logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вы точно захотите попробовать: 5 летних салатов от ведущих шефов

Летом, когда организм отказывается воспринимать тяжелую и жирную пищу, салаты придутся очень кстати. И не обязательно останавливаться на классических вариациях - пробуйте новые сочетания, придумывайте свои собственные кулинарные шедевры, а мы с известными шеф-поварами вам поможем это реализовать!

Салат с авокадо и яйцом пашот

Рецепт от ресторана Valenok, шеф-повар Сергей Батуко

Вам понадобится:

  • Авокадо – 100 г
  • Помидоры бакинские – 100 г
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Руккола – 15 г
  • Кинза – 5 г
  • Масло оливковое – 40 мл
  • Соль – 2 г
  • Перец черный молотый – 1 г
  • Земля из маслин – 2 г

Приготовление:

Помидоры нарезать большими кубиками, авокадо нарезать мелкими кубиками, добавить рукколу, соль, перец, оливковое масло и мелко рубленную кинзу, перемешать и выложить на тарелку. Сверху поместить готовые яйца пашот. Салат посыпать землей из маслин.

Салат из тонкого тофу с огурцом и кинзой

Рецепт от ресторана Hong Kong, шеф-повара Дмитрия Шуршакова

Вам понадобится:

  • Тофу листовой - 50 гр.
  • Морковь - 20 гр.
  • Китайская капуста - 30 гр.
  • Лапша рисовая - 50 гр.
  • Огурец свежий - 10 гр.
  • Кинза - 5 гр.
  • Чеснок - 2 гр.
  • Кунжут - 2 гр.

Ингредиенты для соуса:

  • Приправа Аджиномото - 1 гр.
  • Соль - 1 гр.
  • Куриный порошок - 1 гр.
  • Масло острое - 3 гр.
  • Масло луковое - 3 гр.
  • Соевый соус - 3 гр.
  • Уксус черный - 3 гр

Приготовление:

Ингредиенты нарезаем мелкой соломкой. Рисовую лапшу отвариваем в течение нескольких минут. Лапшу добавляем к основным ингредиентом салата. Ингредиенты для соуса тщательно перемешиваем. Полученным соусом заправляем салат и тщательно перемешиваем. Салат посыпаем кунжутом и украшаем веточкой кинзы.

Салат с камчатским крабом и дайконом

Рецепт от фермерского ресторана LavkaLavka на Петровке

Вам понадобится:

  • краб камчатский — 50 г
  • дайкон — 40 г
  • дайкон свекольный — 20 г
  • микрозелень — 3 г
  • масло чимичурри — 10 г

Для свекольного маринада:

  • свекольный фреш — 30 г
  • смородиновый соус — 30 г
  • сок хрена — 10 г

Для заправки:

  • масло растительное — 5 г
  • масло арахисовое — 5 г
  • мед цветочный — 3 г
  • уксус рисовый — 1 г
  • сок лимонный — 1 г
  • полугар перечный — 1 г

Приготовление:

Дайкон нарезаем слайсами и маринуем в свекольном маринаде 12 часов. Затем нарезаем его соломкой, смешиваем с крабом. Для заправки смешиваем растительное и арахисовое масло, мед, рисовый соус, лимонный сок и полугар. Заправляем салат, выкладываем его на тарелку. Сверху выкладываем нарезанный слайсами свекольный дайкон. Украшаем блюдо микрозеленью, а по периметру аккуратно наливаем масло чимичурри (это аргентинский соус).

Овощной салат со спаржей

Рецепт от ресторана «Фаренгейт», шеф-повара Виктора Титова

Вам понадобится:

Заправка из алоэ:

  • 3 ст. ложки оливкового масла
  • сок ½ лайма
  • 1 ст. ложка джема из алоэ (продается в «Азбуке вкуса»)

Все это поместить в баночку с крышкой и хорошенько взболтать.

Овощи:

  • цукини — 30 г
  • цветная капуста — 30 г
  • спаржа — 30 г
  • томаты — 150 г
  • редис — 20 г
  • огурец — 30 г
  • сельдерей — 15 г

Приготовление:

Цукини, капусту и спаржу произвольно тонко нарезать. Подготовить лед (10 кубиков) с холодной водой (0,5 л). Нарезанные овощи опустить на 10 секунд в кипящую воду, после чего сразу поместить в ледяную воду на 30 секунд, чтобы остановить тепловой процесс и сохранить витамины. Остальные овощи нарезаем произвольно. Все соединяем, поливаем двумя ложками соуса, по желанию посолить.

Салат с рикоттой и малиной

Рецепт от ресторана «Сыроварня», бренд-шефа Сергея Носова

Вам понадобится:

  • мини-шпинат — 20 г
  • руккола — 20 г
  • рикотта — 75 г
  • малина — 30 г
  • миндаль жареный — 10 г
  • уксус малиновый — 3 г
  • бальзамик малиновый — 15 г

Приготовление:

Шпинат, рукколу, рикотту, жареный миндаль и часть малины смешать. Добавить малиновый бальзамик и уксус. Украсить оставшейся свежей малиной.

Фото: архив ресторанов

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера
Счастливый отец! Дмитрий Тарасов показал трогательное фото с новорожденной дочерью
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары