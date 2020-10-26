Продукт недели: хурма
5 интересных фактов о хурме
Хурма — это не дар россиянам от плодородного Краснодарского края, а вовсе даже китайский продукт. Именно там историческая родина этого фрукта. Со временем из Китая она попала в Японию, где стала одной из немногочисленных сладостей к чаю. И только в XIX веке хурма добралась и до России, причем доехала до нас она не с Востока, а через Европу.
Если в России хурму привыкли есть как самостоятельный фрукт, то во многих других странах ее покупают в качестве ингредиента для других блюд.
Например, в Египте ее добавляют в салат с томатами, базиликом, орехами и лимонным соком. Кстати, если вы еще не знаете, как «довести до готовности» недозревшую хурму, просто отправьте ее на ночь в морозилку: низкие температуры существенно ускорят этот процесс.
Несмотря на то, что хурма очень вкусна, ее нельзя употреблять в неограниченных количествах. Дело в том, что из-за высокого содержания волокон и дубильных веществ она не всегда полностью переваривается, из-за чего в желудке могут образовываться камни. По этой же причине этот продукт может быть вреден для зубов. Зато фрукт рекомендовано есть всем, у кого есть предрасположенность к онкологии, поскольку в ней содержатся такие мощные антиоксиданты, как ликопин и витамин С, а также калий.
Благодаря высокому содержанию клетчатки и при этом низкой калорийности (всего 60 ккал) хурма — идеальный десерт для всех худеющих: она полностью удовлетворяет потребность в сладком, которая, как мы знаем, может быть нестерпимой, а также имеет мощное мочегонное действие, что поможет избежать застоя жидкости в организме.
В хурме много магния, который незаменим для тех, кто хочет успокоить расшатанные нервы и страдает от сезонной хандры. А фруктоза и глюкоза лишь усилят хорошее настроение. А бета-каротин, которого в этом фрукте больше, чем в тыкве, еще и полезен для красоты кожи, крепости ногтей и волос и остроты зрения.
Хурма с шоколадом и мятой
Рецепт от бренд-шефа Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 1 кг хурмы
- 50 г листьев мяты
- 2 лимона
- 50 г сахара
- 100 г горького шоколада
- 100 мл сливок
Как приготовить:
Шаг 1. Измельчите спелую хурму в блендере с лимонным соком, мятой и сахаром. Взбивайте непродолжительное время для того, чтобы лимонный сок, мята и сахар равномерно распределились в сохранившем плотность пюре из хурмы.
Шаг 2. Поставьте пюре в морозильную камеру, чтобы оно загустело.
Шаг 3. Растопите шоколад со сливками на водяной бане и залейте им загустевшее пюре.
Фото: depositphotos
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