Легко приготовить: 3 простых блюда на каждый день
Салат из свекольных листьев
Вам понадобится:
- свекольная ботва – 1 пучок
- красный лук – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- укроп – 1 пучок
- кедровые орешки — 1 горсть,
- масло оливковое — 2 ст. ложки
- специи
Приготовление:
Листья свеклы (лучше брать для салата листья свеклы, у которой еще не образовались клубни) хорошо промыть и обсушить. Затем нашинковать и выложить в миску. Лук нарезать тонкими полукольцами. Чеснок измельчить на терке или произвольно (можно воспользоваться прессом). Укроп измельчить. Соединить в миске нашинкованную ботву, полукольца лука, измельченный чеснок и укроп, добавить масло и специи, перемешать. Выложить салат на тарелки и посыпать кедровыми орешками.
Суп овощной
Вам понадобится:
- бульон (мясной, куриный или вода) — 1,5-2 л
- готовая заправка для борща «Магги» — 1 упаковка
- картофель — 4 шт.
- капуста квашеная (свежая) — 250 г
- зелень — по вкусу
- специи
Приготовление:
Картофель нарезать произвольно: кубиками, брусочками. В закипевший бульон или воду опустить картофель и варить минут 10 на среднем огне, затем добавить капусту и измельченные стебли укропа и (или) петрушки. Довести суп до готовности — варить, пока капуста не станет мягкой. Снова довести суп до кипения и добавить заправку для борща с оставшейся зеленью. При необходимости добавить специи по вкусу. Варить три минуты после закипания на среднем огне.
Куриная грудка в соусе терияки
Вам понадобится:
- куриная грудка без кожи — 2-3 шт.
- соус терияки — 1 бутылочка
- стебель сельдерея — 1 шт.
- брокколи — 1 кочан
- кинза
- соль, перец
Приготовление:
Тщательно промойте грудки и разрежьте их пополам, затем сделайте продольные надрезы. Замаринуйте в соусе, добавив соль, перец, и дайте настояться 30-40 минут. Смажьте фольгу растительным маслом и выложите на нее грудки, тонкими кусочками нарежьте сельдерей и положите капусту, разобранную на соцветия. Положите веточки кинзы, долейте оставшийся соус и заверните грудки в фольку. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40. Подавать можно с рисом.
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