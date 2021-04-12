От кексов для Елизаветы II до пряных специй для Кейт: любимые блюда Виндзоров (и их аналоги)

Что нужно:

350 г горького (64-72%) или молочного (40%) шоколада

100 г орехов пекан

100 г миндаля

100 г очищенных зеленых фисташек

100 г сушеной клюквы

100 г вяленого мини-инжира

50 г сублимированной клубники

50 г сублимированной малины

Как приготовить:

Шаг 1. Растопите горький или молочный шоколад на водяной бане, а затем перелейте в бутылочку для соуса.

Шаг 2. Выдавите шоколад на пергамент для запекания, создавая «монетки» одинакового диаметра. Совет от шефа: создавайте «монетки» чуть меньшего диаметра, чем вы запланировали, т.к. шоколад может растекаться по поверхности.

Шаг 3. На медианты выложите любимые сухофрукты и орехи.

Шаг 4. Готовые медианты поместите в холодильник до полного застывания шоколада.

Принц Чарльз и блюда с сыром

Будущий наследник престола неравнодушен к сыру, потому если этот ингредиент есть в рецепте блюда, он непременно его попробует. Особую нежность принц Чарльз питает к яйцам, запеченным с двумя видами сыра, овощами, зеленью и шпинатом. По его собственному признанию герцог Корнуолльский в целом в еде непривередлив, но и у него в меню есть один запрещенный продукт — чеснок. Его он предпочитает избегать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию при общении с людьми.

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Рецепт от шеф-повара Вячеслава Казакова, нео-бистро Hands