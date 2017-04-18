Весна! Хочется солнца, легкости и витаминов. Специально для своих читательниц Passion.ru собрал семь легких витаминных салатов от лучших шеф-поваров столичных ресторанов.

Салат с авокадо и киноа

От шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная Лавка» Михаила Симагина

Вам понадобится:

соус для салата — 50 г

Для заправки:

мед цветочный — 15 г

масло оливковое — 65 г

уксус малиновый — 10 г

горчица дижонская — 10 г

соевый соус — 14 г

Для салата:

огурцы очищенные — 55 г

авокадо — 50 г

кинза — 3 г

руккола — 10 г

киноа — 40 г

помидоры конкасе (без кожи) — 30 г

орехи кедровые — 10 г

чипсы из киноа — 1 шт.

французский багет — 30 г

Для чипсов:

пармезан — 30 г

кунжут белый — 10 г

кунжут черный — 10 г

киноа — 20 г

Способ приготовления:

Для приготовления заправки смешать все ингредиенты для соуса и слегка взбить венчиком.

Все ингредиенты для приготовления чипсов перемешать, выложить на противень в форме чипсов и запечь в духовке минут пять до золотистой корочки. Французский багет нарезать тонкими слайсами и немного подсушить в духовке.

Для приготовления салата киноа отварить и охладить. Помидоры конкасе, огурцы и авокадо нарезать слайсами. Перемешать с киноа и добавить заправку. Выложить в тарелку и украсить рукколой и кинзой. Посыпать кедровыми орешками.

Сверху салат декорировать чипсами из киноа и французским багетом.

Салат с морепродуктами

От шеф-повара True Cost bar&grill Артема Миненкова

Вам понадобится:

микс салатов — 5 г

креветки 21/25 — 45 г

спаржа — 25 г

помидоры черри — 30 г

заправка юдзу — 20 г

сок лайма — 10 г

соус мирин — 5 г

соус соевый — 5 г

масло оливковое — 5 г

соус песто — 5 г

масло растительное — 15 г

гребешок запеченный — 20 г

щупальца кальмара отварные — 40 г

Способ приготовления:

На растительном масле обжарить креветки, кальмары и спаржу. Гребешок промыть и запечь в духовке три-четыре минуты, после чего полить соусом песто и положить на край овальной тарелки. В полусфере перемешать салат, помидоры и морепродукты со спаржей. Заправить юдзу, выложить на тарелку.

Для приготовления соуса юдзу соевый соус, сок лайма и мирин перемешать венчиком.