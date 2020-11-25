10 восхитительных рецептов грузинской кухни, которые вы легко сможете приготовить дома
Цыпленок в вине
Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, Saperavi Cafe
Фото: а
Что нужно:
- 1 цыпленок
- 250 мл вина Мукузани
- Масло растительное
- Соль, перец – по вкусу
- 100 г винограда
- 2-3 зубчика чеснока
- Несколько веточек тимьяна
Как приготовить:
Шаг 1. Цыпленка помойте, обсушите, разрежьте пополам по спинке, посолите и поперчите со всех сторон и обжарьте на растительном масле со всех сторон.
Шаг 2. Отдельно выпарите вино вдвое. На сковороде на небольшом количестве масла обжарьте нарезанный ломтиками чеснок, добавьте выпаренное вино, соль и тимьян, потомите минут 5.
Шаг 3. Нарежьте на кусочки цыпленка, выложите в вино, добавьте виноград и потомите минут 5. При необходимости досолите по вкусу.
Чахохбили
Рецепт от Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1,2 кг курицы
- 1 кг помидоров
- 1 кг репчатого лука
- 1 пучок кинзы
- 1 пучок базилика
- 1 пучок петрушки
- 100 г хмели-сунели
- 1 головка чеснока
- 100 мл растительного масла
- 50 г сливочного масла
- 5 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Сначала разделайте курицу. Вырежьте хребет, разрежьте окорочка ровно по суставу на две части – ножку и бедро – их и крылья оставьте для блюда, а грудку отложите.
Шаг 2. Обжарьте курицу в глубокой сковороде на оливковом масле до золотистого оттенка, чтобы придать чахохбили чудесный аромат.
Шаг 3. Подготовьте овощи. Очистите и нарежьте кольцами несколько луковиц: чем больше лука, тем больше в итоге получится вкусного густого соуса. Почистите зубчики чеснока. Снимите кожицу с помидоров. Для этого опустите их в кипяток на несколько минут, после чего она легко снимется.
Шаг 4. Загрузите мультиварку: налейте немного масла и закиньте лук, включите режим тушения.
Шаг 5. Перемешайте лук с чесноком в мультиварке, добавьте нарезанные помидоры вместе со всем помидорным соком и обжаренную курицу. Засыпьте хмели-сунели (традиционную грузинскую приправу из десяти пряных трав), соль и немного черного перца для пикантности. Закройте мультиварку и томите блюдо 1-2 часа. Перед подачей добавьте зелень.
Шаг 6. Подавайте рагу в глубокой тарелке. Если получилось много соуса, это хорошо! Макайте в него кусок свежего хлеба с корочкой – будет невероятно вкусно.
Хачапури с грибами
Рецепт от команды закусочной «Вай Мэ!»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г дрожжевого теста
- 50 г сулугуни
- 50 г имеретинского сыра
- 1 кг вешенок
- 200 г репчатого лука
- 100 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг1. Нашинкуте грибы и лук. Разогрейте в кастрюле масло и добавьте грибы. Тушите, пока не выпарится вода. Добавьте лук и тушите еще готовности. Заправьте солью и перцем. Остудите.
Шаг 2. Разогрейте духовку до 250 градусов. Сформируйте из теста лодочку. Натрите сыр имеретинский и сулугуни и выложите в лодочку, сверху – грибной фарш. Выпекайте 15 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Кукурузный суп тибу
Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, Saperavi Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 70 г кукурузной желтой муки мелкого помола
- 30 г красной аджики
- 30 г жареных зерен кукурузы
- Сулугуни копченый – по вкусу
- Оливковое масло
Как приготовить:
Шаг 1. Вскипятите 1 л воды. В миске смешайте муку, аджику и 200 мл воды до однородного состояния. Шаг 2. В кипящую воду добавьте полученную смесь, перемешайте и варите примерно 15 минут (или пока смесь не загустеет). В итоге консистенция должна получиться как у крем-супа. Посолите и поперчите.
Шаг 3. Готовый суп перелейте в тарелку, сверху посыпьте тертым копченым сулугуни, украсьте жареными зернами кукурузы и сбрызните небольшим количеством оливкового масла.
