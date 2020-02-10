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Продукт недели: рис

Рис — один из самых популярных злаков в мире. Он не только стал основой китайской, японской и паназиатской кухонь, но в буквальном смысле кормит большую часть населения планеты Земля. Эта культура неприхотливая в выращивании, богатая витаминами и микроэлементами и очень недорогая. Любят этот продукт и в России, и в свете этого тем интереснее тот факт, что о рисе еще 300 лет назад в нашей стране и слыхом не слыхивали. Именно поэтому редакция Passion.ru решила рассказать вам об этом злаке немного больше.

5 интересных фактов о рисе

  • Рис — одна из старейших сельскохозяйственных культур из тех, что стали выращиваться человеком. Впервые это сделали жители Восточной Азии аж 9 тысяч лет назад, где культура быстро завоевала себе почетное звание важнейшего пищевого продукта в рационе. Кстати, существует любопытная легенда, что рис изначально был пищей богов, и однажды во время пиршества они человеку позволили попробовать его, однако взять семена на землю ему не позволили, но у человека были грубые, потрескавшиеся пятки, где и застряли несколько зернышек. Так рис стал доступен простым смертным.

  • Рис очень неприхотлив в выращивании, но при этом он очень влаголюбив, причем настолько, что может произрастать прямо из воды. И это его как сильная, так и слабая сторона, ведь при малейшем намеке на засуху культура быстро ослабевает и погибает. Именно поэтому для выращивания риса создают специальные рукотворные «болота», которые осушают только перед сбором урожая.

  • Рис — продукт многофункциональный: в кулинарии используется не только крупа, но и рисовый крахмал, масло, молоко и даже мука (правда, в чистом виде последнюю не практически используют, зато она активно используется косметическими компаниями для производства пудры).

  • Рис любят не только в Японии, Китае и Азии, но и во многих других странах, в том числе и в Европе. В кухнях многих народов мира существуют даже не десятки, а сотни блюд с этим злаком, среди которых плов, ризотто, паэлья, суши, лепешки, роллы, а еще множество сладостей и даже алкоголь (вспомните японское саке).

  • Рис — злак очень полезный: в нем много микроэлементов, среди которых йод, селен, кальций и железо, которые помогают укрепить иммунитет, а также много ценных аминокислот и витаминов группы В, РР, Е. Особенно важен тот факт, что рис не содержит глютена, а значит, доступен людям, у которых есть на него аллергия.

Гавайское поке

рецепт от Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 100 г риса
  • 100 г филе лосося
  • 50 г редиса
  • 50 г огурца
  • 2 веточки кинзы
  • 50 г моркови
  • 50 г авокадо
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 г салата чукка
  • 1 ст. л. белого кунжута
  • 1 ст. л. черного кунжута
  • 100 мл сметаны
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. лимонного сока

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите рис.

Шаг 2. В классическое поке кладут сырую рыбу, но не все рискуют есть рыбу без термической обработки, поэтому заверните филе в фольгу и запеките в духовом шкафу.

Шаг 3. Пока запекается лосось и доваривается рис, подготовьте овощи, фрукты и зелень. Почистите авокадо, удалите косточку, мякоть нарежьте ломтиками. Почистите морковку, нарежьте ее тонкими полосками. Огурец нарежьте тонкой соломкой, редис — кружочками.

Шаг 4. Приготовьте соус для заправки: перемешайте в блендере сметану, соевый соус, лимонный сок и один зубчик чеснока.

Шаг 5. Соберите блюдо: выложите в порционные тарелки рис, полейте его соусом, добавьте нарезанные овощи, авокадо, зелень, салат чукка, сверху — запеченную рыбу. Посыпьте блюдо черным и белым кунжутом.

Фото: vostock-photo, архив пресс-службы

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