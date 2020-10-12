Продукт недели: облепиха
5 интересных фактов об облепихе
Упоминания об облепихе содержатся в трудах философов Античной Греции. Мифология гласит: эта ягода была любимой пищей Пегаса – крылатого коня с белоснежной шерстью, мощными крыльями, струящейся гривой и золотыми копытами.
С древнегреческого название облепихи переводится как «лоснящаяся лошадь». Считалось, что жители Древней Греции давали травмированным и ослабленным лошадям побеги этого дикорастущего растения, от которых состояние животных вскоре приходило в норму, а их шерсть становилась лоснящейся и эффектно блестела. Название «облепиха» в русском языке появилось из-за необычного прикрепления плодов – они очень густо растут и будто «облепляют» ветки, прижимаясь друг к другу.
Цветение облепихи приходится на апрель-май. Плоды созревают под конец августа и при перезревании остаются на ветвях даже в зимние месяцы. Когда отступают морозы, горьковато-кислый вкус ягод пропадает, она приобретает сладкий оттенок с приятным привкусом ананаса.
Из плодов облепихи делают полезное облепиховое масло, которое применяют как в чистом виде, так и в качестве ингредиента для косметических продуктов и медицинских препаратов. Оно славится мощными бактерицидными свойствами, не допускает инфицирования микроповреждений на слизистых и коже. Кроме того, масло облепихи широко применяется в косметологии, ведь это идеальный компонент масок для лица и волос.
Любители горячих оздоровительных напитков предпочитают готовить из облепихи чай, не раздражающий слизистую желудка. Тем не менее слишком часто пить такой ягодный напиток не рекомендуется, достаточно 1 раза в день. Класть в чай следует не более 150 граммов облепихи.
Слоеный творожно-облепиховый десерт
Рецепт от экспертов сети супермаркетов BILLA
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 140 г творога
- 95 г облепихи + несколько ягод для декора
- 75 мл сливок 30% жирности
- 70 г сахара
- 10 г быстрорастворимого желатина
- 2-3 г корня имбиря
- 1 щепотка ванилина
- 0,5 ч. л. молотой корицы
- 0,5 ст. л. какао-порошка
- 150 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте в блендере сливки, сахар, творог и ванилин. Должна получиться кремовая консистенция. Поместите смесь в холодильник на полчаса. Шаг 2. Залейте водой (25 мл) желатин, оставьте на 3 минуты. То же повторите с облепихой (125 мл воды). Не забудьте оставить несколько ягод для украшения. Дождитесь кипения, затем варите облепиху в течение 8-10 минут. Выключите, остудите и просейте через сито. Шаг 3. Обработайте желатин на водяной бане или растопите в микроволновке на самой низкой мощности.
Шаг 4. В емкость с соком облепихи насыпьте 40 г сахара. Очистите имбирь от кожуры и порубите его на мелкие кусочки либо воспользуйтесь теркой. Смешайте измельченный имбирь и желатин со сладкой облепиховой массой. Охладите до комнатной температуры.
Шаг 5. На дно посуды выложите 1-1,5 ст. л. крема из сливок, творога, сахара и ванилина. Сверху добавьте 2 ст. л. ягодной массы и поместите стакан в холодильник на 45 минут, чтобы застыл облепиховый слой. После продублируйте слои и поставьте десерт охлаждаться на 1,5 часа.
Шаг 6. Сделайте смесь какао-порошка с корицей и посыпьте ею готовый десерт, а затем задекорируйте десерт ягодами.
Фото: depositphotos
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