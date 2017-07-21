Самое известное блюдо из малины — варенье. Но ее можно использовать и в других не менее вкусных блюдах. Попробуйте приготовить по рецептам шеф-поваров лучших московских ресторанов — вам обязательно понравятся неожиданные сочетания вкуса малины с другими продуктами.

Салат с куриной печенью и муссом из мягкого сыра с малиной от «Траттория Luigi»

Вам понадобится: Для соуса: малина свежая — 150 г

сахар — 150 г

бальзамический уксус — 2-3 капли Сахар с малиной взбить в блендере, при помощи сита отделить от семечек и вскипятить. Дать остыть. Перед подачей добавить бальзамический уксус. Для мусса: мягкий сливочный сыр — 100 г

свежая малина — 15 ягод

мука из жареного миндаля — 10 г

черный молотый перец — по вкусу Раздавить вилкой ягоды. Добавить сыр, муку и перец. Перемешать до консистенции мусса. Оформить при помощи двух ложек кнели, по две штуки на каждую порцию салата. Для заправки «Самбука»: самбука — 150 г

оливковое масло — 120 г

бадьян — 1 шт.

густой мед — 1 ч. ложка

яблочный уксус — 4-5 ст. ложек Фламбировать самбуку. Смешать с оливковым маслом и бадьяном. Взбить в блендере, процедить через сито. Мед смешать с яблочным уксусом. Добавить к маслу с самбукой. Смешать. Приготовление: 80-10 граммов куриной печени обвалять в муке и обжарить на сливочном масле. Выложить на тарелку печень и кнели. Полить малиновым соусом. Добавить микс салатов, полить заправкой. Десертный суп от ресторана «Шотладская клетка»

Вам понадобится: малина — 200 г

клубника — 200 г

вишня — 200 г

сахар — 200 г

лимон — 16 г Приготовление: Ягоды засыпать сахаром, добавить немного воды и варить 10 минут. Добавить лимонный сок. Пробить блендером и процедить, затем прокипятить. При подаче добавить шарик мороженого. Холодный ягодный суп с ванильным мороженым — легкий и необычайно вкусный десерт. Малиновый чай с имбирем от ресторана Cristian

Вам понадобится: малиновое пюре — 70 мл

имбирный фреш — 20 мл

сироп лимонника — 40 мл

вода — 200 мл

имбирь свежий — 3 слайса

малина свежая — 3 шт.

мята свежая — 10 г Приготовление: Малиновое пюре, имбирный фреш, сироп, свежий имбирь, воду поместить в чайник. Довести до кипения. Разлить по чашкам. Украсить мятой и свежей малиной. Эклер «Страсть» с малиной от кафе-пекарни «Хлебная лавка»

Вам понадобится: Для заварного теста: молоко — 255 г

вода — 255 г

масло сливочное — 205 г

соль — 5 г

сахар — 12 г

мука — 210 г

яйца — 8 шт. Приготовление: Молоко смешать с водой, маслом, солью и сахаром, мукой, довести до кипения, заварить тесто при интенсивном непрерывном помешивании в течение трех минут. Снять с плиты и при помешивании добавить яйца, затем остудить. Положить в кондитерский мешок. Отсадить эклеры. Для хрустианта: белки — 180 г

сахар тростниковый — 185 г

масло сливочное — 155 г Приготовление: Смешать белки с сахаром и сливочным маслом, разрезать на кусочки по 100 граммов, раскатать скалкой между двух пергаментных листов до толщины 3 мм, вырезать по форме эклера и положить сверху на готовый сырой эклер. Для желе малинового: пюре малиновое — 300 г

сахар тростниковый — 40 г

желатин — 7 г

пектин — 4 г

сахар — 10 г Приготовление: Пюре малиновое с сахаром довести до кипения, смешать с пектином, проварить две-три минуты, снять с огня, добавить желатин, затем остудить. Для английского заварного крема: сливки 35% — 325 .

сахар — 65 г

молоко — 325 г

желток — 7 шт. Приготовление: Смешать все продукты и на водяной бане довести до температуры 80 градусов. В 750 граммов крема добавить 100 граммов растопленного белого шоколада. Для декора: сахарная пудра — 1 г

фисташки — 3 г

малина — 5 шт. Приготовление: У готового эклера срезать верхушку, наполнить заварным кремом и украсить свежей малиной, накрыть верхушкой, посыпать сахарной пудрой и украсить каплями из малинового желе и посыпать измельченными фисташками. Творожно-малиновое суфле от ресторана «Шотландская клетка»

Вам понадобится: сахарная пудра — 2 ст. ложки

ванильный сахар — 5 г

нежирные сливки — 100

творог — 400 г

сметана — 200 г

желатин — 15 г

малина — 200 г

ягодный джем/варенье — 2 ст. ложки Приготовление: Творог протереть через сито. Желатин замочить в холодной воде. В творог добавить сметану, сахарную пудру, соль, ванильный сахар, сливки и хорошо перемешать. Затем ввести желатин и разлить по формам. Поставить в холодильник на четыре часа. Подавать с соусом (вареньем) из черники и ягодами голубики. Малиновый сет с листьями лайма от ресторана «Чайхона №1» Тимура Ланского

Вам понадобится: малина свежая — 40 г

фреш лайма — 20 мл

листья лайма — 1 г

малиновый фреш — 50 мл

водка — 60 мл Приготовление: Помять лист лайма руками, поместить его в блендер, добавить малину, фреш, морс, водку и лед. Взбить. Перелить содержимое блендера в шоты. Подать напитки на стол.