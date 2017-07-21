6 необычных рецептов с малиной
Салат с куриной печенью и муссом из мягкого сыра с малиной от «Траттория Luigi»
Вам понадобится:
Для соуса:
- малина свежая — 150 г
- сахар — 150 г
- бальзамический уксус — 2-3 капли
Сахар с малиной взбить в блендере, при помощи сита отделить от семечек и вскипятить. Дать остыть. Перед подачей добавить бальзамический уксус.
Для мусса:
- мягкий сливочный сыр — 100 г
- свежая малина — 15 ягод
- мука из жареного миндаля — 10 г
- черный молотый перец — по вкусу
Раздавить вилкой ягоды. Добавить сыр, муку и перец. Перемешать до консистенции мусса. Оформить при помощи двух ложек кнели, по две штуки на каждую порцию салата.
Для заправки «Самбука»:
- самбука — 150 г
- оливковое масло — 120 г
- бадьян — 1 шт.
- густой мед — 1 ч. ложка
- яблочный уксус — 4-5 ст. ложек
Фламбировать самбуку. Смешать с оливковым маслом и бадьяном. Взбить в блендере, процедить через сито. Мед смешать с яблочным уксусом. Добавить к маслу с самбукой. Смешать.
Приготовление:
80-10 граммов куриной печени обвалять в муке и обжарить на сливочном масле. Выложить на тарелку печень и кнели. Полить малиновым соусом. Добавить микс салатов, полить заправкой.
Десертный суп от ресторана «Шотладская клетка»
Вам понадобится:
- малина — 200 г
- клубника — 200 г
- вишня — 200 г
- сахар — 200 г
- лимон — 16 г
Приготовление:
Ягоды засыпать сахаром, добавить немного воды и варить 10 минут. Добавить лимонный сок. Пробить блендером и процедить, затем прокипятить. При подаче добавить шарик мороженого. Холодный ягодный суп с ванильным мороженым — легкий и необычайно вкусный десерт.
Малиновый чай с имбирем от ресторана Cristian
Вам понадобится:
- малиновое пюре — 70 мл
- имбирный фреш — 20 мл
- сироп лимонника — 40 мл
- вода — 200 мл
- имбирь свежий — 3 слайса
- малина свежая — 3 шт.
- мята свежая — 10 г
Приготовление:
Малиновое пюре, имбирный фреш, сироп, свежий имбирь, воду поместить в чайник. Довести до кипения. Разлить по чашкам. Украсить мятой и свежей малиной.
Эклер «Страсть» с малиной от кафе-пекарни «Хлебная лавка»
Вам понадобится:
Для заварного теста:
- молоко — 255 г
- вода — 255 г
- масло сливочное — 205 г
- соль — 5 г
- сахар — 12 г
- мука — 210 г
- яйца — 8 шт.
Приготовление:
Молоко смешать с водой, маслом, солью и сахаром, мукой, довести до кипения, заварить тесто при интенсивном непрерывном помешивании в течение трех минут. Снять с плиты и при помешивании добавить яйца, затем остудить. Положить в кондитерский мешок. Отсадить эклеры.
Для хрустианта:
- белки — 180 г
- сахар тростниковый — 185 г
- масло сливочное — 155 г
Приготовление:
Смешать белки с сахаром и сливочным маслом, разрезать на кусочки по 100 граммов, раскатать скалкой между двух пергаментных листов до толщины 3 мм, вырезать по форме эклера и положить сверху на готовый сырой эклер.
Для желе малинового:
- пюре малиновое — 300 г
- сахар тростниковый — 40 г
- желатин — 7 г
- пектин — 4 г
- сахар — 10 г
Приготовление:
Пюре малиновое с сахаром довести до кипения, смешать с пектином, проварить две-три минуты, снять с огня, добавить желатин, затем остудить.
Для английского заварного крема:
- сливки 35% — 325 .
- сахар — 65 г
- молоко — 325 г
- желток — 7 шт.
Приготовление:
Смешать все продукты и на водяной бане довести до температуры 80 градусов. В 750 граммов крема добавить 100 граммов растопленного белого шоколада.
Для декора:
- сахарная пудра — 1 г
- фисташки — 3 г
- малина — 5 шт.
Приготовление:
У готового эклера срезать верхушку, наполнить заварным кремом и украсить свежей малиной, накрыть верхушкой, посыпать сахарной пудрой и украсить каплями из малинового желе и посыпать измельченными фисташками.
Творожно-малиновое суфле от ресторана «Шотландская клетка»
Вам понадобится:
- сахарная пудра — 2 ст. ложки
- ванильный сахар — 5 г
- нежирные сливки — 100
- творог — 400 г
- сметана — 200 г
- желатин — 15 г
- малина — 200 г
- ягодный джем/варенье — 2 ст. ложки
Приготовление:
Творог протереть через сито. Желатин замочить в холодной воде. В творог добавить сметану, сахарную пудру, соль, ванильный сахар, сливки и хорошо перемешать. Затем ввести желатин и разлить по формам. Поставить в холодильник на четыре часа. Подавать с соусом (вареньем) из черники и ягодами голубики.
Малиновый сет с листьями лайма от ресторана «Чайхона №1» Тимура Ланского
Вам понадобится:
- малина свежая — 40 г
- фреш лайма — 20 мл
- листья лайма — 1 г
- малиновый фреш — 50 мл
- водка — 60 мл
Приготовление:
Помять лист лайма руками, поместить его в блендер, добавить малину, фреш, морс, водку и лед. Взбить. Перелить содержимое блендера в шоты. Подать напитки на стол.
Фото: istock, архив ресторанов