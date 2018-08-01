Вы точно захотите попробовать: 5 летних салатов от ведущих шефов

Салат с авокадо и яйцом пашот
Рецепт от ресторана Valenok, шеф-повар Сергей Батуко
Вам понадобится:
- Авокадо – 100 г
- Помидоры бакинские – 100 г
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Руккола – 15 г
- Кинза – 5 г
- Масло оливковое – 40 мл
- Соль – 2 г
- Перец черный молотый – 1 г
- Земля из маслин – 2 г
Приготовление:
Помидоры нарезать большими кубиками, авокадо нарезать мелкими кубиками, добавить рукколу, соль, перец, оливковое масло и мелко рубленную кинзу, перемешать и выложить на тарелку. Сверху поместить готовые яйца пашот. Салат посыпать землей из маслин.
Салат из тонкого тофу с огурцом и кинзой
Рецепт от ресторана Hong Kong, шеф-повара Дмитрия Шуршакова
Вам понадобится:
- Тофу листовой - 50 гр.
- Морковь - 20 гр.
- Китайская капуста - 30 гр.
- Лапша рисовая - 50 гр.
- Огурец свежий - 10 гр.
- Кинза - 5 гр.
- Чеснок - 2 гр.
- Кунжут - 2 гр.
Ингредиенты для соуса:
- Приправа Аджиномото - 1 гр.
- Соль - 1 гр.
- Куриный порошок - 1 гр.
- Масло острое - 3 гр.
- Масло луковое - 3 гр.
- Соевый соус - 3 гр.
- Уксус черный - 3 гр
Приготовление:
Ингредиенты нарезаем мелкой соломкой. Рисовую лапшу отвариваем в течение нескольких минут. Лапшу добавляем к основным ингредиентом салата. Ингредиенты для соуса тщательно перемешиваем. Полученным соусом заправляем салат и тщательно перемешиваем. Салат посыпаем кунжутом и украшаем веточкой кинзы.
Салат с камчатским крабом и дайконом
Рецепт от фермерского ресторана LavkaLavka на Петровке
Вам понадобится:
- краб камчатский — 50 г
- дайкон — 40 г
- дайкон свекольный — 20 г
- микрозелень — 3 г
- масло чимичурри — 10 г
Для свекольного маринада:
- свекольный фреш — 30 г
- смородиновый соус — 30 г
- сок хрена — 10 г
Для заправки:
- масло растительное — 5 г
- масло арахисовое — 5 г
- мед цветочный — 3 г
- уксус рисовый — 1 г
- сок лимонный — 1 г
- полугар перечный — 1 г
Приготовление:
Дайкон нарезаем слайсами и маринуем в свекольном маринаде 12 часов. Затем нарезаем его соломкой, смешиваем с крабом. Для заправки смешиваем растительное и арахисовое масло, мед, рисовый соус, лимонный сок и полугар. Заправляем салат, выкладываем его на тарелку. Сверху выкладываем нарезанный слайсами свекольный дайкон. Украшаем блюдо микрозеленью, а по периметру аккуратно наливаем масло чимичурри (это аргентинский соус).
Овощной салат со спаржей
Рецепт от ресторана «Фаренгейт», шеф-повара Виктора Титова
Вам понадобится:
Заправка из алоэ:
- 3 ст. ложки оливкового масла
- сок ½ лайма
- 1 ст. ложка джема из алоэ (продается в «Азбуке вкуса»)
Все это поместить в баночку с крышкой и хорошенько взболтать.
Овощи:
- цукини — 30 г
- цветная капуста — 30 г
- спаржа — 30 г
- томаты — 150 г
- редис — 20 г
- огурец — 30 г
- сельдерей — 15 г
Приготовление:
Цукини, капусту и спаржу произвольно тонко нарезать. Подготовить лед (10 кубиков) с холодной водой (0,5 л). Нарезанные овощи опустить на 10 секунд в кипящую воду, после чего сразу поместить в ледяную воду на 30 секунд, чтобы остановить тепловой процесс и сохранить витамины. Остальные овощи нарезаем произвольно. Все соединяем, поливаем двумя ложками соуса, по желанию посолить.
Салат с рикоттой и малиной
Рецепт от ресторана «Сыроварня», бренд-шефа Сергея Носова
Вам понадобится:
- мини-шпинат — 20 г
- руккола — 20 г
- рикотта — 75 г
- малина — 30 г
- миндаль жареный — 10 г
- уксус малиновый — 3 г
- бальзамик малиновый — 15 г
Приготовление:
Шпинат, рукколу, рикотту, жареный миндаль и часть малины смешать. Добавить малиновый бальзамик и уксус. Украсить оставшейся свежей малиной.
Фото: архив ресторанов