Салат с авокадо и киноа

От шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная Лавка» Михаила Симагина

Вам понадобится:

  • соус для салата — 50 г

Для заправки:

  • мед цветочный — 15 г
  • масло оливковое — 65 г
  • уксус малиновый — 10 г
  • горчица дижонская — 10 г
  • соевый соус — 14 г

Для салата:

  • огурцы очищенные — 55 г
  • авокадо — 50 г
  • кинза — 3 г
  • руккола — 10 г
  • киноа — 40 г
  • помидоры конкасе (без кожи) — 30 г
  • орехи кедровые — 10 г
  • чипсы из киноа — 1 шт.
  • французский багет — 30 г

Для чипсов:

  • пармезан — 30 г
  • кунжут белый — 10 г
  • кунжут черный — 10 г
  • киноа — 20 г

Способ приготовления:

Для приготовления заправки смешать все ингредиенты для соуса и слегка взбить венчиком.

Все ингредиенты для приготовления чипсов перемешать, выложить на противень в форме чипсов и запечь в духовке минут пять до золотистой корочки. Французский багет нарезать тонкими слайсами и немного подсушить в духовке.

Для приготовления салата киноа отварить и охладить. Помидоры конкасе, огурцы и авокадо нарезать слайсами. Перемешать с киноа и добавить заправку. Выложить в тарелку и украсить рукколой и кинзой. Посыпать кедровыми орешками.

Сверху салат декорировать чипсами из киноа и французским багетом.

Салат с морепродуктами

От шеф-повара True Cost bar&grill Артема Миненкова

Вам понадобится:

  • микс салатов — 5 г
  • креветки 21/25 — 45 г
  • спаржа — 25 г
  • помидоры черри — 30 г
  • заправка юдзу — 20 г
  • сок лайма — 10 г
  • соус мирин — 5 г
  • соус соевый — 5 г
  • масло оливковое — 5 г
  • соус песто — 5 г
  • масло растительное — 15 г
  • гребешок запеченный — 20 г
  • щупальца кальмара отварные — 40 г

Способ приготовления:

На растительном масле обжарить креветки, кальмары и спаржу. Гребешок промыть и запечь в духовке три-четыре минуты, после чего полить соусом песто и положить на край овальной тарелки. В полусфере перемешать салат, помидоры и морепродукты со спаржей. Заправить юдзу, выложить на тарелку.

Для приготовления соуса юдзу соевый соус, сок лайма и мирин перемешать венчиком.