10 восхитительных рецептов грузинской кухни, которые вы легко сможете приготовить дома

Шаг 1. Сначала разделайте курицу. Вырежьте хребет, разрежьте окорочка ровно по суставу на две части – ножку и бедро – их и крылья оставьте для блюда, а грудку отложите.

Шаг 2. Обжарьте курицу в глубокой сковороде на оливковом масле до золотистого оттенка, чтобы придать чахохбили чудесный аромат.

Шаг 3. Подготовьте овощи. Очистите и нарежьте кольцами несколько луковиц: чем больше лука, тем больше в итоге получится вкусного густого соуса. Почистите зубчики чеснока. Снимите кожицу с помидоров. Для этого опустите их в кипяток на несколько минут, после чего она легко снимется.

Шаг 4. Загрузите мультиварку: налейте немного масла и закиньте лук, включите режим тушения.

Шаг 5. Перемешайте лук с чесноком в мультиварке, добавьте нарезанные помидоры вместе со всем помидорным соком и обжаренную курицу. Засыпьте хмели-сунели (традиционную грузинскую приправу из десяти пряных трав), соль и немного черного перца для пикантности. Закройте мультиварку и томите блюдо 1-2 часа. Перед подачей добавьте зелень.

Шаг 6. Подавайте рагу в глубокой тарелке. Если получилось много соуса, это хорошо! Макайте в него кусок свежего хлеба с корочкой – будет невероятно вкусно.

Хачапури с грибами

Рецепт от команды закусочной «Вай Мэ!»