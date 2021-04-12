От кексов для Елизаветы II до пряных специй для Кейт: любимые блюда Виндзоров (и их аналоги)
Елизавета II и шоколадные кексы
Королева Британии — женщина строгих нравов и в повседневной жизни предпочитает есть исключительно простую пищу. Так, по признанию бывшего повара БКС Даррена Макгрейди, типичный обед Елизаветы — это рыба и большое количество овощей, а на ужин стейк. Единственные продукты, которые королева принципиально не ест — картофель, рис и паста. А вот в шоколаде она себе отказать не может. Причем она любит этот продукт в любых его проявлениях: в виде горячего ароматного напитка, бисквита, кексов и печенья. Важно лишь, чтобы шоколад был темным.
Шоколадные медианты с орехами и сухофруктами
Рецепт от Катерины Агроник, ведущей программы «Сладкая жизнь» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив "Кухня ТВ"
Что нужно:
- 350 г горького (64-72%) или молочного (40%) шоколада
- 100 г орехов пекан
- 100 г миндаля
- 100 г очищенных зеленых фисташек
- 100 г сушеной клюквы
- 100 г вяленого мини-инжира
- 50 г сублимированной клубники
- 50 г сублимированной малины
Как приготовить:
Шаг 1. Растопите горький или молочный шоколад на водяной бане, а затем перелейте в бутылочку для соуса.
Шаг 2. Выдавите шоколад на пергамент для запекания, создавая «монетки» одинакового диаметра. Совет от шефа: создавайте «монетки» чуть меньшего диаметра, чем вы запланировали, т.к. шоколад может растекаться по поверхности.
Шаг 3. На медианты выложите любимые сухофрукты и орехи.
Шаг 4. Готовые медианты поместите в холодильник до полного застывания шоколада.
Принц Чарльз и блюда с сыром
Будущий наследник престола неравнодушен к сыру, потому если этот ингредиент есть в рецепте блюда, он непременно его попробует. Особую нежность принц Чарльз питает к яйцам, запеченным с двумя видами сыра, овощами, зеленью и шпинатом. По его собственному признанию герцог Корнуолльский в целом в еде непривередлив, но и у него в меню есть один запрещенный продукт — чеснок. Его он предпочитает избегать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию при общении с людьми.
Молодой сыр от нубийских коз с запеченной свеклой
Рецепт от шеф-повара Вячеслава Казакова, нео-бистро Hands
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 100 г козьего сыра
- 200 г печеной свеклы
- 10 г салата мангольд
- 5 г каперсов
- 3 г зеленого базилика
- 5 мл оливкового масла
- 10 г таджасских маслин
Для запекания свеклы:
- 250 г отварной свеклы
- 30 г меда
- 5 мл яблочного уксуса
- 30 г черной смородины
- 15 мл растительного масла
- 20 мл соевого соуса
Как приготовить:
Шаг 1. Из свеклы вырежьте сердцевину, нарубите шариками, добавьте все ингредиенты для запекания и перемешайте.
Шаг 2. Запекайте свеклу 30 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 3. В центр тарелки выложите подогретую свеклу, вокруг — кубики сыра, таджасские маслины, каперсы и листья мангольда. Сбрызните оливковым маслом.
Герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер и зеленый горошек
Супруга принца Чарльза по примеру королевы Елизаветы II отдает предпочтение простым органическим продуктам и традиционной английской кухне. В ее списке нет запрещенных продуктов, даже молоко она уважает и считает очень полезным. Обязательно в ее меню присутствуют яйца, рыба, мясо и курица. Но особую нежность она питает к блюдам с зеленым горошком, который был выращен в их с Чарльзом саду.
Холодный суп из зеленого горошка с камчатским крабом
Рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabbrica
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 200 г зеленого горошка
- 50 г картофеля
- 50 г лука порей
- 30 г оливкового масла
- 150 г овощного бульона
- 120 г мяса краба
- 73 г мяты
- 70 г сливок
Как приготовить:
Шаг 1. Картофель и лук обжарьте на оливковом масле, добавьте бульон и горошек. Варите 15 минут. Добавьте сливки и пробейте суп блендером.
