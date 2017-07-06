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Салат из свекольных листьев

Вам понадобится:

  • свекольная ботва – 1 пучок
  • красный лук – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • укроп – 1 пучок
  • кедровые орешки — 1 горсть,
  • масло оливковое — 2 ст. ложки
  • специи

Приготовление:

Листья свеклы (лучше брать для салата листья свеклы, у которой еще не образовались клубни) хорошо промыть и обсушить. Затем нашинковать и выложить в миску. Лук нарезать тонкими полукольцами. Чеснок измельчить на терке или произвольно (можно воспользоваться прессом). Укроп измельчить. Соединить в миске нашинкованную ботву, полукольца лука, измельченный чеснок и укроп, добавить масло и специи, перемешать. Выложить салат на тарелки и посыпать кедровыми орешками.

Суп овощной

Вам понадобится:

  • бульон (мясной, куриный или вода) — 1,5-2 л
  • готовая заправка для борща «Магги» — 1 упаковка
  • картофель — 4 шт.
  • капуста квашеная (свежая) — 250 г
  • зелень — по вкусу
  • специи

Приготовление:

Картофель нарезать произвольно: кубиками, брусочками. В закипевший бульон или воду опустить картофель и варить минут 10 на среднем огне, затем добавить капусту и измельченные стебли укропа и (или) петрушки. Довести суп до готовности — варить, пока капуста не станет мягкой. Снова довести суп до кипения и добавить заправку для борща с оставшейся зеленью. При необходимости добавить специи по вкусу. Варить три минуты после закипания на среднем огне.

Куриная грудка в соусе терияки

Вам понадобится:

  • куриная грудка без кожи — 2-3 шт.
  • соус терияки — 1 бутылочка
  • стебель сельдерея — 1 шт.
  • брокколи — 1 кочан
  • кинза
  • соль, перец

Приготовление:

Тщательно промойте грудки и разрежьте их пополам, затем сделайте продольные надрезы. Замаринуйте в соусе, добавив соль, перец, и дайте настояться 30-40 минут. Смажьте фольгу растительным маслом и выложите на нее грудки, тонкими кусочками нарежьте сельдерей и положите капусту, разобранную на соцветия. Положите веточки кинзы, долейте оставшийся соус и заверните грудки в фольку. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40. Подавать можно с рисом.

Фото: istockphoto.com