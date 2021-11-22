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Блюдо недели: рулет из красной фасоли (аналог лобио)

Делимся рецептами блюд из доступных продуктов.
Фасоль — продукт доступный, но мало кто часто использует его в кулинарии. Кажется, что с этим видом бобовых много возни, а из наиболее простых блюд разве что суп. Однако вы ошибаетесь: из фасоли можно приготовить и салаты, и горячее, и закуски. Рецептом рулета из этого полезного продукта мы с вами и поделимся.
Блюдо недели: рулет из красной фасоли (аналог лобио)

Рецепт Гаяне Бреиовой, ведущей программы «Кухня с акцентом» на телеканале «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 1 кг красной фасоли
  • 200 г сливочного масла
  • 4 зубчика чеснока
  • 100 г грецких орехов
  • гранат для декора
  • соль, перец и зелень — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Замочите фасоль на три-четыре часа, в идеале — на ночь. Отварите до готовности.

Шаг 2. Пропустите фасоль через мясорубку вместе с грецкими орехами и чесноком. Получившийся фарш посолите и поперчите, хорошенько вымесите руками до однородности. По желанию добавьте кинзу либо другую зелень на ваш вкус.

Шаг 3. На разделочной доске расстелите пищевую пленку. Выложите и равномерно распределите фасолевый фарш. Всю поверхность фарша смажьте сливочным маслом. Сверните фарш в пленке в рулет и уберите в холодильник на два часа.

Шаг 4. Подавайте, нарезав рулет по диагонали на толстые кусочки. Для украшения посыпьте гранатом.

Фото: архив «Кухня ТВ»

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