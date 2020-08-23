Хроническая усталость, тахикардия и другие негативные последствия нехватки железа в организме

Диагностика состояния железодефицита

Многие знают, что при подозрении на дефицит железа нужно сдать анализ на гемоглобин. В гемоглобине содержится около 70% всего железа, имеющегося в организме. Самый простой способ понять, все ли в норме — сдать кровь из пальца. Этот общий анализ позволяет оценить уровень гемоглобина, концентрация которого определяется в граммах на литр крови (г/л). Есть и более точные анализы, для которых используется венозная кровь. Например, исследование:

на содержание железа в сыворотке крови;

определение результата общей железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС). В норме ОЖСС в пределах 45–76 мкмоль/л.

Также важен уровень трансферринов - это белки, с помощью которых железо может быть доставлено в определенную ткань. Чтобы получить более полную картину, врач на фоне возраста, веса и пола (например, потребность в железе у женщин в два раза больше, чем у мужчин) пациента оценит цифры двух анализов: уровня гемоглобина и железа в сыворотке крови. Ведь нередко при нормальных показателях гемоглобина человек наблюдает у себя все перечисленные признаки дефицита железа. То есть анемия может наблюдаться и при допустимых содержаниях данного вида белка.