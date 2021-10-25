Продукт недели: чеснок

Что нужно:

20 г чеснока

30 г оливкового масла

200 г спагетти

50 г хлеба

10 г пармезана

15 г перца чили

10 г петрушки

5 г тимьяна

5 г розмарина

10 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Для начала приготовьте пангратату: для этого измельчите чиабатту с чесноком, тимьяном, розмарином и оливковым маслом. Когда масса будет однородной, отправьте пангратату в духовку на 10 минут при температуре 195 градусов.

Шаг 2. Приступим к приготовлению пасты: измельчите чеснок, перец чили и обжарьте все вместе на оливковом масле. Затем отварите спагетти до состояния al dente в подсоленной воде. Добавьте к чесноку и перцу пару столовых ложек бульона от спагетти для достижения правильной консистенции.

Шаг 3. Добавьте спагетти к соусу, аккуратно перемешайте. Затем добавьте свежую петрушку и пангратату. Перемешав, смело подавайте блюдо, украсив пармезаном.