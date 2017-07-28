Заготовки — это пойманное и закупоренное в банки лето. Предлагаем вам несколько рецептов, которые помогут сохранить вкус овощей и фруктов до зимы.

Диетологи подвергают сомнению пользу солений, варений и маринадов. С одной стороны, они правы: термическая обработка и длительное хранение уничтожают многие витамины и микроэлементы, содержащиеся в овощах, фруктах, грибах и ягодах. Но, с другой стороны, стоит помнить о принципе сезонности: если вы покупаете продукты в январе, то их полезные свойства под большим вопросом. Если в августе вы поколдуете несколько часов над дымящимися кастрюлями, то поздней осенью или зимой достанете с полок красивые баночки, в которых искрится персиковое варенье или ровными рядами солдатиков стоят огурцы. Ими приятно угощать гостей или баловать близких, причем вам не нужно деревянных кадок, особого таланта или много времени. Passion.ru предлагает вам легкие опробованные рецепты. Овощи и грибы

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