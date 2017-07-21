Самое известное блюдо из малины — варенье. Но ее можно использовать и в других не менее вкусных блюдах. Попробуйте приготовить по рецептам шеф-поваров лучших московских ресторанов — вам обязательно понравятся неожиданные сочетания вкуса малины с другими продуктами.

Салат с куриной печенью и муссом из мягкого сыра с малиной от «Траттория Luigi»

Вам понадобится:

Для соуса:

  • малина свежая — 150 г
  • сахар — 150 г
  • бальзамический уксус — 2-3 капли

Сахар с малиной взбить в блендере, при помощи сита отделить от семечек и вскипятить. Дать остыть. Перед подачей добавить бальзамический уксус.

Для мусса:

  • мягкий сливочный сыр — 100 г
  • свежая малина — 15 ягод
  • мука из жареного миндаля — 10 г
  • черный молотый перец — по вкусу

Раздавить вилкой ягоды. Добавить сыр, муку и перец. Перемешать до консистенции мусса. Оформить при помощи двух ложек кнели, по две штуки на каждую порцию салата.

Для заправки «Самбука»:

  • самбука — 150 г
  • оливковое масло — 120 г
  • бадьян — 1 шт.
  • густой мед — 1 ч. ложка
  • яблочный уксус — 4-5 ст. ложек

Фламбировать самбуку. Смешать с оливковым маслом и бадьяном. Взбить в блендере, процедить через сито. Мед смешать с яблочным уксусом. Добавить к маслу с самбукой. Смешать.

Приготовление:

80-10 граммов куриной печени обвалять в муке и обжарить на сливочном масле. Выложить на тарелку печень и кнели. Полить малиновым соусом. Добавить микс салатов, полить заправкой.

Десертный суп от ресторана «Шотладская клетка»

Вам понадобится:

  • малина — 200 г
  • клубника — 200 г
  • вишня — 200 г
  • сахар — 200 г
  • лимон — 16 г

Приготовление:

Ягоды засыпать сахаром, добавить немного воды и варить 10 минут. Добавить лимонный сок. Пробить блендером и процедить, затем прокипятить. При подаче добавить шарик мороженого. Холодный ягодный суп с ванильным мороженым — легкий и необычайно вкусный десерт.

Малиновый чай с имбирем от ресторана Cristian

Вам понадобится:

  • малиновое пюре — 70 мл
  • имбирный фреш — 20 мл
  • сироп лимонника — 40 мл
  • вода — 200 мл
  • имбирь свежий — 3 слайса
  • малина свежая — 3 шт.
  • мята свежая — 10 г

Приготовление:

Малиновое пюре, имбирный фреш, сироп, свежий имбирь, воду поместить в чайник. Довести до кипения. Разлить по чашкам. Украсить мятой и свежей малиной.

Эклер «Страсть» с малиной от кафе-пекарни «Хлебная лавка»

Вам понадобится:

Для заварного теста:

  • молоко — 255 г
  • вода — 255 г
  • масло сливочное — 205 г
  • соль — 5 г
  • сахар — 12 г
  • мука — 210 г
  • яйца — 8 шт.

Приготовление:

Молоко смешать с водой, маслом, солью и сахаром, мукой, довести до кипения, заварить тесто при интенсивном непрерывном помешивании в течение трех минут. Снять с плиты и при помешивании добавить яйца, затем остудить. Положить в кондитерский мешок. Отсадить эклеры.

Для хрустианта:

  • белки — 180 г
  • сахар тростниковый — 185 г
  • масло сливочное — 155 г

Приготовление:

Смешать белки с сахаром и сливочным маслом, разрезать на кусочки по 100 граммов, раскатать скалкой между двух пергаментных листов до толщины 3 мм, вырезать по форме эклера и положить сверху на готовый сырой эклер.

Для желе малинового:

  • пюре малиновое — 300 г
  • сахар тростниковый — 40 г
  • желатин — 7 г
  • пектин — 4 г
  • сахар — 10 г

Приготовление:

Пюре малиновое с сахаром довести до кипения, смешать с пектином, проварить две-три минуты, снять с огня, добавить желатин, затем остудить.

Для английского заварного крема:

  • сливки 35% — 325 .
  • сахар — 65 г
  • молоко — 325 г
  • желток — 7 шт.

Приготовление:

Смешать все продукты и на водяной бане довести до температуры 80 градусов. В 750 граммов крема добавить 100 граммов растопленного белого шоколада.

Для декора:

  • сахарная пудра — 1 г
  • фисташки — 3 г
  • малина — 5 шт.

Приготовление:

У готового эклера срезать верхушку, наполнить заварным кремом и украсить свежей малиной, накрыть верхушкой, посыпать сахарной пудрой и украсить каплями из малинового желе и посыпать измельченными фисташками.

Творожно-малиновое суфле от ресторана «Шотландская клетка»

Вам понадобится:

  • сахарная пудра — 2 ст. ложки
  • ванильный сахар — 5 г
  • нежирные сливки — 100
  • творог — 400 г
  • сметана — 200 г
  • желатин — 15 г
  • малина — 200 г
  • ягодный джем/варенье — 2 ст. ложки

Приготовление:

Творог протереть через сито. Желатин замочить в холодной воде. В творог добавить сметану, сахарную пудру, соль, ванильный сахар, сливки и хорошо перемешать. Затем ввести желатин и разлить по формам. Поставить в холодильник на четыре часа. Подавать с соусом (вареньем) из черники и ягодами голубики.

Малиновый сет с листьями лайма от ресторана «Чайхона №1» Тимура Ланского

Вам понадобится:

  • малина свежая — 40 г
  • фреш лайма — 20 мл
  • листья лайма — 1 г
  • малиновый фреш — 50 мл
  • водка — 60 мл

Приготовление:

Помять лист лайма руками, поместить его в блендер, добавить малину, фреш, морс, водку и лед. Взбить. Перелить содержимое блендера в шоты. Подать напитки на стол.

Фото: istock, архив ресторанов