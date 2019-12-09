Продукт недели: сладкая хурма
Хурма, пожалуй, один из главных продуктов зимы. Яркая, сочная, слегка вяжущая язык, она считается одной из самых доступных и полезных ягод в холодное время года. А что вы знаете об этом продукте? Слышали ли вы когда-нибудь, что название «хурма» в переводе с латыни означает ни много ни мало «пища богов»? Есть у нее и альтернативные имена: зимняя вишня, китайский персик, сердечное яблоко… И в общем-то, все они имеют право на существование. Почему? Ответ на этот вопрос узнайте из нового материала на Passion.ru.
5 интересных фактов о хурме
- Некоторые привыкли думать, что хурма – это традиционно русский (на худой конец краснодарский) продукт. Однако это не так. Родина этой ягоды – Китай, откуда она сначала «пробралась» в Японию, где она прочно заняла позицию главной сладости к чаю, и только там ее аж в XIX веке попробовали европейцы и русские.
- Один из самых популярных вопросов о хурме – почему она «вяжет» рот? Все просто: в этой ягоде содержится большое количество вещества под названием танин, особенно много его в незрелых плодах. Танин – очень полезен: он обладает антибактериальным и антисептическим свойством, однако в хурме его концентрация непостоянна – к моменту полного созревания его количество уменьшается до минимума, потому «вяжущий» вкус исчезает, а сладость возрастает.
- Хурма – продукт, гораздо более полезный чем яблоки (хотя, казалось бы, куда уж больше). В ней гораздо выше содержание железа, марганца, натрия и кальция, огромное количество бета-каротина, необходимого для сохранения остроты зрения и красоты кожи. Также в хурме необычайно много пищевых волокон, благодаря которым происходит мягкое очищение организма от токсинов и шлаков, и витамина С, РР, йода и калия.
- Хурма низкокалорийна: всего 60-70 ккал на 100 г в зависимости от сорта, при этом она отлично утоляет голод, так что продукт незаменим для тех, кто хочет похудеть, но не готов отказаться от сладкого.
- На сегодняшний день существует около 1500 сортов хурмы, однако самые популярные – собственно хурма, королек и шарон. В чем между ними разница? Королек – это та же хурма за тем лишь отличием, что у этого сорта отсутствует «вяжущий» эффект, зато есть косточки, а мякоть коричневатая, за что ягоду часто называют шоколадной. Шарон же – это гибрид японской хурмы и яблока, вкус у этого продукта менее терпкий, косточек нет, а кожица тонкая и блестящая, зато мякоть более твердая.
Лепестки из хурмы с сыром
рецепт от бренд-шефа Гаяне Бреиовой, ресторан Gayane’s
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 200 г хурмы
- 10 г граната
- 20 г фундука
- 50 г сыра бука или другого мягкого сыра
- 50 г овечьего сыра
- по 40 г зелени (кинза, укроп, тархун, базилик и петрушка)
Как приготовить:
Шаг 1. Тонко нарежьте лимонную хурму (лучше слайсером или очень острым ножом).
Шаг 2. Приготовьте соус. В сыр бука (можно заменить маскорпоне или плавленым сыром) добавьте натертый на крупной терке овечий сыр и измельченный жареный фундук.
Шаг 3. Выложите на тарелку зелень, потом на лепестки хурмы, разместите 15 грамм начинки и заверните в виде цветка каллы. Для придания более изысканного вкуса можно добавить дошаб или песто из кинзы. Сверху украсьте зернами граната и посыпьте дробленным фундуком.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!