Шаг 2. Добавьте пучок мяты и оставьте остывать в течение 3 часов.
Шаг 3. Выньте мяту, разлейте суп по тарелкам, украсьте листиком мяты и свежим горошком. В центр тарелки выложите 40 г краба на порцию.
Принц Уильям и жареная курица
Принц Уильям не раз признавался, что в детстве обожал жареную курицу и макароны с сыром, но с возрастом его вкусы немного изменились: сейчас он предпочитает блюда китайской или индийской кухонь. При этом если старший сын принца Чарльза будет в соответствующем настроении и у него будет свободное время, он без проблем может самостоятельно приготовить обожаемую и им, и его старшим сыном пиццу. Также Уильям как-то признался, что они с Кейт очень любят суши, но, к сожалению, едят их довольно редко, так как королевской семье запрещено есть сырую рыбу и моллюсков из-за высокого риска отравлений.
Курица, фаршированная шампиньонами
Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив "Кухня ТВ"
Что нужно:
- 200 г куриной грудки
- 200 г шампиньонов
- 50 г сыра
- 20 мл оливкового масла
- 20 г помидоров черри
- 1 головка чеснока
- тимьян, микрозелень
- соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Для начала замаринуйте грудку. Можно использовать для этого оливковое масло, соль, перец, чеснок и тимьян — он сохраняет вкус курицы, заменяя специи.
Шаг 2. Почистите шампиньоны. Удалите плодоножки и нарежьте их кубиками. Сыр натрите на терке, добавьте к шампиньонам и смешайте все с майонезом — фаршировка готова!
Шаг 3. Залог успешного приготовления блюда — правильный «кармашек». Он должен быть глубоким и достаточно широким, чтобы было удобно его заполнять. Сделайте на мясе разрез — примерно пять сантиметров в длину. Затем осторожно углубитесь на три четверти толщины грудки, а дальше расширяйте и углубляйте карман с помощью пальцев. Добавьте фарш из грибов, сыра и майонеза в карман, поместите на гриль или в духовку и готовьте в течение 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 4. Почистите шампиньоны, отрежьте плодоножки и удалите мякоть внутри шляпки, чтобы образовалось свободное пространство. Затем натрите на мелкой терке сыр и мелко порежьте куриное филе. Пустые шляпки нафаршируйте оставшимися мелко нарезанными плодоножками, тертым сыром и мелко нарезанной курицей. Запекайте так же, как грудку.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон — ярая поклонница индийской кухни с ее специями и острыми пряностями, но в повседневной жизни она все же ратует за простую и здоровую еду с большим количеством свежих овощей. Однако от мяса герцогиня Кембриджская тоже не отказывается.
Салат с эдамаме, зеленой фасолью, авокадо с азиатской заправкой
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 50 г авокадо
- 20 г фасоли эдамаме
- 30 г стручковой фасоли
- 40 г свежих огурцов
- 35 г цукини
- 5 г рукколы
- 5 г мини-шпината
- 5 г семян тыквы
- 15 г белокочанной капусты
- 4 г оливкового масла
Для приготовления заправки:
- 8 г меда
- 10 г соевого соуса
- 15 г апельсинового фреша
- 8 г оливкового масла
- 3 г сока юдзу
Как приготовить:
Шаг 1. Нарезанные ломтиками свежие огурцы соедините с нашинкованной белокочанной капустой, тонкими слайсами цуккини, двумя видами фасоли, рукколой и шпинатом, сверху выложите половинку свежего авокадо.
Шаг 2. Заправьте салат оливковым маслом и соусом на основе меда, соевого соуса, апельсинового фреша, оливкового масла и сока юдзу. Украсьте семенами тыквы.
Фото: gettyimages, архив пресс-служб
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