От оладий до супа: 6 вкусных рецептов блюд из доступных продуктов
Оладьи овсяно-банановые
Рецепт от Эльдара Мусина, шеф-повара ресторана Truba Bar&Grill
Что нужно:
- 150 г бананов
- 30 г овсянки экстра
- 50 г пшеничной муки
- 100 мл молока
- 20 г сахара
- 2 куриных яйца
- 10 мл растительного масла
- 5 г меда
- 30 г сметаны
Как приготовить:
Шаг 1. Банан, овсяные хлопья, муку, молоко, сахар и яйца соедините и тщательно взбейте венчиком до однородной массы.
Шаг 2. Выпекайте оладьи на растительном масле на раскаленной сковороде с двух сторон до готовности.
Шаг 3. На тарелку выложите сметану. Готовые оладьи — рядом и полейте медом.
Салат с сельдью, яйцом и отварной свеклой
Рецепт Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г сельди
- 1 свекла
- 1 репчатый лук
- 10 г зеленого лука
- 250 г салата айсберг
- 100 мл подсолнечного масла
- 2 яйца
- 5 мл уксуса
- 5 г укропа
- 1 лимон
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте свеклу крупными кубиками, посолите и поставьте на горячее копчение на 25 минут.
Шаг 2. Порежьте лук полукольцами, залейте их холодной водой с уксусом и оставьте на 10 минут. Слейте воду, обсушите лук и сбрызните его подсолнечным маслом.
Шаг 3. Нарежьте сельдь ломтиками, а салат айсберг — соломкой. Ополосните салат холодной водой, чтобы он не почернел.
Шаг 4. Порежьте отваренные яйца на 4 части.
Шаг 5. Смешайте масло с соком лимона.
Шаг 6. Выложите ингредиенты на тарелку в последовательности: салат айсберг, свекла, сельдь, яйцо, маринованный лук — и полейте все ароматной заправкой. Украсьте блюдо зеленым луком.
Суп из цветной капусты
Рецепт Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 100 г цветной капусты
- 200 мл овощного бульона
- 70 г чечевицы
- 20 мл оливкового масла
- 1 репчатый лук
- 2 зубчика чеснока
- 5 г петрушки
- 5 г горчицы
- 2 г черного перца
- 2 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Цветную капусту разделите на соцветия, нарежьте их на небольшие кусочки. Половину луковицы нарежьте полукольцами, чеснок — слайсами.
Шаг 2. Разогрейте в кастрюле оливковое масло. Выложите лук и чеснок и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте цветную капусту и чечевицу, перемешайте. Добавьте овощной бульон, ½ столовой ложки горчицы. Оставьте все вариться до готовности капусты. В конце приготовления все посолите и поперчите.
Шаг 3. Приготовьте декор для супа. Оставшуюся половину луковицы нарежьте толстыми полукольцами, обваляйте их в муке. В сотейнике разогрейте оливковое масло. Аккуратно окуните в горячее масло лук в панировке, обжарьте до золотистого цвета и выложите на бумажное полотенце. Затем так же аккуратно выложите в горячее масло веточки петрушки, оставьте на 10 секунд и положите на бумажное полотенце к луку. Посолите.
Шаг 4. Все содержимое кастрюли с цветной капустой выложите в большой стакан блендера и измельчите до однородной консистенции (если она стала очень густая, добавьте немного кокосовой воды). Посолите и поперчите по вкусу, добавьте немного горчицы и перемешайте все еще раз.
Шаг 5. Налейте суп в тарелку для подачи. Украсьте хрустящими луком и петрушкой. Полейте оливковым маслом.
Луковые блинчики
Рецепт Василия Емельяненко, ведущего программы «Фермерская кухня» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 пучок зеленого лука
- 2 яйца
- 1 морковь
- 100 г пшеничной муки
- 100 г рисовой муки
- 2 ст. л растительного масла + для жарки
- 2 ст. л. соевого соуса
- 300 мл воды
- соль по вкусу
- сливочное масло
Как приготовить:
Шаг 1. Морковь натрите на мелкой терке. Зеленый лук нарежьте перьями по диагонали. Смешайте вместе с морковью. Слегка подсолите.
