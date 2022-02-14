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Блюдо недели: рыбный пирог — идеален для любителей несладкой выпечки

Готовим из полезных продуктов
Рыба — важный продукт в сбалансированном рационе. Она богата витаминами, микроэлементами и ценными жирными кислотами, которые в конце зимы помогают оставаться бодрыми и в хорошем настроении, несмотря на редкие солнечные дни. Если вы любите не сладкую, а так называемую сытную выпечку, немедленно сохраняйте себе рецепт нашего блюда недели — рыбного пирога от известного московского шефа, который, между прочим, итальянец и априори знает толк во вкусной еде.
Блюдо недели: рыбный пирог — идеален для любителей несладкой выпечки

Рыбный пирог

Рецепт от Маттео Лаи, шеф-повара Jamie’s Italian

Что нужно:

  • 500 г слоеного теста
  • 200 г трески или лосося (по вкусу)
  • 100 г моркови
  • 60 г лука
  • 60 г вареного риса
  • 5 г кунжута
  • Яйцо — для смазывания формы
  • 10 мл молока
  • Соль и перец по вкусу
  • 20 мл масла
  • 1 г сладкого перца
  • 80 г мякоти томатов Mutti

Как приготовить:

Шаг 1. Рыбу мелко нарежьте, обжарьте на масле с тертой морковью и нарезанным луком. Посолите, поперчите, хорошенько перемешайте. Добавьте рис и обжарьте вместе с морковью и луком в течение нескольких минут, затем добавьте мякоть томатов Mutti и дать ей выпариться в течение 5-6 минут.

Шаг 2. Остудите начинку. Раскатайте слоеное тесто до толщины 4 мм, при необходимости добавьте немного муки, чтобы оно не прилипало, покройте тестом дно формы и заполните ее начинкой, закройте форму оставшимися краями теста, украсьте по желанию.

Шаг 3. Смажьте смесью из взбитого яйца и молока, посыпьте кунжутом и запекайте при температуре 175 градусов 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Фото: архив пресс-служб

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