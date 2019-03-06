5 основных причин, почему вас стоит добавить бобовые в свой рацион

Не будем заострять внимание на вкусовых качествах бобовых – они не вызывают сомнений, лучше разберемся, в чем же их польза. Итак, бобовые культуры…
Снижают вес
Бобовые – неиссякаемый источник растительного белка, который просто необходим для похудения и удержания полученного результата. Диетологи уверяют, в одной порции фасоли содержится аж 15 г белка, что немногим меньше, чем в порции куриной грудки, которая за время диеты может порядком надоесть. Кроме того, растительный белок усваивается гораздо легче животного.
Улучшают пищеварение
Бобовые богаты клетчаткой, которая, в свою очередь, самым благоприятным образом сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Потому регулярное употребление в пищу гороха, нута и их собратьев наилучшим образом скажется на состоянии кожи, волос и весе (точнее, на его уменьшении).
Способствуют профилактике рака
Бобовые, согласно исследованию их химического состава, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. Фолиевая кислота, калий, магний, цинк, железо – лишь небольшая часть из внушительного списка. И это не считая, белка, клетчатки и сложных углеводов. Неудивительно, что ученые авторитетно заявляют, если три раза в неделю есть фасоль, риск возникновения онкологических заболеваний кишечника и желудка снизится до минимума.
Сохраняют здоровье
Как уже было сказано выше, бобовые богаты клетчаткой, которая просто необходима для поддержания здоровой работы сердца, за счет того, что снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови до нормы. Также в них много белка и сложных углеводов и при этом низкий гликемический индекс, такая комбинация способствует медленному перевариванию пищи и позволяет избежать резких скачков сахара в крови, что полезно как для фигуры (долго не хочется есть), так и для профилактики диабета II типа.
Улучшают настроение
Бобовые, согласно выводам тех же ученых, отличный продукт-антидепрессант: содержащийся в них коктейль из фитоэстрогенов и аминокислот способен избавить от раздражительности и усталости даже после очень тяжелого рабочего дня.
Бобовые очень доступны по цене и легко и быстро готовятся. Та же чечевица сварится буквально за 15-20 минут, а фасоль, нут и горох продаются в любом супермаркете в уже готовом к употреблению виде. Только обязательно промывайте консервированные продукты перед едой, чтобы смыть с них лишнюю соль.
Фасолевый суп с сальсой
Это блюдо приятно удивит вас своим ярким и свежим вкусом. Пикантности ему придает традиционный мексиканский соус сальса, который можно добавлять непосредственно в суп либо ставить на стол в качестве дипа к такос, лепешкам или хлебу. Этот суп – вегетарианский, потому отлично впишется в меню Великого Поста, который начнется уже на следующей неделе.
Время приготовления: 30 минут
Сложность: 6 из 10
Фото: shutterstock
Что нужно на 4 порции:
• 400 г консервированной красной фасоли в собственном соку • 3 стакана овощного бульона • 2 луковицы среднего размера • 2 зубчика чеснока • 2 ст. л. оливкового масла • соль, перец – по вкусу • 3 ст. л. сметаны
Для соуса сальса:
• 2 красных помидора • 1 красная луковица • 1 авокадо • 2 ст. л. мелко нарезанной кинзы • 2 ст. л. сока лайма
Как приготовить:
Шаг 1. В кастрюлю с толстым дном выложите мелко нарезанные лук и чеснок и обжарьте их на сковородке до золотистого цвета на оливковом масле. Затем добавьте фасоль (жидкость сливать не надо). Сюда же влейте овощной бульон, посолите-поперчите по вкусу, накройте крышкой и тушите в течение 10-15 минут.
Шаг 2. Пробейте готовый суп в блендере до однородности и вылейте обратно в кастрюлю.
Шаг 3. Красную луковицу очистите и нашинкуйте. Вымытые помидоры мелко нарежьте, авокадо разрежьте пополам, выньте кость, мякоть отделите от кожуры и разомните ее до кашеобразного состояния.
Шаг 4. Смешайте помидоры, лук, авокадо, добавьте кинзу и полейте соком лайма (с коком постарайтесь не переборщить, чтобы не было очень кисло). Соус сальса готов.
Шаг 5. Разлейте суп по тарелкам, в центр каждой из них положите по ложке сметаны и сальсы.
Приятного аппетита!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: shutterstock
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