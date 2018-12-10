Оливье: двойное гражданство

Эпохи сменяли одна другую, но салат не терял популярность. Оливье уже давно не было в живых, а его творение хранило память об авторе. Однако записанного рецепта, так и не нашли, не существовал ли? И все же в начале 20 века, одним кулинаром удалось практически один к одному восстановить секретный состав настоящего салата Оливье. Как он выглядит вот уже столько времени?

Оливье классика сегодняшнего дня

Чтобы приготовить аутентичный салат, надо взять ¼ фунта икры, два рябчика, телячий язык,25 отварных раков, ½ банки соя кабуль, два свежих огурца, полфунта свежего салата, полбанки пикулей, каперсы — ¼ фунта и пять яиц, сваренных вкрутую. Для приготовления соуса требовался французский уксус, два яйца и прованское масло – 1 фунт. Самую большую сложность представляет соя кабуль. По мнению экспертов, это острый соус из перца, уксуса и бульона, популярный во времена Оливье. Но это ни в каких записях не подвержено.Так что салат продолжал успешно адаптировался под реалии окружающей жизни.

Говядина сменила рябчиков, куриные яйца - перепелиные, морковка и два вида огурцов – крабовое мясо. В советское время салат стал еще ближе к народу – теперь вместо мяса появилась «Докторская» колбаса Так началась история нового салата «Оливье», который до сих пор готовят практически в каждой семье России. Так что, пожалуй, незачем спорить об «истинном» составе салата – сегодня существует множество вариаций, и никто не мешает вам создать собственную версию и превратить ее в семейную кулинарную традицию.

Оливье для киноманов: с крабом и попкорном