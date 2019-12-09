passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Продукт недели: сладкая хурма

Хурма, пожалуй, один из главных продуктов зимы. Яркая, сочная, слегка вяжущая язык, она считается одной из самых доступных и полезных ягод в холодное время года. А что вы знаете об этом продукте? Слышали ли вы когда-нибудь, что название «хурма» в переводе с латыни означает ни много ни мало «пища богов»? Есть у нее и альтернативные имена: зимняя вишня, китайский персик, сердечное яблоко… И в общем-то, все они имеют право на существование. Почему? Ответ на этот вопрос узнайте из нового материала на Passion.ru.

5 интересных фактов о хурме

  • Некоторые привыкли думать, что хурма – это традиционно русский (на худой конец краснодарский) продукт. Однако это не так. Родина этой ягоды – Китай, откуда она сначала «пробралась» в Японию, где она прочно заняла позицию главной сладости к чаю, и только там ее аж в XIX веке попробовали европейцы и русские.
  • Один из самых популярных вопросов о хурме – почему она «вяжет» рот? Все просто: в этой ягоде содержится большое количество вещества под названием танин, особенно много его в незрелых плодах. Танин – очень полезен: он обладает антибактериальным и антисептическим свойством, однако в хурме его концентрация непостоянна – к моменту полного созревания его количество уменьшается до минимума, потому «вяжущий» вкус исчезает, а сладость возрастает.
  • Хурма – продукт, гораздо более полезный чем яблоки (хотя, казалось бы, куда уж больше). В ней гораздо выше содержание железа, марганца, натрия и кальция, огромное количество бета-каротина, необходимого для сохранения остроты зрения и красоты кожи. Также в хурме необычайно много пищевых волокон, благодаря которым происходит мягкое очищение организма от токсинов и шлаков, и витамина С, РР, йода и калия.
  • Хурма низкокалорийна: всего 60-70 ккал на 100 г в зависимости от сорта, при этом она отлично утоляет голод, так что продукт незаменим для тех, кто хочет похудеть, но не готов отказаться от сладкого.
  • На сегодняшний день существует около 1500 сортов хурмы, однако самые популярные – собственно хурма, королек и шарон. В чем между ними разница? Королек – это та же хурма за тем лишь отличием, что у этого сорта отсутствует «вяжущий» эффект, зато есть косточки, а мякоть коричневатая, за что ягоду часто называют шоколадной. Шарон же – это гибрид японской хурмы и яблока, вкус у этого продукта менее терпкий, косточек нет, а кожица тонкая и блестящая, зато мякоть более твердая.

Лепестки из хурмы с сыром

рецепт от бренд-шефа Гаяне Бреиовой, ресторан Gayane’s

Фото: архив ресторана

Что нужно на 4 порции:

  • 200 г хурмы
  • 10 г граната
  • 20 г фундука
  • 50 г сыра бука или другого мягкого сыра
  • 50 г овечьего сыра
  • по 40 г зелени (кинза, укроп, тархун, базилик и петрушка)

Как приготовить:

Шаг 1. Тонко нарежьте лимонную хурму (лучше слайсером или очень острым ножом).

Шаг 2. Приготовьте соус. В сыр бука (можно заменить маскорпоне или плавленым сыром) добавьте натертый на крупной терке овечий сыр и измельченный жареный фундук.

Шаг 3. Выложите на тарелку зелень, потом на лепестки хурмы, разместите 15 грамм начинки и заверните в виде цветка каллы. Для придания более изысканного вкуса можно добавить дошаб или песто из кинзы. Сверху украсьте зернами граната и посыпьте дробленным фундуком.

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!