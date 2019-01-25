Тест: что вы знаете о селедке?

В России о великой роли сельди в эволюции не подозревают и воспринимают эту недорогую рыбешку исключительно как соленую закуску. Однако селедка одна из самых полезных рыб, лучше семги, угля и палтуса. Богата нужными человеческому организму омега-3 кислотами. Защищает сердце и сосуды от атеросклероза, мозг от депрессии, сосуды от артроза, укрепляет иммунитет. Что вы еще не знали о селедке? Пройдите тест!