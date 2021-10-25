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Продукт недели: чеснок

Разбираем полезные свойства сезонных продуктов.
Люди узнали о полезных свойствах чеснока очень давно: древние египтяне еще в IV веке до н.э. использовали его в мясных блюдах, салатах и в качестве приправы, китайцы верили, что его запах способен защитить дом от злых духов, а греко-римские спортсмены не гнушались им во время подготовки к Олимпийским играм. В период простуд и новой волны пандемии ковида редакция Passion.ru назначила его продуктом недели и нашла для вас рецепт идеальной пасты с чесноком от известного московского шефа.
Продукт недели: чеснок

4 интересных факта о чесноке

Елена Доронкина

Специалист по питанию, health-коуч, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com

  • До сегодняшнего дня чеснок известен как одно из сильнейших средств народной медицины разных стран. Итальянцы используют его для лечения кишечника, немцы — при туберкулезе, во Франции чесноком спасаются от гриппа, а в Индии — лечатся от астмы.

  • А вот худеющим от чеснока лучше воздержаться, ведь он усиливает аппетит и препятствует сбросу веса. Кроме того, продукт достаточно калориен: в 100 г содержится 143 ккал, почти как в одном пончике или чебуреке.

  • Чем полезен чеснок? Он содержит много активных веществ, таких как фосфор, марганец, йод, кальций, калий, натрий, а также витамины группы B и C. Селен, содержащийся в чесноке в немалых количествах, способен предотвратить развитие онкологических заболеваний. Благодаря наличию марганца чеснок укрепляет кости, а витамин B6 благотворно влияет на нервную систему и даже повышает выработку серотонина — «гормона хорошего настроения». Известны и бактерицидные свойства чеснока — он способен подавлять вирусы и укреплять иммунитет человека.

  • У чеснока существуют и противопоказания. Его нельзя употреблять тем, кто планирует хирургические вмешательства, у кого проблемы с печенью или желудком, страдающим избыточным весом, а также тем, кто болеет эпилепсией.

Спагетти Aglio e Olio

Рецепт от шеф-повара Маттео Лаи, ресторан Jamie’s Italian

Продукт недели: чеснок

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 20 г чеснока
  • 30 г оливкового масла
  • 200 г спагетти
  • 50 г хлеба
  • 10 г пармезана
  • 15 г перца чили
  • 10 г петрушки
  • 5 г тимьяна
  • 5 г розмарина
  • 10 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Для начала приготовьте пангратату: для этого измельчите чиабатту с чесноком, тимьяном, розмарином и оливковым маслом. Когда масса будет однородной, отправьте пангратату в духовку на 10 минут при температуре 195 градусов.

Шаг 2. Приступим к приготовлению пасты: измельчите чеснок, перец чили и обжарьте все вместе на оливковом масле. Затем отварите спагетти до состояния al dente в подсоленной воде. Добавьте к чесноку и перцу пару столовых ложек бульона от спагетти для достижения правильной консистенции.

Шаг 3. Добавьте спагетти к соусу, аккуратно перемешайте. Затем добавьте свежую петрушку и пангратату. Перемешав, смело подавайте блюдо, украсив пармезаном.

Фото: pexels