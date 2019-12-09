Продукт недели: сладкая хурма

Хурма, пожалуй, один из главных продуктов зимы. Яркая, сочная, слегка вяжущая язык, она считается одной из самых доступных и полезных ягод в холодное время года. А что вы знаете об этом продукте? Слышали ли вы когда-нибудь, что название «хурма» в переводе с латыни означает ни много ни мало «пища богов»? Есть у нее и альтернативные имена: зимняя вишня, китайский персик, сердечное яблоко… И в общем-то, все они имеют право на существование. Почему? Ответ на этот вопрос узнайте из нового материала на Passion.ru.