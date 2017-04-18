Салат с авокадо и киноа
От шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная Лавка» Михаила Симагина
Вам понадобится:
- соус для салата — 50 г
Для заправки:
- мед цветочный — 15 г
- масло оливковое — 65 г
- уксус малиновый — 10 г
- горчица дижонская — 10 г
- соевый соус — 14 г
Для салата:
- огурцы очищенные — 55 г
- авокадо — 50 г
- кинза — 3 г
- руккола — 10 г
- киноа — 40 г
- помидоры конкасе (без кожи) — 30 г
- орехи кедровые — 10 г
- чипсы из киноа — 1 шт.
- французский багет — 30 г
Для чипсов:
- пармезан — 30 г
- кунжут белый — 10 г
- кунжут черный — 10 г
- киноа — 20 г
Способ приготовления:
Для приготовления заправки смешать все ингредиенты для соуса и слегка взбить венчиком.
Все ингредиенты для приготовления чипсов перемешать, выложить на противень в форме чипсов и запечь в духовке минут пять до золотистой корочки. Французский багет нарезать тонкими слайсами и немного подсушить в духовке.
Для приготовления салата киноа отварить и охладить. Помидоры конкасе, огурцы и авокадо нарезать слайсами. Перемешать с киноа и добавить заправку. Выложить в тарелку и украсить рукколой и кинзой. Посыпать кедровыми орешками.
Сверху салат декорировать чипсами из киноа и французским багетом.
Салат с морепродуктами
От шеф-повара True Cost bar&grill Артема Миненкова
Вам понадобится:
- микс салатов — 5 г
- креветки 21/25 — 45 г
- спаржа — 25 г
- помидоры черри — 30 г
- заправка юдзу — 20 г
- сок лайма — 10 г
- соус мирин — 5 г
- соус соевый — 5 г
- масло оливковое — 5 г
- соус песто — 5 г
- масло растительное — 15 г
- гребешок запеченный — 20 г
- щупальца кальмара отварные — 40 г
Способ приготовления:
На растительном масле обжарить креветки, кальмары и спаржу. Гребешок промыть и запечь в духовке три-четыре минуты, после чего полить соусом песто и положить на край овальной тарелки. В полусфере перемешать салат, помидоры и морепродукты со спаржей. Заправить юдзу, выложить на тарелку.
Для приготовления соуса юдзу соевый соус, сок лайма и мирин перемешать венчиком.