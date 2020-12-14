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Продукт недели: селедка

Сельдь, пожалуй, один из любимейших зимних продуктов в нашей стране. Ее едят с отварной картошкой или просто используют в качестве простой и сытной закуски. А уж в преддверии Нового года спрос на нее возрастает в разы, ведь без «Селедки под шубой» не обойдется ни одно праздничное застолье! Однако любят эту рыбу не только в России, но и в Скандинавии, где, как и у нас, климат довольно суров. А в Голландии этот продукт и вовсе считается предметом национальной гордости и одним из самых знаменитых специалитетов. Редакция Passion.ru решила вспомнить, чем так хороша селедка, и назначила ее продуктом недели. Читайте до конца и вас ждет награда в виде рецепта салата с этой необычной рыбой в главной роли.

5 интересных фактов о селедке

  • Продолжительность жизни селедки — от 10 до 15 лет. Причем узнать точный возраст пойманной рыбы вполне возможно, для этого достаточно лишь подсчитать кольца на ее чешуе. При этом не менее интересно, что сельдь предпочитает обитать исключительно в коллективе и на глубине в среднем 200 метров. При этом, если отделить одну рыбку от стаи, она не выживет, потому что от стресса просто перестает есть.

  • Сельдь — одна из старейших рыб, известных человечеству: первые упоминания о ней относятся к 702 году нашей эры. Однако до XV века ее ели исключительно монахи и нищие, потому что готовый продукт отличался неприятным горьким вкусом и прогорклым запахом. Изменилось все после того, как один из голландских рыбаков додумался почистить и засолить селедку. На сегодняшний день, кстати, насчитывается более 180 разновидностей этой рыбы, причем есть как морские обитатели, так и пресноводные.

  • Селедка исключительно полезна: в ней содержатся ценные полиненасыщенные жиры, важные для красоты и молодости, а также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также в ней много витаминов В12 и D. Последний, кстати, из-за пандемии коронавируса стал особенно важен для здоровья человека — врачи единогласно утверждают, что он поможет избежать тяжелого течения инфекции.

  • В России селедку просто обожают: согласно статистике, за год наши соотечественники съедают от 300 до 500 миллионов тонн этой рыбы. А о любви к этому продукту скандинавов и говорить не приходится: достаточно упомянуть, что в Швеции и Финляндии есть целые музеи, посвященные сельди.

  • Любопытный факт: та рыба, которую в СССР считали селедкой иваси, таковой в реальности не являлась. Это была дальневосточная сардина. Кстати, самая жирная селедка (более 33%) — малосольная жупановская. Ее ловят и засаливают на Камчатке.

Салат с сельдью, яйцом и отварной свеклой

Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 200 г сельди
  • 1 свекла
  • 2 яйца
  • 250 г салата айсберг
  • 1 репчатый лук
  • 10 г зеленого лука
  • 100 мл подсолнечного масла
  • 5 мл уксуса
  • 5 г укропа
  • 1 лимон

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте свеклу крупными кубиками, посолите и поставьте на горячее копчение на 25 минут.

Шаг 2. Порежьте лук полукольцами, залейте их холодной водой с уксусом и оставьте на 10 минут. Слейте воду, обсушите лук и сбрызните его подсолнечным маслом.

Шаг 3. Нарежьте сельдь ломтиками, а салат айсберг — соломкой. Ополосните салат холодной водой, чтобы он не почернел.

Шаг 4. Порежьте отваренные яйца на четыре части. Смешайте масло с соком лимона.

Шаг 5. Выложите на тарелку в такой последовательности: салат айсберг, свекла, сельдь, яйцо, маринованный лук и полейте все ароматной заправкой. Украсьте блюдо зеленым луком.

Фото: depositphotos

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