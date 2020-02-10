Продукт недели: рис

Что нужно:

100 г риса

100 г филе лосося

50 г редиса

50 г огурца

2 веточки кинзы

50 г моркови

50 г авокадо

1 зубчик чеснока

50 г салата чукка

1 ст. л. белого кунжута

1 ст. л. черного кунжута

100 мл сметаны

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. лимонного сока

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите рис.

Шаг 2. В классическое поке кладут сырую рыбу, но не все рискуют есть рыбу без термической обработки, поэтому заверните филе в фольгу и запеките в духовом шкафу.

Шаг 3. Пока запекается лосось и доваривается рис, подготовьте овощи, фрукты и зелень. Почистите авокадо, удалите косточку, мякоть нарежьте ломтиками. Почистите морковку, нарежьте ее тонкими полосками. Огурец нарежьте тонкой соломкой, редис — кружочками.

Шаг 4. Приготовьте соус для заправки: перемешайте в блендере сметану, соевый соус, лимонный сок и один зубчик чеснока.

Шаг 5. Соберите блюдо: выложите в порционные тарелки рис, полейте его соусом, добавьте нарезанные овощи, авокадо, зелень, салат чукка, сверху — запеченную рыбу. Посыпьте блюдо черным и белым кунжутом.