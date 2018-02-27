Ароматная и яркая заправка — чем не аксессуар к салату? Многие, кстати, не любят «соленой» малины, поэтому выбирают блюда без добавления соленостей и даже не кладут соль в саму заправку.

Вам понадобится:

оливковое масло — 1/2 чашки

малина (свежая) — 1 чашка

лук-шалот — 1 шт.

бальзамический уксус (лучше выпаренный) — 2 ст.л.

мята — 2 листика

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Протрите малину в пюре через сито, чтобы убрать косточки. Мелко нарезанную мяту, лук смешайте с масляно-уксусной смесью и добавьте туда малину. Вкус у блюда получается очень насыщенный. Главное — держите двери на замке: от соседей и медведей.

Сметанка да лимон