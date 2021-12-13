Блюдо дня: зожный суп из нута, который согреет в холода и взбодрит

Что нужно:

150 г белого нута

1 л воды

500 мл овощного бульона

130 мл кокосового молока

2 г соли

4 г молотого кумина

Для украшения:

10 г бобов эдамаме

5 г жареного лука

2 мл масла чили

3 листочка свежего базилика

Как приготовить:

Шаг 1. Сухой нут промойте в проточной воде. Оставьте замачиваться на 4 часа (лучше на ночь).

Шаг 2. В сотейник переложите замоченный нут, налейте воды. Доведите до кипения, убавьте нагрев и варите не менее 2 часов, проверяя готовность. При необходимости добавляйте воду и варите далее. Горох должен стать мягким.

Шаг 3. Посолите за 10-15 минут до готовности. Готовый нут откиньте на дуршлаг, промойте кипяченой водной. Оставьте немного для украшения.

Шаг 4. В сотейник уложите отварной нут, овощной бульон, молотый кумин и кокосовое молоко. Пробейте с помощью блендера до однородной консистенции. Суп доведите до кипения.

Шаг 5. При подаче блюдо украсьте бобами эдамаме, отварным нутом, жареным луком, листиками базилика. Капните несколько капель чили-масла.