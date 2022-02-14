Блюдо недели: рыбный пирог — идеален для любителей несладкой выпечки

Что нужно:

500 г слоеного теста

200 г трески или лосося (по вкусу)

100 г моркови

60 г лука

60 г вареного риса

5 г кунжута

Яйцо — для смазывания формы

10 мл молока

Соль и перец по вкусу

20 мл масла

1 г сладкого перца

80 г мякоти томатов Mutti

Как приготовить:

Шаг 1. Рыбу мелко нарежьте, обжарьте на масле с тертой морковью и нарезанным луком. Посолите, поперчите, хорошенько перемешайте. Добавьте рис и обжарьте вместе с морковью и луком в течение нескольких минут, затем добавьте мякоть томатов Mutti и дать ей выпариться в течение 5-6 минут.

Шаг 2. Остудите начинку. Раскатайте слоеное тесто до толщины 4 мм, при необходимости добавьте немного муки, чтобы оно не прилипало, покройте тестом дно формы и заполните ее начинкой, закройте форму оставшимися краями теста, украсьте по желанию.

Шаг 3. Смажьте смесью из взбитого яйца и молока, посыпьте кунжутом и запекайте при температуре 175 градусов 20-25 минут.

Приятного аппетита!