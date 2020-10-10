«Груша» или «яблоко»: какой тип фигуры самый опасный и как похудеть без диет

Для определения избыточной массы рекомендуется измерение массы тела, роста и определение индекса массы тела (ИМТ). Последний равен весу человека в килограммах (кг), разделенному на его рост в метрах (м) в квадрате. Взрослый человек с ИМТ 25–29,9 имеет избыточный вес, а с ИМТ более 30 страдает ожирением.

ИМТ 18,5-24,9 характеризует нормальную массы тела. Если же ИМТ превышает 40 — это морбидное (крайняя степень) ожирение. Однако, ИМТ не дает информации о процентном содержании жира в организме человека, но является полезным общим ориентирным параметром.

Одной из важных категорий ожирения, не охватываемых ИМТ, является так называемое «абдоминальное (висцеральное) ожирение» - избыточное отложение жировой ткани в средней части тела. Окружность талии больше 94 см у мужчин и больше 80 см у женщин является диагностическим критерием абдоминального ожирения.

Еще одним способом определения перераспределения жировой ткани является соотношение объема талии к объему бедер. По данным ВОЗ, нормальное значение этого показателя 0,9 у мужчин и 0,85 у женщин. Как у мужчин, так и у женщин, соотношение объема талии к объему бедер более 1.0 увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других состояний, связанных с избыточным весом.