Блюдо недели: рулет из красной фасоли (аналог лобио)Делимся рецептами блюд из доступных продуктов.
Рецепт Гаяне Бреиовой, ведущей программы «Кухня с акцентом» на телеканале «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 кг красной фасоли
- 200 г сливочного масла
- 4 зубчика чеснока
- 100 г грецких орехов
- гранат для декора
- соль, перец и зелень — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Замочите фасоль на три-четыре часа, в идеале — на ночь. Отварите до готовности.
Шаг 2. Пропустите фасоль через мясорубку вместе с грецкими орехами и чесноком. Получившийся фарш посолите и поперчите, хорошенько вымесите руками до однородности. По желанию добавьте кинзу либо другую зелень на ваш вкус.
Шаг 3. На разделочной доске расстелите пищевую пленку. Выложите и равномерно распределите фасолевый фарш. Всю поверхность фарша смажьте сливочным маслом. Сверните фарш в пленке в рулет и уберите в холодильник на два часа.
Шаг 4. Подавайте, нарезав рулет по диагонали на толстые кусочки. Для украшения посыпьте гранатом.
Фото: архив «Кухня ТВ»