Блюдо недели: рулет из красной фасоли (аналог лобио)

Что нужно:

1 кг красной фасоли

200 г сливочного масла

4 зубчика чеснока

100 г грецких орехов

гранат для декора

соль, перец и зелень — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Замочите фасоль на три-четыре часа, в идеале — на ночь. Отварите до готовности.

Шаг 2. Пропустите фасоль через мясорубку вместе с грецкими орехами и чесноком. Получившийся фарш посолите и поперчите, хорошенько вымесите руками до однородности. По желанию добавьте кинзу либо другую зелень на ваш вкус.

Шаг 3. На разделочной доске расстелите пищевую пленку. Выложите и равномерно распределите фасолевый фарш. Всю поверхность фарша смажьте сливочным маслом. Сверните фарш в пленке в рулет и уберите в холодильник на два часа.

Шаг 4. Подавайте, нарезав рулет по диагонали на толстые кусочки. Для украшения посыпьте гранатом.