Шаг 2. В кастрюлю высыпьте рисовую и пшеничную муку, туда же разбейте яйца, влейте воду, добавьте немного соли, соевый соус и растительное масло. Пробейте все блендером до однородности на невысокой скорости. Затем перемешайте ложкой, чтобы удалить лишние пузырьки в тесте.
Шаг 3. Разогрейте сковороду со сливочным маслом с добавлением растительного. Выложите туда небольшое количество моркови и лука.
Шаг 4. Перемешайте тесто в кастрюле и половником влейте порцию теста на один блинчик на сковороду. Как только блинчик испечется с одной стороны, переверните его и доведите до готовности. Готовый блинчик отложите на доску или рабочую поверхность. Аналогичным образом приготовьте остальные блинчики.
Шаг 5. Готовые блинчики подавайте, нарезав на небольшие квадратики.
Луковый пирог
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Сытная кухня» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 4-5 шт. репчатого лука
- 250 г пшеничной муки
- 2 яичных желтка
- 80 г сахара
- 1 ч. л. соли
- 1-2 ст. л. молока
- 120 г сливочного масла
- сыры чеддер, сулугуни, российский ― по 100 г
- 150 мл сливок 20%-х
- 2 яйца
- 100 мл белого вина
- 2-3 веточки тимьяна
- 20 мл растительного масла
- сахар ― 80 г + 1 ст. л.
- 2 ч. л. соли
Как приготовить:
Шаг 1. Муку соедините с солью и сахаром. Добавьте сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро разотрите его с мукой. Следом добавьте яичные желтки (белки не выбрасывайте) и перетрите тесто в крошку. Добавьте молоко и продолжайте замешивать тесто.
Шаг 2. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
Шаг 3. Лук нарежьте тонкими четвертькольцами.
Шаг 4. Разогрейте большую сковороду с растительным и сливочным маслом. Выложите лук, слегка спассеруйте, затем добавьте немного белого вина, сахара и пару веточек тимьяна. Перемешайте и оставьте лук томиться до мягкости и золотистого цвета.
Шаг 5. Сыры натрите на крупной терке, пересыпьте в глубокую миску. Часть натертого сулугуни и чеддера отложите для заправки.
Шаг 6. Приготовьте заправку для пирога. Тертый чеддер и сулугуни залейте сливками. Добавьте оставшиеся яичные белки и еще одно целое яйцо. Перемешайте.
Шаг 7. Разъемную форму для пирога застелите пергаментом для запекания. Припылите дно формы мукой.
Шаг 8. Тесто раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм, намотайте на скалку и аккуратно перенесите в форму. Равномерно распределите тесто по периметру формы, сформируйте бортики. Внизу сделайте в тесте проколы с помощью вилки. Отправьте форму с тестом в холодильник на 10 минут, а затем отправьте подрумяниться в духовку еще на 10-15 минут.
Шаг 9. Достаньте основу для пирога из духовки. Выложите в форму томленый лук, равномерно распределите, полейте пирог заправкой, перемешайте ее с луком. Сверху можно посыпать еще небольшим количеством тертого сыра. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
Творожные пончики с глазурью из молочного шоколада
Рецепт Юлии Макиенко, ведущей программы «Самые сливки» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 1 ч. л. соды
- 250 г творога
- 300 г + 50 г муки
- 300 мл масла для жарки
- 50 г сахарной пудры
- 200 г молочного шоколада
- 10 г декоративной посыпки (по желанию)
Как приготовить:
Шаг 1. Взбейте в миксере яйца с сахаром и добавьте соду. Введите творог, снова перемешайте. Добавьте муку и хорошо вымесите тесто.
Шаг 2. Сформируйте из теста плотный шар и разделите его на две части. Раскатайте каждый шарик в пласт 5-7 мм.
Шаг 3. Разогрейте в сотейнике масло. Вырежьте из теста пончики и обжарьте их до румяной корочки. Для этого используйте кондитерское кольцо или обычный стакан. Обжаривайте в масле около 30 секунд до золотистого цвета. Выложите на салфетку.
Шаг 4. Пока пончики остывают, растопите шоколад. Обмакните верхушку пончика в шоколад и украсьте разноцветной посыпкой, часть пончиков посыпьте сахарной пудрой.
Фото: архив пресс-служб