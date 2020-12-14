Продукт недели: селедка

Что нужно:

200 г сельди

1 свекла

2 яйца

250 г салата айсберг

1 репчатый лук

10 г зеленого лука

100 мл подсолнечного масла

5 мл уксуса

5 г укропа

1 лимон

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте свеклу крупными кубиками, посолите и поставьте на горячее копчение на 25 минут.

Шаг 2. Порежьте лук полукольцами, залейте их холодной водой с уксусом и оставьте на 10 минут. Слейте воду, обсушите лук и сбрызните его подсолнечным маслом.

Шаг 3. Нарежьте сельдь ломтиками, а салат айсберг — соломкой. Ополосните салат холодной водой, чтобы он не почернел.

Шаг 4. Порежьте отваренные яйца на четыре части. Смешайте масло с соком лимона.

Шаг 5. Выложите на тарелку в такой последовательности: салат айсберг, свекла, сельдь, яйцо, маринованный лук и полейте все ароматной заправкой. Украсьте блюдо зеленым луком.