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Сделает ли мак вкуснее ваш салат и сочетается ли малина с луком? Passion.ru предлагает вам рецепты салатных заправок, которые нельзя купить в магазине, но можно приготовить самостоятельно. Может, это именно то, что вы так долго искали?

Ягода малина

Ароматная и яркая заправка — чем не аксессуар к салату? Многие, кстати, не любят «соленой» малины, поэтому выбирают блюда без добавления соленостей и даже не кладут соль в саму заправку.

Вам понадобится:

  • оливковое масло — 1/2 чашки
  • малина (свежая) — 1 чашка
  • лук-шалот — 1 шт.
  • бальзамический уксус (лучше выпаренный) — 2 ст.л.
  • мята — 2 листика
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Протрите малину в пюре через сито, чтобы убрать косточки. Мелко нарезанную мяту, лук смешайте с масляно-уксусной смесью и добавьте туда малину. Вкус у блюда получается очень насыщенный. Главное — держите двери на замке: от соседей и медведей.

Сметанка да лимон

Уже кисло? Что вы! Получится отменно. Попробуйте на досуге.

Вам понадобится:

  • яйцо вареное (желток) — 1 шт.
  • растительное масло —3 ст.л.
  • сок половины лимона
  • сметана — 100 г
  • соль, сахар, перец — по вкусу

Приготовление:

Протертый через сито отварной желток посолите, добавьте растительное масло и перемешайте. Затем очередь сметаны и лимонного сока. Все это снова перемешайте и поперчите. Добавьте сахар для резкости. Заправка хороша и для овощных, и для фруктовых салатов.

Где хрен, там и тмин

Вам понадобится:

  • винный уксус — 200 мл
  • семена тмина — 1 ст.л.
  • корень хрена — 2 ст.л.
  • сок одного лимона

Приготовление:

Разведите холодной водой винный уксус и добавьте туда ошпаренные семена тмина и тертый хрен. Вы, конечно, помните по любимому советскому фильму «Двое и одна» с Г.Бурковым, что тереть хрен нужно исключительно в противогазе. Итак, влейте в смесь сок лимона и тщательно все перемешайте. Овощные салаты с такой заправкой станут волшебными.

Маковый

Когда с утра маковой росинки во рту не было, срочно готовьте эту заправку и наслаждайтесь вкусом.

Вам понадобится:

  • сахар — 2 ст.л.
  • сок лимона — 2 шт.
  • лук репчатый (нарезанный) — 1 ч.л.
  • дижонская горчица — 1 ч.л.
  • соль — 1/2 ч.л.
  • растительное масло — 1/2 стакана
  • мак — 1 ст.л.

Приготовление:

Просто смешайте в блендере все, что упомянуто в рецепте! Особенно хороша эта заправка к салатам с обилием листовой зелени. Но, скажем по секрету, фруктовые нарезки тоже непрочь ею побаловаться.

Тысяча и один остров

Вам понадобится:

  • 1/2 стакана сметаны (если очень хочется, замените на лайт-версию — йогурт и т.п.)
  • 1 стакан кефира
  • 1/4 стакана майонеза
  • 1/3 стакана кетчупа
  • 1 яйцо
  • 2-3 консервированных корнишона
  • 1 ч.л. белого лука, мелко нарезать
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Сваренное вкрутую яйцо мелко нарезать. Так же поступить с корнишонами (только не вареными, конечно). А затем все остальное перемешать в миске. Можно посыпать зеленью. Заправка сытная, плотная. Подойдет и для мясных, и для овощных, и для рыбных салатов.

Огуречный соус

Говорят, особенно эта заправка любима в США.

Вам понадобится:

  • 1/2 стакана нежирной сметаны
  • 1/4 стакана майонеза
  • 1 небольшой огурец
  • 3 ст.л. мелко нарезанной свежей петрушки
  • 1 зубчик чеснока
  • 2-3 стрелы зеленого лука
  • соль, перец

Приготовление:

Огурец нужно очистить от кожуры и семечек и вместе с остальными ингредиентами взбить в блендере. А потом остудить лакомство в холодильнике. Кстати, заправлять салаты можно постепенно. Соус спокойно выстоит в холодильнике до трех суток.

Фото: shuterstock.com

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