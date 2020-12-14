Продукт недели: селедка
5 интересных фактов о селедке
Продолжительность жизни селедки — от 10 до 15 лет. Причем узнать точный возраст пойманной рыбы вполне возможно, для этого достаточно лишь подсчитать кольца на ее чешуе. При этом не менее интересно, что сельдь предпочитает обитать исключительно в коллективе и на глубине в среднем 200 метров. При этом, если отделить одну рыбку от стаи, она не выживет, потому что от стресса просто перестает есть.
Сельдь — одна из старейших рыб, известных человечеству: первые упоминания о ней относятся к 702 году нашей эры. Однако до XV века ее ели исключительно монахи и нищие, потому что готовый продукт отличался неприятным горьким вкусом и прогорклым запахом. Изменилось все после того, как один из голландских рыбаков додумался почистить и засолить селедку. На сегодняшний день, кстати, насчитывается более 180 разновидностей этой рыбы, причем есть как морские обитатели, так и пресноводные.
Селедка исключительно полезна: в ней содержатся ценные полиненасыщенные жиры, важные для красоты и молодости, а также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также в ней много витаминов В12 и D. Последний, кстати, из-за пандемии коронавируса стал особенно важен для здоровья человека — врачи единогласно утверждают, что он поможет избежать тяжелого течения инфекции.
В России селедку просто обожают: согласно статистике, за год наши соотечественники съедают от 300 до 500 миллионов тонн этой рыбы. А о любви к этому продукту скандинавов и говорить не приходится: достаточно упомянуть, что в Швеции и Финляндии есть целые музеи, посвященные сельди.
Любопытный факт: та рыба, которую в СССР считали селедкой иваси, таковой в реальности не являлась. Это была дальневосточная сардина. Кстати, самая жирная селедка (более 33%) — малосольная жупановская. Ее ловят и засаливают на Камчатке.
Салат с сельдью, яйцом и отварной свеклой
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г сельди
- 1 свекла
- 2 яйца
- 250 г салата айсберг
- 1 репчатый лук
- 10 г зеленого лука
- 100 мл подсолнечного масла
- 5 мл уксуса
- 5 г укропа
- 1 лимон
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте свеклу крупными кубиками, посолите и поставьте на горячее копчение на 25 минут.
Шаг 2. Порежьте лук полукольцами, залейте их холодной водой с уксусом и оставьте на 10 минут. Слейте воду, обсушите лук и сбрызните его подсолнечным маслом.
Шаг 3. Нарежьте сельдь ломтиками, а салат айсберг — соломкой. Ополосните салат холодной водой, чтобы он не почернел.
Шаг 4. Порежьте отваренные яйца на четыре части. Смешайте масло с соком лимона.
Шаг 5. Выложите на тарелку в такой последовательности: салат айсберг, свекла, сельдь, яйцо, маринованный лук и полейте все ароматной заправкой. Украсьте блюдо зеленым луком.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!