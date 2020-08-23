Хроническая усталость, тахикардия и другие негативные последствия нехватки железа в организме
Клинические признаки нехватки железа в организме
Нехваткой железа называют состояние, при котором в крови не хватает здоровых эритроцитов (красных кровяных клеток). Прежде всего данный микроэлемент необходим для снабжения тканей и органов кислородом. Кроме того, железо — составная часть многих ферментов и белков, без которых невозможны синтез коллагена и ДНК, метаболизм, иммунные и ферментативные реакции. Нехватка этого минерала, по данным ВОЗ, наблюдается у 25% населения. Первым признаком, указывающим на нехватку элемента в организме, принято считать анемию. Первым, но далеко не единственным. К другим симптомам относятся:
постоянная усталость;
проблемы с кровообращением (постоянно холодные руки и ноги);
учащенное сердцебиение (нехватка железа может обернуться сердечной недостаточностью);
пристрастие у беременных женщин к определенным несъедобным «предметам» (хочется попробовать на вкус землю, мел);
снижение концентрации внимания;
одышка;
головокружения;
синдром беспокойных ног.
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Диагностика состояния железодефицита
Многие знают, что при подозрении на дефицит железа нужно сдать анализ на гемоглобин. В гемоглобине содержится около 70% всего железа, имеющегося в организме. Самый простой способ понять, все ли в норме — сдать кровь из пальца. Этот общий анализ позволяет оценить уровень гемоглобина, концентрация которого определяется в граммах на литр крови (г/л). Есть и более точные анализы, для которых используется венозная кровь. Например, исследование:
на содержание железа в сыворотке крови;
определение результата общей железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС). В норме ОЖСС в пределах 45–76 мкмоль/л.
Также важен уровень трансферринов - это белки, с помощью которых железо может быть доставлено в определенную ткань. Чтобы получить более полную картину, врач на фоне возраста, веса и пола (например, потребность в железе у женщин в два раза больше, чем у мужчин) пациента оценит цифры двух анализов: уровня гемоглобина и железа в сыворотке крови. Ведь нередко при нормальных показателях гемоглобина человек наблюдает у себя все перечисленные признаки дефицита железа. То есть анемия может наблюдаться и при допустимых содержаниях данного вида белка.
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Кто в зоне риска: вегетарианцы и не только
В зоне риска традиционно три категории: беременные женщины, дети и пожилые люди. Также за уровнем железа в крови нужно наблюдать людям, страдающим хроническими кровотечениями. В противном случае велика вероятность потерять слишком много крови, что опасно для жизни.
Нельзя не сказать и о вегетарианцах, ведь они не получают микроэлементов, содержащихся в мясе. А железо из растительных продуктов не усваивается полностью. Напомним, наиболее богатые железом продукты – это красное мясо (суточная норма – 70 граммов), печень (50 граммов в день), черная фасоль (100 граммов минимум, так как всасываемость гораздо ниже, нежели в мясе).
Мясо богато гемовым железом, которое наиболее легко усваивается организмом. Поэтому если вы намеренно отказываетесь от мяса в рационе, вам следует следить, чтобы организм получал железо из других источников. Что касается детей, то врачи настоятельно рекомендуют до 18 лет мясо употреблять, дабы не возникало дефицита микроэлементов. И сама идея введения прикорма с шестимесячного возраста связана с тем, что уже у грудных детей может наблюдаться нехватка этого важнейшего элемента.
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Последствия дефицита железа
Наконец, есть продукты, которые препятствуют усвоению железа: это танины (содержатся в кофе, чае) и фетиновые кислоты (злаковые каши, отруби, какао бобы). И все-таки, если у вас наблюдается существенный дефицит данного микроэлемента, только коррекцией рациона вы вряд ли обойдетесь. Ведь есть еще ряд нарушений, при которых нарушается всасываемость железа из тонкого кишечника.
Дефицит железа может привести к повышению артериального давления, тахикардии, риску развития инфекционных заболеваний, вероятности желудочных инфекций, экземам. Для беременных женщин пониженный гемоглобин может обернуться риском развития патологий у плода. У детей нехватка минерала выражается в нарушениях сна, отсутствии аппетита, физической активности, снижении концентрации внимания.
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