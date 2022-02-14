Блюдо недели: рыбный пирог — идеален для любителей несладкой выпечки

Блюдо недели: рыбный пирог — идеален для любителей несладкой выпечкиГотовим из полезных продуктов
Рыбный пирог
Рецепт от Маттео Лаи, шеф-повара Jamie’s Italian
Что нужно:
- 500 г слоеного теста
- 200 г трески или лосося (по вкусу)
- 100 г моркови
- 60 г лука
- 60 г вареного риса
- 5 г кунжута
- Яйцо — для смазывания формы
- 10 мл молока
- Соль и перец по вкусу
- 20 мл масла
- 1 г сладкого перца
- 80 г мякоти томатов Mutti
Как приготовить:
Шаг 1. Рыбу мелко нарежьте, обжарьте на масле с тертой морковью и нарезанным луком. Посолите, поперчите, хорошенько перемешайте. Добавьте рис и обжарьте вместе с морковью и луком в течение нескольких минут, затем добавьте мякоть томатов Mutti и дать ей выпариться в течение 5-6 минут.
Шаг 2. Остудите начинку. Раскатайте слоеное тесто до толщины 4 мм, при необходимости добавьте немного муки, чтобы оно не прилипало, покройте тестом дно формы и заполните ее начинкой, закройте форму оставшимися краями теста, украсьте по желанию.
Шаг 3. Смажьте смесью из взбитого яйца и молока, посыпьте кунжутом и запекайте при температуре 175 градусов 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Фото: архив пресс-служб