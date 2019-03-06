5 основных причин, почему вас стоит добавить бобовые в свой рацион

Не будем заострять внимание на вкусовых качествах бобовых – они не вызывают сомнений, лучше разберемся, в чем же их польза. Итак, бобовые культуры…

Снижают вес

Бобовые – неиссякаемый источник растительного белка, который просто необходим для похудения и удержания полученного результата. Диетологи уверяют, в одной порции фасоли содержится аж 15 г белка, что немногим меньше, чем в порции куриной грудки, которая за время диеты может порядком надоесть. Кроме того, растительный белок усваивается гораздо легче животного.

Улучшают пищеварение

Бобовые богаты клетчаткой, которая, в свою очередь, самым благоприятным образом сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Потому регулярное употребление в пищу гороха, нута и их собратьев наилучшим образом скажется на состоянии кожи, волос и весе (точнее, на его уменьшении).

Способствуют профилактике рака

Бобовые, согласно исследованию их химического состава, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. Фолиевая кислота, калий, магний, цинк, железо – лишь небольшая часть из внушительного списка. И это не считая, белка, клетчатки и сложных углеводов. Неудивительно, что ученые авторитетно заявляют, если три раза в неделю есть фасоль, риск возникновения онкологических заболеваний кишечника и желудка снизится до минимума.

Сохраняют здоровье

Как уже было сказано выше, бобовые богаты клетчаткой, которая просто необходима для поддержания здоровой работы сердца, за счет того, что снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови до нормы. Также в них много белка и сложных углеводов и при этом низкий гликемический индекс, такая комбинация способствует медленному перевариванию пищи и позволяет избежать резких скачков сахара в крови, что полезно как для фигуры (долго не хочется есть), так и для профилактики диабета II типа.

Улучшают настроение

Бобовые, согласно выводам тех же ученых, отличный продукт-антидепрессант: содержащийся в них коктейль из фитоэстрогенов и аминокислот способен избавить от раздражительности и усталости даже после очень тяжелого рабочего дня.