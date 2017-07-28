Лучшие рецепты летних заготовок
Диетологи подвергают сомнению пользу солений, варений и маринадов. С одной стороны, они правы: термическая обработка и длительное хранение уничтожают многие витамины и микроэлементы, содержащиеся в овощах, фруктах, грибах и ягодах. Но, с другой стороны, стоит помнить о принципе сезонности: если вы покупаете продукты в январе, то их полезные свойства под большим вопросом.
Если в августе вы поколдуете несколько часов над дымящимися кастрюлями, то поздней осенью или зимой достанете с полок красивые баночки, в которых искрится персиковое варенье или ровными рядами солдатиков стоят огурцы. Ими приятно угощать гостей или баловать близких, причем вам не нужно деревянных кадок, особого таланта или много времени. Passion.ru предлагает вам легкие опробованные рецепты.
Овощи и грибы
Многие хозяйки добавляют в соления уксус или аспирин. С этими ингредиентами надо обходиться осторожно, потому что они способны вызвать аллергическую реакцию или спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ. Поэтому мы предлагаем рецепты без них.
Кроме традиционного консервирования помидоров есть и другой вариант — вялить их в духовке. Вы получите совершенно иной вкус. Обязательно попробуйте!
Если вы хотите попробовать нечто неожиданное, то замаринуйте кабачки. Это быстрый способ, при котором сохранятся все полезные свойства продукта.
Рецепты с баклажанами, грибами, капустой вы найдете по ссылкам:
Консервированный салат из баклажанов
Маринованная капуста: рецепты приготовления
Фрукты и ягоды
Варенья и джемы не будут угрожать вашей фигуре, если есть их по 3-5 ложек в день. И вы сохраните витамины, если не будете подолгу томить ягоды и фрукты на огне. Как это правильно делать, читайте в инструкции к варенью-пятиминутке.
Наверняка вы не раз пробовали варенье из яблок или малины. Зачем каждый раз создавать привычные вкусы? Попробуйте что-то новенькое, например, айву с корицей или с апельсином. Даже те члены семьи, которые морщатся, когда вы обычно достаете баночки из кладовки, будут рады вашим экспериментам.
Хотя все мы любим черешню и клубнику, но лето в первую очередь ассоциируется с арбузом. Почему бы не приготовить из него варенье? Кстати, дыня для этого тоже прекрасно подойдет. Вы найдете в подборке несколько любопытных идей.
Еще несколько легких и вкусных рецептов:
Фото: shutterstock/vostok