5 интересных фактов

  1. Тело у миноги длинное, она очень похожа на угря, но... Минога не рыба. Это простейшее позвоночное животное, близкое к рыбам. А еще минога — хищник.
  2. По вкусовым качествам лучшей считается минога речная. Ее калорийность составляет примерно 88 ккал, это 4% суточной нормы. Из них 70% — белки, 18% — жиры, углеводов в составе нет совсем. Миноги очень жирные, по этой причине их много и не съешь.
  3. Мясо миноги содержит витамин РР и такие минеральные вещества, как никель, молибден, фтор, хлор и хром. В этой «рыбе» отсутствует костная ткань, желчь, поэтому ее можно не потрошить и употреблять целиком.
  4. Прежде чем готовить миногу, ее следует тщательно промыть, избавив от слизи. Хорошо, если у вас будет время засыпать ее солью на 15-30 минут, а потом промыть еще раз.
  5. Минога — любимое блюдо в ресторанах Прибалтики, ее там подают в маринаде. А вообще ее проще всего обжарить, обваляв в муке. Вкуснотища!

Маринованные миноги

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • сахар — 2 ст. ложки
  • соль — 1 ст. ложка
  • специи (лавровый лист, перец душистый и черный, гвоздика) — по вкусу
  • столовый уксус 9% — 3-4 ст. ложки
  • растительное масло

Приготовление: 

Миноги тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Запеките их в духовке или обжарьте на растительном масле. Морковь и лук нашинкуйте и тоже обжарьте на растительном масле.

Выложите миноги в глубокое блюдо (типа утятницы), сверху поместите зажарку.

Готовим маринад: к литру холодной воды добавляем соль, сахар и специи, доводим до кипения и оставляем кипеть на медленном огне пять минут. Добавляем уксус и варим еще в течение минуты. Заливаем миноги кипящим маринадом так, чтобы вода покрыла зажарку на 5-7 мм. Дайте маринаду остыть и убирайте блюдо в холодильник на два-три дня.

Затем миног можно просто нарезать и подавать с молодым картофелем.

Фото: istockphoto.com

 