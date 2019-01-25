В России о великой роли сельди в эволюции не подозревают и воспринимают эту недорогую рыбешку исключительно как соленую закуску. Однако селедка одна из самых полезных рыб, лучше семги, угля и палтуса. Богата нужными человеческому организму омега-3 кислотами. Защищает сердце и сосуды от атеросклероза, мозг от депрессии, сосуды от артроза, укрепляет иммунитет. Что вы еще не знали о селедке? Пройдите тест!
Тест: что вы знаете о селедке?
Человеку, который подарил миру селедку, установлен памятник. Это обычный рыбак, который первым удалил у селедки жабры, благодаря чему рыба перестала горчить. Что и сделало ее основой голландской кухни, послужило развитию экономики и, возможно, появлению Рембрандта.
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