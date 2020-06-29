Продукт недели: болгарский перец

Начнем, пожалуй, с главного: родина болгарского перца вовсе не Болгария, как многие думают, а Соединенные Штаты Америки. Более того, из США этот продукт сначала попал в Португалию, затем в Турцию и только оттуда извилистыми путями добрался до Болгарии, где стал очень популярен и любим местными жителями, которые, кстати, называют его сладким перцем, а не так, как мы привыкли.

Мы привыкли, что болгарский перец бывает разных цветов, но при этом никогда не задумывались о том, что это не разновидности одного продукта, а один и тот же продукт, просто на разной стадии созревания. Проще говоря, зеленый, желтый и оранжевый перец – это просто недозревший красный. Однако у каждого из них, в зависимости от оттенка, есть свой набор питательных веществ.

Болгарский перец невероятно полезен: всего в одном плоде содержится суточная норма витамина Р, а по количеству витамина С он может посоперничать с лимонами и черной смородиной! В красном перце, кстати, очень много каротина (провитамина А), витамин В, который помогает нормализовать настроение, а также защищающий от рака ликопин. В общем, с какой стороны ни взгляни, всюду польза!

Для женской красоты болгарский перец тоже незаменим. Он и для тех, кто хочет похудеть, незаменим, ведь он очень сытный и при этом низкокалорийный (25 ккал на 100 г), а его богатый витаминами и микроэлементами состав благотворно сказывается на состоянии зубов, кожи, волос и ногтей. Некоторые вообще считают, что сок болгарского перца может вполне заменить тоник, который и увлажнит кожу, и антиэйдж-эффект обеспечит.