от Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 400 г белой кукурузной муки
  • 150 мл молока
  • 150 г сулугуни
  • 100 мл оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте тесто: смешайте кукурузную муку, оливковое масло, молоко. В кукурузное тесто для лепешек не кладут соль: лепешки должны быть пресные, чтобы есть их с соленым сыром.

Шаг 2. Нарежьте сулугуни тонкими ломтиками.

Шаг 3. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло. Мокрыми руками слепите лепешки овальной формы. Выложите их на сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Шаг 4. Чтобы избавить лепешки от лишнего жира, с двух сторон промокните их бумажными полотенцами. Разрежьте лепешки вдоль пополам и положите внутрь ломтики сыра. Главное, положить сулугуни пока лепешки еще горячие, чтобы сыр расплавился.

Пхали из грибов

Рецепт от команды закусочной «Вай Мэ!»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 200 г маринованных шампиньонов
  • 200 г фундука
  • 200 г грецких орехов
  • 100 г репчатого лука
  • 2-3 головки чеснока
  • 15 г кинзы
  • 5 г перца чили
  • 5 г уцхо сунели
  • 5 г семян кориандра
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Орехи прокрутите в мясорубке с мелкой сеткой. Добавьте мелко нарезанные лук и кинзу, специи, чеснок тертый. Все хорошо перемешайте.

Шаг 2. Шампиньоны свежие бланшируйте. Остудите. Порубите мелко оба вида грибов и смешайте с начинкой. Посолите. Сформируйте шарики и подавайте.

Грузинская аджика

Рецепт от команды супермаркета BILLA

Фото: depositphotos

Как приготовить:

  • 4 кг помидоров
  • 1,5 кг болгарского перца
  • 3 перца чили
  • 200 г чеснока
  • 200 мл уксуса
  • 2 ст. л. соли

Как приготовить:

Шаг 1. Пропустите через мясорубку помидоры, перец и чеснок, после чего добавьте соль и уксус.

Шаг 2. Оставьте перемешанную смесь при комнатной температуре на 1 час, повторно перемешайте и разложите по емкостям. Храните в холодильнике и наслаждайтесь традиционным грузинским блюдом всей семьей.

Лобио

Рецепт от Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 300 г красной фасоли
  • 150 г репчатого лука
  • 2 ст. л. хмели-сунели
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 100 г грецких орехов
  • 100 мл оливкового масла
  • 1 пучок кинзы
  • перец, соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Красную фасоль замочите на ночь. Отварите в кастрюле до готовности. Достаньте фасоль, но жидкость не выливайте – она может понадобиться позже, чтобы лобио не был слишком густым. Разомните фасоль в отдельной миске. По желанию, к фасоли можно добавить томатную пасту.

Шаг 2. Нарежьте лук полукольцами. Разогрейте сковородку, добавьте оливковое масло и очень нежно пассеруйте лук – он должен не зажариться до золотого цвета, а стать мягким и прозрачным.

Шаг 3. Перемелите орехи в блендере. Высыпьте измельченные орехи в фасоль, следом добавьте пассерованный лук, хмели-сунели, лимонный сок (или яблочный уксус), соль, перец. Перемешайте и добавьте нарезанную кинзу.

Пеламуши

Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, Saperavi Cafe

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 1 л выпаренного виноградного сока
  • 50 г кукурузной муки мелкого помола
  • 50 г пшеничной муки
  • 30 г сахара
  • Грецкие орехи

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте все ингредиенты в сотейнике с толстым дном и стенками и поставьте на медленный огонь. Варите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не исчезнет запах муки.

Шаг 2. Разлейте по формам, остудите. Подавайте с грецкими орехами.

Чанахи

Рецепт от команды супермаркета BILLA

Фото: depositphotos

Что нужно:

  • 700 г овядины
  • 4 картофелины
  • 2 баклажана
  • 3 сладких перца
  • 4 помидора
  • 3 луковицы
  • 4 зубчика чеснока
  • 50 г сливочного масла
  • 60 мл растительного масла
  • Зелень, перец, соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Обжарьте на медленном огне все овощи и мясо, нарезанное небольшими кусочками.

Шаг 2. Готовые продукты поэтапно выложите в горшочки, промазывая каждый слой сливочным маслом, в следующей последовательности: мясо, баклажаны, картофель, помидоры и перец. Сверху добавьте зелень, чеснок и специи, после чего закройте блюдо крышкой и поставьте в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.

Фото: depositphotos

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