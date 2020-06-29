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Продукт недели: болгарский перец

Болгарский перец – продукт, бесконечно любимый многими хозяйками. И это вполне заслуженно! Что с ним только не делают: едят в свежем виде, добавляют в салат и суп, тушат, жарят, фаршируют, маринуют и даже пекут с ним пироги. Этот продукт славится своими полезными свойствами, доступен по цене в магазине и довольно неприхотлив в выращивании на даче или подоконнике. Но знаете ли вы, откуда родом этот продукт и какие витамины или микроэлементы в нем содержатся? Если нет, быстрее читайте новый материал на Passion.ru (бонусом вас ждет рецепт отличного холодного гаспачо, которое станет вкусным спасением в жару).

5 интересных фактов о болгарском перце

  • Начнем, пожалуй, с главного: родина болгарского перца вовсе не Болгария, как многие думают, а Соединенные Штаты Америки. Более того, из США этот продукт сначала попал в Португалию, затем в Турцию и только оттуда извилистыми путями добрался до Болгарии, где стал очень популярен и любим местными жителями, которые, кстати, называют его сладким перцем, а не так, как мы привыкли.

  • Мы привыкли, что болгарский перец бывает разных цветов, но при этом никогда не задумывались о том, что это не разновидности одного продукта, а один и тот же продукт, просто на разной стадии созревания. Проще говоря, зеленый, желтый и оранжевый перец – это просто недозревший красный. Однако у каждого из них, в зависимости от оттенка, есть свой набор питательных веществ.

  • Болгарский перец невероятно полезен: всего в одном плоде содержится суточная норма витамина Р, а по количеству витамина С он может посоперничать с лимонами и черной смородиной! В красном перце, кстати, очень много каротина (провитамина А), витамин В, который помогает нормализовать настроение, а также защищающий от рака ликопин. В общем, с какой стороны ни взгляни, всюду польза!

  • Для женской красоты болгарский перец тоже незаменим. Он и для тех, кто хочет похудеть, незаменим, ведь он очень сытный и при этом низкокалорийный (25 ккал на 100 г), а его богатый витаминами и микроэлементами состав благотворно сказывается на состоянии зубов, кожи, волос и ногтей. Некоторые вообще считают, что сок болгарского перца может вполне заменить тоник, который и увлажнит кожу, и антиэйдж-эффект обеспечит.

  • Знаменитая специя паприка делается именно из сладкого болгарского перца. Причем сделать ее можно самостоятельно: если у вас богатый урожай, нарежьте овощи на мелкие полоски, высушите и размельчите.

Гаспачо с нектаринами

Рецепт от бренд-шефа Тициано Казило, кафе Scrocchiarella

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 400 г помидоров «пинк биф»
  • 100 г огурцов
  • 150 г болгарского перца
  • 50 г красного репчатого лука
  • 3 г петрушки
  • 3 г базилика
  • 6 г чеснока
  • 40 г французского багета
  • 40 г фенхеля
  • 5 мл оливкового масла Extra virgin
  • 6 мл темного бальзамического уксуса
  • Сахар – по вкусу
  • 100 мл нектаринового сока
  • 400 мл томатов Cond gusto polpa pomodoro
  • Соль – по вкусу

Для подачи:

  • 5 г огурцов
  • 5 г редиса
  • 5 г базилика
  • 5 г нектарина
  • 10 мл оливкового масла Extra virgin
  • Перец черный молотый – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте томатный соус для гаспачо. Пробейте в блендере томаты Cond gusto polpa pomodoro и 2 г соли.

Шаг 2. Приготовьте гаспачо. Помидоры «пинк биф», огурцы, болгарский перец, лук, зелень, чеснок, хлеб, томатный соус, фенхель, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и сахар пробейте в блендере. Добавьте нектариновый сок, перемешайте. Охладите.

Шаг 3. Налейте готовый гаспачо в тарелку, украсьте слайсами редиса, огурцов, нектарина и листиками базилика. Добавьте перец, сбрызните оливковым маслом.

Фото: pixabay, предоставлены рестораном

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