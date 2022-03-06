От оладий до супа: 6 вкусных рецептов блюд из доступных продуктов

Что нужно:

100 г цветной капусты

200 мл овощного бульона

70 г чечевицы

20 мл оливкового масла

1 репчатый лук

2 зубчика чеснока

5 г петрушки

5 г горчицы

2 г черного перца

2 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Цветную капусту разделите на соцветия, нарежьте их на небольшие кусочки. Половину луковицы нарежьте полукольцами, чеснок — слайсами.

Шаг 2. Разогрейте в кастрюле оливковое масло. Выложите лук и чеснок и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте цветную капусту и чечевицу, перемешайте. Добавьте овощной бульон, ½ столовой ложки горчицы. Оставьте все вариться до готовности капусты. В конце приготовления все посолите и поперчите.

Шаг 3. Приготовьте декор для супа. Оставшуюся половину луковицы нарежьте толстыми полукольцами, обваляйте их в муке. В сотейнике разогрейте оливковое масло. Аккуратно окуните в горячее масло лук в панировке, обжарьте до золотистого цвета и выложите на бумажное полотенце. Затем так же аккуратно выложите в горячее масло веточки петрушки, оставьте на 10 секунд и положите на бумажное полотенце к луку. Посолите.

Шаг 4. Все содержимое кастрюли с цветной капустой выложите в большой стакан блендера и измельчите до однородной консистенции (если она стала очень густая, добавьте немного кокосовой воды). Посолите и поперчите по вкусу, добавьте немного горчицы и перемешайте все еще раз.

Шаг 5. Налейте суп в тарелку для подачи. Украсьте хрустящими луком и петрушкой. Полейте оливковым маслом.

Луковые блинчики

Рецепт Василия Емельяненко, ведущего программы «Фермерская кухня» на канале «Кухня ТВ»