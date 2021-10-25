Продукт недели: чеснок

Продукт недели: чеснокРазбираем полезные свойства сезонных продуктов.
4 интересных факта о чесноке
Елена Доронкина
Специалист по питанию, health-коуч, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com
До сегодняшнего дня чеснок известен как одно из сильнейших средств народной медицины разных стран. Итальянцы используют его для лечения кишечника, немцы — при туберкулезе, во Франции чесноком спасаются от гриппа, а в Индии — лечатся от астмы.
А вот худеющим от чеснока лучше воздержаться, ведь он усиливает аппетит и препятствует сбросу веса. Кроме того, продукт достаточно калориен: в 100 г содержится 143 ккал, почти как в одном пончике или чебуреке.
Чем полезен чеснок? Он содержит много активных веществ, таких как фосфор, марганец, йод, кальций, калий, натрий, а также витамины группы B и C. Селен, содержащийся в чесноке в немалых количествах, способен предотвратить развитие онкологических заболеваний. Благодаря наличию марганца чеснок укрепляет кости, а витамин B6 благотворно влияет на нервную систему и даже повышает выработку серотонина — «гормона хорошего настроения». Известны и бактерицидные свойства чеснока — он способен подавлять вирусы и укреплять иммунитет человека.
У чеснока существуют и противопоказания. Его нельзя употреблять тем, кто планирует хирургические вмешательства, у кого проблемы с печенью или желудком, страдающим избыточным весом, а также тем, кто болеет эпилепсией.
Спагетти Aglio e Olio
Рецепт от шеф-повара Маттео Лаи, ресторан Jamie’s Italian
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 20 г чеснока
- 30 г оливкового масла
- 200 г спагетти
- 50 г хлеба
- 10 г пармезана
- 15 г перца чили
- 10 г петрушки
- 5 г тимьяна
- 5 г розмарина
- 10 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Для начала приготовьте пангратату: для этого измельчите чиабатту с чесноком, тимьяном, розмарином и оливковым маслом. Когда масса будет однородной, отправьте пангратату в духовку на 10 минут при температуре 195 градусов.
Шаг 2. Приступим к приготовлению пасты: измельчите чеснок, перец чили и обжарьте все вместе на оливковом масле. Затем отварите спагетти до состояния al dente в подсоленной воде. Добавьте к чесноку и перцу пару столовых ложек бульона от спагетти для достижения правильной консистенции.
Шаг 3. Добавьте спагетти к соусу, аккуратно перемешайте. Затем добавьте свежую петрушку и пангратату. Перемешав, смело подавайте блюдо, украсив пармезаном.
Фото: pexels