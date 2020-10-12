Продукт недели: облепиха

Что нужно:

140 г творога

95 г облепихи + несколько ягод для декора

75 мл сливок 30% жирности

70 г сахара

10 г быстрорастворимого желатина

2-3 г корня имбиря

1 щепотка ванилина

0,5 ч. л. молотой корицы

0,5 ст. л. какао-порошка

150 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте в блендере сливки, сахар, творог и ванилин. Должна получиться кремовая консистенция. Поместите смесь в холодильник на полчаса. Шаг 2. Залейте водой (25 мл) желатин, оставьте на 3 минуты. То же повторите с облепихой (125 мл воды). Не забудьте оставить несколько ягод для украшения. Дождитесь кипения, затем варите облепиху в течение 8-10 минут. Выключите, остудите и просейте через сито. Шаг 3. Обработайте желатин на водяной бане или растопите в микроволновке на самой низкой мощности.

Шаг 4. В емкость с соком облепихи насыпьте 40 г сахара. Очистите имбирь от кожуры и порубите его на мелкие кусочки либо воспользуйтесь теркой. Смешайте измельченный имбирь и желатин со сладкой облепиховой массой. Охладите до комнатной температуры.

Шаг 5. На дно посуды выложите 1-1,5 ст. л. крема из сливок, творога, сахара и ванилина. Сверху добавьте 2 ст. л. ягодной массы и поместите стакан в холодильник на 45 минут, чтобы застыл облепиховый слой. После продублируйте слои и поставьте десерт охлаждаться на 1,5 часа.

Шаг 6. Сделайте смесь какао-порошка с корицей и посыпьте ею готовый десерт, а затем задекорируйте десерт ягодами.