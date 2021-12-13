Блюдо дня: зожный суп из нута, который согреет в холода и взбодрит
Рецепт от бренд-шефа Максима Коломацкого, ресторан «Шикари»
Что нужно:
- 150 г белого нута
- 1 л воды
- 500 мл овощного бульона
- 130 мл кокосового молока
- 2 г соли
- 4 г молотого кумина
Для украшения:
- 10 г бобов эдамаме
- 5 г жареного лука
- 2 мл масла чили
- 3 листочка свежего базилика
Как приготовить:
Шаг 1. Сухой нут промойте в проточной воде. Оставьте замачиваться на 4 часа (лучше на ночь).
Шаг 2. В сотейник переложите замоченный нут, налейте воды. Доведите до кипения, убавьте нагрев и варите не менее 2 часов, проверяя готовность. При необходимости добавляйте воду и варите далее. Горох должен стать мягким.
Шаг 3. Посолите за 10-15 минут до готовности. Готовый нут откиньте на дуршлаг, промойте кипяченой водной. Оставьте немного для украшения.
Шаг 4. В сотейник уложите отварной нут, овощной бульон, молотый кумин и кокосовое молоко. Пробейте с помощью блендера до однородной консистенции. Суп доведите до кипения.
Шаг 5. При подаче блюдо украсьте бобами эдамаме, отварным нутом, жареным луком, листиками базилика. Капните несколько капель чили-масла.
Фото: архив пресс-служб