Проходя сегодня по рыбным рядам на рынке, можно увидеть странных созданий, напоминающих маленьких угрей, их продают в пенопластовых коробках. Это миноги. Никогда не пробовали? Зря, их мясо очень питательное и вкусное. Древние римляне, кстати, считали миногу деликатесом. А в Европе только зажиточные люди могли себе позволить есть такую рыбу.

5 интересных фактов

Тело у миноги длинное, она очень похожа на угря, но... Минога не рыба. Это простейшее позвоночное животное, близкое к рыбам. А еще минога — хищник. По вкусовым качествам лучшей считается минога речная. Ее калорийность составляет примерно 88 ккал, это 4% суточной нормы. Из них 70% — белки, 18% — жиры, углеводов в составе нет совсем. Миноги очень жирные, по этой причине их много и не съешь. Мясо миноги содержит витамин РР и такие минеральные вещества, как никель, молибден, фтор, хлор и хром. В этой «рыбе» отсутствует костная ткань, желчь, поэтому ее можно не потрошить и употреблять целиком. Прежде чем готовить миногу, ее следует тщательно промыть, избавив от слизи. Хорошо, если у вас будет время засыпать ее солью на 15-30 минут, а потом промыть еще раз. Минога — любимое блюдо в ресторанах Прибалтики, ее там подают в маринаде. А вообще ее проще всего обжарить, обваляв в муке. Вкуснотища!

Маринованные миноги

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

сахар — 2 ст. ложки

соль — 1 ст. ложка

специи (лавровый лист, перец душистый и черный, гвоздика) — по вкусу

столовый уксус 9% — 3-4 ст. ложки

растительное масло

Приготовление:

Миноги тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Запеките их в духовке или обжарьте на растительном масле. Морковь и лук нашинкуйте и тоже обжарьте на растительном масле.

Выложите миноги в глубокое блюдо (типа утятницы), сверху поместите зажарку.

Готовим маринад: к литру холодной воды добавляем соль, сахар и специи, доводим до кипения и оставляем кипеть на медленном огне пять минут. Добавляем уксус и варим еще в течение минуты. Заливаем миноги кипящим маринадом так, чтобы вода покрыла зажарку на 5-7 мм. Дайте маринаду остыть и убирайте блюдо в холодильник на два-три дня.

Затем миног можно просто нарезать и подавать с молодым картофелем.

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