Мчади
Рецепт от Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 400 г белой кукурузной муки
- 150 мл молока
- 150 г сулугуни
- 100 мл оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте тесто: смешайте кукурузную муку, оливковое масло, молоко. В кукурузное тесто для лепешек не кладут соль: лепешки должны быть пресные, чтобы есть их с соленым сыром.
Шаг 2. Нарежьте сулугуни тонкими ломтиками.
Шаг 3. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло. Мокрыми руками слепите лепешки овальной формы. Выложите их на сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Шаг 4. Чтобы избавить лепешки от лишнего жира, с двух сторон промокните их бумажными полотенцами. Разрежьте лепешки вдоль пополам и положите внутрь ломтики сыра. Главное, положить сулугуни пока лепешки еще горячие, чтобы сыр расплавился.
Пхали из грибов
Рецепт от команды закусочной «Вай Мэ!»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 г свежих шампиньонов
- 200 г маринованных шампиньонов
- 200 г фундука
- 200 г грецких орехов
- 100 г репчатого лука
- 2-3 головки чеснока
- 15 г кинзы
- 5 г перца чили
- 5 г уцхо сунели
- 5 г семян кориандра
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Орехи прокрутите в мясорубке с мелкой сеткой. Добавьте мелко нарезанные лук и кинзу, специи, чеснок тертый. Все хорошо перемешайте.
Шаг 2. Шампиньоны свежие бланшируйте. Остудите. Порубите мелко оба вида грибов и смешайте с начинкой. Посолите. Сформируйте шарики и подавайте.
Грузинская аджика
Рецепт от команды супермаркета BILLA
Фото: depositphotos
Как приготовить:
- 4 кг помидоров
- 1,5 кг болгарского перца
- 3 перца чили
- 200 г чеснока
- 200 мл уксуса
- 2 ст. л. соли
Как приготовить:
Шаг 1. Пропустите через мясорубку помидоры, перец и чеснок, после чего добавьте соль и уксус.
Шаг 2. Оставьте перемешанную смесь при комнатной температуре на 1 час, повторно перемешайте и разложите по емкостям. Храните в холодильнике и наслаждайтесь традиционным грузинским блюдом всей семьей.
Лобио
Рецепт от Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 300 г красной фасоли
- 150 г репчатого лука
- 2 ст. л. хмели-сунели
- 2 ст. л. лимонного сока
- 100 г грецких орехов
- 100 мл оливкового масла
- 1 пучок кинзы
- перец, соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Красную фасоль замочите на ночь. Отварите в кастрюле до готовности. Достаньте фасоль, но жидкость не выливайте – она может понадобиться позже, чтобы лобио не был слишком густым. Разомните фасоль в отдельной миске. По желанию, к фасоли можно добавить томатную пасту.
Шаг 2. Нарежьте лук полукольцами. Разогрейте сковородку, добавьте оливковое масло и очень нежно пассеруйте лук – он должен не зажариться до золотого цвета, а стать мягким и прозрачным.
Шаг 3. Перемелите орехи в блендере. Высыпьте измельченные орехи в фасоль, следом добавьте пассерованный лук, хмели-сунели, лимонный сок (или яблочный уксус), соль, перец. Перемешайте и добавьте нарезанную кинзу.
Пеламуши
Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, Saperavi Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 л выпаренного виноградного сока
- 50 г кукурузной муки мелкого помола
- 50 г пшеничной муки
- 30 г сахара
- Грецкие орехи
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте все ингредиенты в сотейнике с толстым дном и стенками и поставьте на медленный огонь. Варите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не исчезнет запах муки.
Шаг 2. Разлейте по формам, остудите. Подавайте с грецкими орехами.
Чанахи
Рецепт от команды супермаркета BILLA
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 700 г овядины
- 4 картофелины
- 2 баклажана
- 3 сладких перца
- 4 помидора
- 3 луковицы
- 4 зубчика чеснока
- 50 г сливочного масла
- 60 мл растительного масла
- Зелень, перец, соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Обжарьте на медленном огне все овощи и мясо, нарезанное небольшими кусочками.
Шаг 2. Готовые продукты поэтапно выложите в горшочки, промазывая каждый слой сливочным маслом, в следующей последовательности: мясо, баклажаны, картофель, помидоры и перец. Сверху добавьте зелень, чеснок и специи, после чего закройте блюдо крышкой и поставьте в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.
Фото: depositphotos
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