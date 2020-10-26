Продукт недели: хурма

Что нужно:

1 кг хурмы

50 г листьев мяты

2 лимона

50 г сахара

100 г горького шоколада

100 мл сливок

Как приготовить:

Шаг 1. Измельчите спелую хурму в блендере с лимонным соком, мятой и сахаром. Взбивайте непродолжительное время для того, чтобы лимонный сок, мята и сахар равномерно распределились в сохранившем плотность пюре из хурмы.

Шаг 2. Поставьте пюре в морозильную камеру, чтобы оно загустело.

Шаг 3. Растопите шоколад со сливками на водяной бане и залейте им загустевшее пюре.