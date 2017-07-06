Passion.ru подготовил для вас подборку рецептов легких и вкусных блюд на каждый день. Попробуйте приготовить — и обязательно поделитесь впечатлениями в комментариях.

Салат из свекольных листьев Вам понадобится: свекольная ботва – 1 пучок

красный лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

укроп – 1 пучок

кедровые орешки — 1 горсть,

масло оливковое — 2 ст. ложки

специи Приготовление: Листья свеклы (лучше брать для салата листья свеклы, у которой еще не образовались клубни) хорошо промыть и обсушить. Затем нашинковать и выложить в миску. Лук нарезать тонкими полукольцами. Чеснок измельчить на терке или произвольно (можно воспользоваться прессом). Укроп измельчить. Соединить в миске нашинкованную ботву, полукольца лука, измельченный чеснок и укроп, добавить масло и специи, перемешать. Выложить салат на тарелки и посыпать кедровыми орешками. Суп овощной

Вам понадобится: бульон (мясной, куриный или вода) — 1,5-2 л

готовая заправка для борща «Магги» — 1 упаковка

картофель — 4 шт.

капуста квашеная (свежая) — 250 г

зелень — по вкусу

специи Приготовление: Картофель нарезать произвольно: кубиками, брусочками. В закипевший бульон или воду опустить картофель и варить минут 10 на среднем огне, затем добавить капусту и измельченные стебли укропа и (или) петрушки. Довести суп до готовности — варить, пока капуста не станет мягкой. Снова довести суп до кипения и добавить заправку для борща с оставшейся зеленью. При необходимости добавить специи по вкусу. Варить три минуты после закипания на среднем огне. Куриная грудка в соусе терияки

Вам понадобится: куриная грудка без кожи — 2-3 шт.

соус терияки — 1 бутылочка

стебель сельдерея — 1 шт.

брокколи — 1 кочан

кинза

соль, перец Приготовление: Тщательно промойте грудки и разрежьте их пополам, затем сделайте продольные надрезы. Замаринуйте в соусе, добавив соль, перец, и дайте настояться 30-40 минут. Смажьте фольгу растительным маслом и выложите на нее грудки, тонкими кусочками нарежьте сельдерей и положите капусту, разобранную на соцветия. Положите веточки кинзы, долейте оставшийся соус и заверните грудки в фольку. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40. Подавать можно с рисом.